台北君悅凱菲屋大馬美食吃到飽！20道道地南洋料理開吃，貓山王榴槤冰淇淋登場再抽吉隆坡柏悅免費住宿

台北君悅凱菲屋第四度攜手馬來西亞友誼及貿易中心推出馬來美食節，重現肉骨茶與仁當牛肉等20道美饌。資深編輯李維唐表示，由新加坡籍執行總主廚陳萬欽掌廚，將童年街頭滋味融入餐檯，更首度推出貓山王榴槤冰淇淋紅豆冰，兼具道地風味與視覺話題。

台北吃到飽又多一個期間限定必吃主題。台北君悅酒店凱菲屋從10月7日至11月8日推出「馬來風華・經典薈萃」，一次端出肉骨茶、仁當牛肉、椰漿飯、雞肉沙嗲等逾20道經典大馬料理，甜點更首度加入貓山王榴槤冰淇淋紅豆刨冰。活動期間只要享用午餐或晚餐，就能參加抽獎，有機會把吉隆坡柏悅酒店等馬來西亞姊妹酒店雙人兩晚住宿帶回家，從餐檯一路吃到旅遊住宿好禮。

▲大馬美食節直接把餐檯變得超有氣氛，主廚領軍端出一桌經典料理，搭配馬來西亞傳統服飾與鮮豔食材陳列，還沒正式開吃就先感受到滿滿南洋風情。圖／台北君悅酒店提供；窩客島整理

凱菲屋大馬美食節回歸！逾20道馬來西亞料理一次開吃

想念馬來西亞街頭料理的辛香、椰香與濃郁滋味，這次不用飛出國就能一次解鎖。凱菲屋第四度攜手馬來西亞友誼及貿易中心，由自幼成長於馬來西亞的新加坡籍台北君悅酒店執行總主廚陳萬欽領軍，把熟悉的大馬街頭滋味搬進吃到飽餐檯。

從可以當作主食的椰漿飯，到熱騰騰肉骨茶、香料味濃厚的仁當牛肉，再到大馬街頭常見的雞肉沙嗲與馬來西亞咖哩麵，整場集結逾20道經典美饌。想一次攻略不同大馬料理，不必在單一品項之間做選擇，直接從飯食、肉料理一路吃到湯麵與甜點，更能吃出馬來西亞料理不同香料與椰奶交疊出的風味層次。

馬來西亞椰漿飯必吃！香蘭椰奶搭配參峇辣椒醬超下飯

大馬國民美食「椰漿飯」自然不能錯過。印度米加入香茅、香蘭與椰奶一起蒸煮，讓米飯本身就帶著明顯椰香與香料氣息，再配上小魚乾、炒花生、黃瓜與洋蔥參峇辣椒醬。

入口可以同時吃到米飯的椰香、小魚乾與花生帶來的鹹香口感，再由參峇辣椒醬拉出辛辣層次。配料看似各有個性，組合入口卻正好呈現椰漿飯經典的鹹、香、辣滋味，也是第一次接觸大馬料理時很適合先從餐檯夾上一盤的代表菜色。

▲椰漿飯看似簡單，香茅、香蘭與椰奶蒸煮的米飯才是靈魂，搭配小魚乾、炒花生、黃瓜與洋蔥參峇辣椒醬一起吃，椰香、鹹香與辛辣滋味一次到位。圖／台北君悅酒店提供；窩客島整理

肉骨茶熬煮3小時！豬肋排吸滿當歸桂皮與丁香香氣

喜歡喝熱湯的人，可以把胃留給「肉骨茶」。湯底以當歸、桂皮、丁香等香料搭配雞湯熬煮3小時，再放進豬肋排與帶皮蒜頭繼續燉煮入味，讓香料氣息慢慢融進湯頭與肉香之中。

上桌時還搭配洋菇、油泡豆腐、炸油條與大馬甜醬油辣椒。熱湯入口帶著醇厚甘香，炸油條吸附湯汁後又是另一種吃法，豬肋排則經過燉煮吸收湯底滋味，從喝湯到配料都能感受到肉骨茶厚實的香料層次。

