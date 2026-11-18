挽肉と米「好肉日」11/27開吃，980元享3顆米澤牛漢堡排，白飯免費續加。窩客島資深編輯李維唐指出，限時3天、3店同步販售，加上活動期間不供應一般菜單，是這次最值得注意的用餐資訊。

日本頂級和牛直接變成炭火漢堡排，這3天真的要把握！來自東京吉祥寺的人氣漢堡排品牌「挽肉と米」，迎接三周年與日本一年一度的「好肉日」，宣布11月27日至29日限時推出「米澤牛漢堡排套餐」，把日本山形縣代表性和牛搬上餐桌。每人980元就能享用3顆炭火現烤米澤牛漢堡排，還有羽釜現煮日本白飯免費續加，台北信義、台北華山及台中公益3間門市同步開賣，想吃的和牛控可以準備訂位了。

▲炭火直接竄起火焰，漢堡排表面烤出一道道焦香紋路，這畫面真的很有食慾。挽肉と米這次好肉日選用日本山形縣米澤牛，從店內現絞、手工成型到炭火現烤，讓牛肉油脂香氣隨著火候慢慢釋放。圖／挽肉と米提供；窩客島整理



挽肉と米好肉日限定3天登場

每年11月29日，在日本可是肉食愛好者特別期待的日子。因為日文數字「1129」的發音與「いい肉」相近，這一天也被稱為「好肉日」，成為品嚐美味肉品的特別日子。挽肉と米延續日本本店傳統，選在11月27日至29日推出三周年限定菜單，而且只有短短3天，讓平常喜歡吃漢堡排的饕客，這次可以直接把日本頂級和牛端上桌。

這次主角不是一般牛肉，而是來自日本山形縣的「米澤牛」。挽肉と米將這款日本代表性和牛製作成漢堡排，延續店內現絞、手工成型、炭火現烤的料理方式。對於平常習慣吃燒肉、牛排品嚐和牛的人來說，這次換成漢堡排的吃法，也能感受米澤牛與炭火香氣交織的不同風味。

▲漢堡排控最期待的就是這一幕。挽肉と米將漢堡排放上炭火烤網，表面逐漸烤出焦香色澤，從生肉到現烤完成的過程都看得到，光是這一整圈排開的漢堡排，就讓人開始期待上桌的那一刻。圖／編輯 李維唐 攝影

日本3大和牛米澤牛有什麼特別

說到日本和牛，除了大家熟悉的神戶牛、松阪牛，米澤牛同樣是日本3大和牛之一。產自山形縣米澤盆地的米澤牛，生長環境四季分明，當地群山環繞的氣候條件，孕育出細緻肉質與均勻油花。最迷人的地方，就是牛肉本身帶有層次豐富的肉香，以及油脂散發的自然甘甜。

而且米澤牛可不是隨便養殖就能掛上這個名稱，必須符合山形縣置賜地區的飼育規範，包括指定品種、性別與月齡等條件，才能獲得米澤牛認證。這次挽肉と米選用米澤牛製作漢堡排，讓原本常見於和牛料理的細膩肉質與油脂香氣，透過現絞、現烤的方式呈現，也讓喜歡和牛的人多了一種品嚐選擇。

▲漢堡排加上金黃色蛋黃，光看就讓人想立刻開吃。炭火烤出焦香紋路的漢堡排放在白飯上，再搭配一顆飽滿蛋黃，濃郁的視覺組合相當誘人。挽肉と米這次好肉日套餐也包含雞蛋，讓喜歡變換吃法的人多一種搭配選擇。圖／編輯 李維唐 攝影 ▲漢堡排放在白飯上，就是挽肉と米讓人期待的經典吃法。切開的漢堡排露出細緻肉餡，外層帶著炭火烤過的色澤，配上熱騰騰的日本白飯，每一口都能感受肉香與米飯交織的風味。圖／編輯 李維唐 攝影

