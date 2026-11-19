編輯 鄭雅之 表示：新光北車耶誕森林正式點燈！只有一個字：美！
冬天想拍浪漫聖誕美照又怕吹冷風淋雨，新光三越接手台北車站後迎來首場年末盛會，特別攜手臺鐵在室內打造200坪「耶誕星願奇蹟之森」，將於11月19日傍晚正式亮燈。現場不僅有百米空中星河與三大夢幻雪境造景，更邀請唱作男團UNUS現場獻唱，同時祭出會員飲料買1送1與免費拍貼體驗。
200坪室內最大耶誕森林在北車
看準冬季台北容易陰雨綿綿，今年新光三越直接在台北車站室內規劃占地200坪的「耶誕星願奇蹟之森」，讓旅客不用擔心天氣就能輕鬆拍出質感大片。中央主樹「星願奇蹟之樹」巧妙融合香檳金與曙光銀雙色星芒，在燈光折射下閃耀迷人光澤，兩側更延伸出長達100公尺的「星河許願光廊」，由上萬顆瀑布燈串交織而成，仰頭就能感受置身童話星河的浪漫氛圍。
三大雪境美拍裝置與萬人祈福活動
除了抬頭就能看見的璀璨燈海之外，現場還貼心設計了「星願升空號」熱氣球、「星願飛躍號」雪橇以及「星空搖擺椅」三大雪境美拍裝置，非常適合情侶約會或親子家庭留下甜蜜合影。主辦單位更發起萬人祈福企劃，邀請過往旅客親手寫下對新年的期許並掛上祝福卡片，讓大家在通勤或逛街之餘，也能在台北車站留下專屬彼此的溫暖冬季回憶。
耶誕星願森林開放時間與入場管制想要前往台北車站朝聖這座夢幻室內耶誕森林的民眾請特別留意，活動展期自2026年11月20日起一路陪伴大家跨年至2027年1月2日，每日分兩時段開放免費參觀，分別為上午10點至下午15點，以及下午16點至晚間21點。為維護良好的拍照與觀展品質，現場將視人潮狀況實施總量管制與動線分流，並機動調整或發放「觀展整理券」進行入場限制，建議出發前先確認時段並配合現場人員引導。
男團點燈獻唱與會員專屬飲料買1送1
11月19日點燈儀式當天特別邀請冠軍唱作男團UNUS驚喜現身，除了親自啟動點燈儀式之外，更會在現場深情獻唱多首歌曲陪伴粉絲提前過節。此外，新光三越也同步推出多項會員限定年末好康，包含新入會免費體驗拍貼機、趣味集章尋寶任務、以及人氣飲品扣點享買1送1優惠，讓大家拍美照打卡的同時還能順便喝飲料省荷包。
新光三越台北車站 2026耶誕星願奇蹟之森 活動資訊
活動時間：11月19日18點00分活動開始、18點20分至18點25分點燈儀式
活動地點：新光三越台北車站
打卡亮點：200坪室內耶誕森林星願奇蹟之樹、百米星河許願光廊
雪境造景：三大美拍裝置星願升空號、星願飛躍號、星空搖擺椅
點燈嘉賓：超人氣冠軍唱作男團UNUS現場深情獻唱
會員優惠：新入會享免費拍貼體驗、集章尋寶活動、人氣飲品扣點享買1送1
新光三越台北車站 耶誕星願森林 開放時間
開放時間：2026/11/20 - 2027/01/02 10:00-15:00、16:00-21:00
注意事項：視現場狀況實施總量管制與動線分流。為維護良好觀展品質，將視現場狀況實施或解除發放「觀展整理券」與入場限制，依現場人員公告為主，敬請見諒。
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