▲肉骨茶就是要熱騰騰上桌才過癮，豬肋排、蒜頭與滿滿配料吸收香料湯頭，旁邊再搭油條與甜醬油辣椒，光看這一鍋就讓人想先盛上一碗暖胃。圖／台北君悅酒店提供；窩客島整理



仁當牛肉香料控必吃！20種香料搭椰奶慢煮牛腱

主廚推薦的「仁當牛肉」同樣是這次不能略過的重點。新聞稿資料指出，仁當牛肉曾獲CNN評選為全球50大美食，料理使用薑蔥、茴香、孜然、荳蔻、檸檬葉等20種香料乾炒，再加入椰奶慢煮牛腱，直到醬汁逐漸收乾入味。

和一般以大量醬汁呈現的咖哩不同，這道料理的重點落在香料、椰奶與牛肉慢煮後形成的濃厚滋味。牛腱吸收香料與椰奶風味，收汁後讓味道更集中，喜歡重口味、香料感明顯料理的人，可以直接列入第一輪拿菜清單。

▲仁當牛肉的精華全濃縮在這鍋醬汁裡，牛腱加入薑蔥、茴香、孜然、荳蔻與檸檬葉等多種香料，再用椰奶慢慢煮到收汁，每一口都是濃厚辛香與椰奶滋味。圖／台北君悅酒店提供；窩客島整理

雞肉沙嗲、馬來西亞咖哩麵登場！花生香與咖哩椰香一次滿足

想吃更有大馬街頭感的料理，「雞肉沙嗲」搭配黃瓜、紅洋蔥與花生醬，雞肉配上濃郁花生醬後，鹹香之中多了明顯堅果氣息。吃到飽最適合一次拿幾款不同菜色搭著吃，沙嗲也很適合穿插在椰漿飯、仁當牛肉等料理之間換換口味。

「馬來西亞咖哩麵」則把香氣一路拉滿。紅洋蔥、香茅、蝦米等香料先與紅咖哩醬、咖哩粉拌炒，再加入椰奶、參峇醬與檸檬葉熬成湯底，搭配現燙油麵、炸洋芋、雞胸肉與魚丸等配料，最後用金桔添香。咖哩辛香遇上椰奶的濃郁，再由金桔帶出香氣，一碗就能吃到大馬咖哩麵多層次的風味組合。

▲雞肉沙嗲烤到表面帶著誘人焦香，金黃色澤光看就很涮嘴，再沾上一旁濃郁花生醬，鹹香雞肉多了厚實堅果香氣，完全是會讓人忍不住續拿的經典大馬小吃。圖／台北君悅酒店提供；窩客島整理

貓山王榴槤冰淇淋紅豆刨冰首度登場！榴槤控甜點胃要留空間

吃完一輪鹹食，這次甜點區才是榴槤控真正要留胃的地方。凱菲屋首度推出「貓山王榴槤冰淇淋紅豆刨冰」，以馬來西亞經典消暑甜品紅豆刨冰為基底，加入紅豆、亞答子、仙草與玉米蓉等配料，再放上一球馬來西亞原裝進口品牌「D.Masking榴槤大哥」貓山王冰淇淋。

刨冰本身帶來沁涼口感，搭配不同配料可以吃到豐富變化，最吸睛的貓山王冰淇淋則把榴槤甜香直接疊上去。冰涼刨冰碰上濃郁榴槤風味，從視覺到味覺都和一般自助餐常見甜點走完全不同路線，也是這次大馬主題中首次加入的新亮點。



冰美祿還能變身美祿恐龍！大馬國民飲品自己搭配

甜點吃完還沒結束，餐後可以再來一杯馬來西亞國民飲品「冰美祿」。想喝得更有在地感，也能到甜點區自行撒上美祿粉或加入冰淇淋，自由搭配成「美祿恐龍」或「美祿哥吉拉」。對平常就愛喝巧克力飲品的人來說，這一區可以自己調整搭配方式，從單純冰美祿到加粉、加冰淇淋都有不同喝法，也把馬來西亞日常熟悉的甜蜜飲食文化帶進凱菲屋。

凱菲屋吃到飽再抽住宿！最大獎有吉隆坡柏悅雙人兩晚

這次不只吃大馬料理，活動期間還把馬來西亞住宿一起放進抽獎名單。2026年10月7日至11月8日期間預訂凱菲屋午餐或晚餐，即可取得抽獎資格，酒店預計於11月11日抽出幸運得主。住宿獎項包括吉隆坡柏悅酒店、吉隆坡君悅酒店、吉隆坡市中心凱悅尚萃酒店，以及哥打京納巴魯凱悅尚萃酒店雙人兩晚含早餐住宿券。台北君悅館內餐飲好禮則包括漂亮廣式海鮮餐廳黃金燒鵝券、茶苑雙人午晚餐券、凱菲屋平假日雙人午晚餐券與下午茶券、彩日本料理平假日雙人午晚餐券，以及寶艾西餐廳雙人套餐等。