米澤牛漢堡排3顆炭火現烤

挽肉と米最讓人期待的，就是漢堡排從製作到上桌的過程。品牌一直堅持「新鮮現絞、新鮮現烤、新鮮現煮」，這次限定套餐也沒有例外。米澤牛經過店內現絞、手工成型，再將3顆漢堡排依序放上炭火烤製，完成後立即送到客人面前，讓每一顆漢堡排都能趁熱享用。

隨著炭火加熱，米澤牛本身的油脂香氣逐漸釋放，細緻肉質與自然甘甜也成為這次限定料理的重點。比起一次把3顆漢堡排全部端上桌，依序現烤、完成後立即上桌的方式，讓客人能配合每顆漢堡排的出爐節奏慢慢品嚐。從單純感受牛肉原味，到搭配不同配料轉換風味，一份套餐就能吃出不同變化。

挽肉と米980元套餐白飯免費續

這次「米澤牛漢堡排套餐」每人980元，除了3顆米澤牛漢堡排，還搭配羽釜現煮日本白飯、味噌湯、雞蛋，以及蘿蔔泥與柚子醋。熱騰騰的日本白飯配上剛烤好的漢堡排，讓米澤牛的肉香與米飯搭配在一起，正是挽肉と米一直以來受到喜愛的用餐方式。

吃法也可以依照自己的喜好變換。喜歡濃郁肉香的人，可以直接品嚐米澤牛漢堡排的原味，感受油脂與炭火交織的香氣。想要換個清爽口味，就搭配蘿蔔泥與柚子醋，讓每一口多了不同層次。更重要的是，日本白飯可以免費續加，不必擔心3顆漢堡排吃到一半就沒飯配。如果覺得3顆還不夠，現場也提供單顆米澤牛漢堡排加購，每顆280元。

▲吃漢堡排怎麼能少了熱騰騰的白飯。挽肉と米使用羽釜現煮日本白飯，粒粒飽滿的白飯盛進黑色飯碗，搭配炭火現烤漢堡排剛剛好。這次好肉日限定套餐還能免費續飯，喜歡大口吃肉配飯的人可別錯過。圖／挽肉と米提供；窩客島整理



挽肉と米台北台中3店同步開賣

想吃這份限定和牛漢堡排，不需要特地飛日本。挽肉と米這次安排台北信義店、台北華山店與台中公益店同步推出，活動從2026年11月27日星期五開始，一直到11月29日星期日結束，只有3天。品牌已開放Inline線上預約，想安排週末聚餐，或是專程品嚐米澤牛漢堡排，都可以先確認訂位。

不過這次活動有個重要提醒，3間門市在好肉日活動期間，只提供「米澤牛漢堡排套餐」，不會供應平常的一般菜單，而且限定餐點售完為止。也就是說，這3天走進挽肉と米，主角就是這份980元的米澤牛漢堡排套餐。想吃原本常態菜單的客人要特別留意，打算品嚐限定和牛的人，也別錯過這次只有3天的販售時間。

▲想吃挽肉と米的炭火漢堡排，台北信義店就是這次好肉日限定活動的販售門市之一。走進店內，中央環繞式座位區與開放式料理空間相當醒目，可以近距離感受品牌現絞、現烤、現煮的用餐特色。圖／挽肉と米提供；窩客島整理









挽肉と米三周年好肉日

活動時間：2026年11月27日至11月29日

．米澤牛漢堡排套餐：每人980元，包含3顆米澤牛漢堡排。

．套餐附餐：羽釜現煮日本白飯、味噌湯、雞蛋1顆、蘿蔔泥與柚子醋。

．白飯優惠：日本白飯免費續加，不另收續飯費用。

．漢堡排加購：單顆米澤牛漢堡排280元。

．販售門市：台北信義店、台北華山店、台中公益店。

．訂位方式：即日起開放Inline線上預約。

挽肉と米Inline線上訂位挽肉と米好肉日注意事項

．活動期間3間門市僅提供米澤牛漢堡排限定套餐，不供應一般常態菜單。

．限定套餐只在2026年11月27日至29日販售，數量有限，售完為止。

．每份套餐價格980元，額外加購米澤牛漢堡排每顆280元，依個人食量選擇。

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