編輯 鄭雅之 表示：新光北車耶誕森林正式點燈！只有一個字：美！

冬天想拍浪漫聖誕美照又怕吹冷風淋雨，新光三越接手台北車站後迎來首場年末盛會，特別攜手臺鐵在室內打造200坪「耶誕星願奇蹟之森」，將於11月19日傍晚正式亮燈。現場不僅有百米空中星河與三大夢幻雪境造景，更邀請唱作男團UNUS現場獻唱，同時祭出會員飲料買1送1與免費拍貼體驗。



▲新光三越接手台北車站後首場聖誕盛會，200坪「耶誕星願奇蹟之森」免吹冷風就能拍爆手機記憶體。(攝影：鄭雅之)

▲全台唯一室內200坪耶誕森林正式降臨台北車站，主樹兩側延伸出浪漫空中星河，讓過往旅客感受濃厚過節氣氛。(攝影：鄭雅之)





200坪室內最大耶誕森林在北車

看準冬季台北容易陰雨綿綿，今年新光三越直接在台北車站室內規劃占地200坪的「耶誕星願奇蹟之森」，讓旅客不用擔心天氣就能輕鬆拍出質感大片。中央主樹「星願奇蹟之樹」巧妙融合香檳金與曙光銀雙色星芒，在燈光折射下閃耀迷人光澤，兩側更延伸出長達100公尺的「星河許願光廊」，由上萬顆瀑布燈串交織而成，仰頭就能感受置身童話星河的浪漫氛圍。



▲新光三越攜手臺鐵打造全台最大200坪室內耶誕森林，結合雙色星芒主樹與雪境造景，成為台北雨天約會首選。(攝影：鄭雅之)





三大雪境美拍裝置與萬人祈福活動

除了抬頭就能看見的璀璨燈海之外，現場還貼心設計了「星願升空號」熱氣球、「星願飛躍號」雪橇以及「星空搖擺椅」三大雪境美拍裝置，非常適合情侶約會或親子家庭留下甜蜜合影。主辦單位更發起萬人祈福企劃，邀請過往旅客親手寫下對新年的期許並掛上祝福卡片，讓大家在通勤或逛街之餘，也能在台北車站留下專屬彼此的溫暖冬季回憶。



▲三大雪境美拍裝置「星願升空號」熱氣球浪漫亮相，搭配萬人祈福許願活動，是情侶約會與親子同遊必拍打卡點。(攝影：鄭雅之)





耶誕星願森林開放時間與入場管制

▲台北車站耶誕主樹「星願奇蹟之樹」融合香檳金與曙光銀雙色星芒，11月19日點燈儀式更邀請男團UNUS深情獻唱。(攝影：鄭雅之)



▲新光三越台北車站「耶誕星願奇蹟之森」自2026年11月20日至2027年1月2日開放參觀，每日分兩時段並視人潮發放觀展整理券，免吹冷風就能輕鬆拍出浪漫聖誕大片。(攝影：鄭雅之)





想要前往台北車站朝聖這座夢幻室內耶誕森林的民眾請特別留意，活動展期自2026年11月20日起一路陪伴大家跨年至2027年1月2日，每日分兩時段開放免費參觀，分別為上午10點至下午15點，以及下午16點至晚間21點。為維護良好的拍照與觀展品質，現場將視人潮狀況實施總量管制與動線分流，並機動調整或發放「觀展整理券」進行入場限制，建議出發前先確認時段並配合現場人員引導。

男團點燈獻唱與會員專屬飲料買1送1

11月19日點燈儀式當天特別邀請冠軍唱作男團UNUS驚喜現身，除了親自啟動點燈儀式之外，更會在現場深情獻唱多首歌曲陪伴粉絲提前過節。此外，新光三越也同步推出多項會員限定年末好康，包含新入會免費體驗拍貼機、趣味集章尋寶任務、以及人氣飲品扣點享買1送1優惠，讓大家拍美照打卡的同時還能順便喝飲料省荷包。



▲新光三越臺北車站「星願奇蹟之樹」結合香檳金與曙光銀雙色星芒，11月19日點燈儀式還邀請冠軍男團U:NUS現場深情獻唱。(攝影：鄭雅之)

▲長達100公尺的「星河許願光廊」由上萬顆瀑布燈交織而成，抬頭就能看見絕美空中星河，隨手一拍都是質感大片。(攝影：鄭雅之)

新光三越台北車站 2026耶誕星願奇蹟之森 活動資訊

活動時間：11月19日18點00分活動開始、18點20分至18點25分點燈儀式

活動地點：新光三越台北車站

打卡亮點：200坪室內耶誕森林星願奇蹟之樹、百米星河許願光廊

雪境造景：三大美拍裝置星願升空號、星願飛躍號、星空搖擺椅

點燈嘉賓：超人氣冠軍唱作男團UNUS現場深情獻唱

會員優惠：新入會享免費拍貼體驗、集章尋寶活動、人氣飲品扣點享買1送1





新光三越台北車站 耶誕星願森林 開放時間

開放時間：2026/11/20 - 2027/01/02 10:00-15:00、16:00-21:00

注意事項：視現場狀況實施總量管制與動線分流。為維護良好觀展品質，將視現場狀況實施或解除發放「觀展整理券」與入場限制，依現場人員公告為主，敬請見諒。

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