▲吃完大馬美食還有機會直接把旅行抽回家，活動期間享用凱菲屋午餐或晚餐就能參加抽獎，獎項包含吉隆坡柏悅酒店等馬來西亞姊妹酒店雙人兩晚含早餐住宿券。圖／台北君悅酒店提供；窩客島整理

馬來西亞在台賓客享85折！凱菲屋午晚餐價格一次看

活動期間，馬來西亞在台賓客出示護照或相關證明，用餐可享85折優惠。凱菲屋位於台北君悅酒店1樓，共有286席，實際價格仍以台北君悅酒店官方網站公告為準。午餐週一至週五每位1,780元，週六、週日及國定假日每位2,080元。晚餐週一至週四每位1,780元，週五至週日及國定假日每位2,080元。5至12歲兒童為半價，以上價格另酌收10％服務費。想一次吃遍肉骨茶、椰漿飯、仁當牛肉、雞肉沙嗲，再把貓山王榴槤冰淇淋紅豆刨冰排進甜點胃，可以鎖定10月7日至11月8日的限定活動期間。

馬來風華・經典薈萃

活動期間：2026年10月7日至11月8日

活動地點：台北君悅酒店1樓 凱菲屋自助餐廳（共286席）

主辦合作：第四度攜手馬來西亞友誼及貿易中心，由執行總主廚陳萬欽領軍推出

線上訂位：https://pse.is/2026cfmalaysianfood

消費價格與專屬優惠

餐期費用（另加收10%服務費，5-12歲兒童半價）：

午餐：週一至週五 每位 1,780 元 / 週六至週日及國定假日 每位 2,080 元

晚餐：週一至週四 每位 1,780 元 / 週五至週日及國定假日 每位 2,080 元

專屬折扣：馬來西亞在台賓客出示護照或相關證明，用餐享 85 折優惠。

主打必吃美饌與甜點

鹹食熱菜（集結逾20道大馬經典）：

椰漿飯：印度米搭配香茅、香蘭與椰奶蒸煮，附小魚乾、炒花生、黃瓜及洋蔥參峇辣椒醬。

肉骨茶：中藥香料與雞湯燉煮3小時，加入豬肋排、帶皮蒜頭、油豆腐、油條與大馬甜醬油辣椒。

仁當牛肉：CNN評選全球50大美食，20種香料乾炒後加入椰奶慢煮牛腱收汁。

雞肉沙嗲：搭配黃瓜、紅洋蔥與濃郁堅果香花生醬。

馬來西亞咖哩麵：紅咖哩、香茅、蝦米與椰奶熬製湯底，配油麵、炸洋芋、雞胸肉、魚丸與金桔。

特色甜點與飲品：

貓山王榴槤冰淇淋紅豆刨冰：首度推出，ABC冰結合紅豆、亞答子、仙草、玉米蓉，搭配馬來西亞原裝進口「D.Masking榴槤大哥」貓山王義式冰淇淋。

國民飲品：冰美祿，可至甜點區自由灑美祿粉搭配「美祿恐龍」或「美祿哥吉拉」在地喝法。

精選甜品：香蘭芝士生乳捲。

用餐加碼抽獎活動

抽獎資格：活動期間預訂享用凱菲屋午餐或晚餐即可參加。

抽獎日期：2026年11月11日抽出。

獎項內容：

馬來西亞雙人兩晚免費住宿（含早餐）：吉隆坡柏悅酒店、吉隆坡君悅酒店、吉隆坡市中心凱悅尚萃酒店、哥打京納巴魯凱悅尚萃酒店。

台北君悅餐飲好禮：漂亮廣式海鮮餐廳黃金燒鵝券、寶艾西餐廳雙人套餐、茶苑雙人午晚餐券、凱菲屋平假日雙人午晚餐券/下午茶券、彩日本料理平假日雙人午晚餐券。

吃到飽除了挑菜色也要精算價格，近期各大飯店自助餐有哪些餐券、會員優惠與限定折扣？

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