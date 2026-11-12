50元吃蜷尾家冰！COLD STONE「零酒精奶油啤酒、蜷尾家麵茶冰」新品，黑五優惠50元多一杯

編輯 鄭雅之 表示：要趁優惠來吃冰！COLD STONE竟然和蜷尾家聯名誒～

冰品霸主強強聯手出擊，酷聖石在2026年11月13日祭出話題度破表的跨界企劃，特別邀請來自台南的超人氣品牌「蜷尾家」共同合作，將台灣人最熟悉的古早味變成「米嗲脆脆」，同時配合年度布拉格節慶氛圍端出「魔法奶油啤酒」系列，三款期間限定美味準備讓甜點控大飽口福。



▲COLD STONE聯名蜷尾家推出冬季新品，主打台味「米嗲脆脆」與零酒精「魔法奶油啤酒」，11月13日起期間限定開賣。(攝影：鄭雅之)





台南冰王蜷尾家跨界合作，台式古早味麵茶變身美式拌冰

擅長發掘台灣在地食材的台南名店蜷尾家，這次與酷聖石驚喜合體，將台式古早味麵茶揉進美式現拌工藝，推出台美混血新作「米嗲脆脆」，綿密麵茶冰淇淋拌入酥脆餅乾與鹹奶油米香，最後撒上焙炒麵茶粉，入口冰涼滑順又卡滋作響，神還原童年熱麵茶香氣，只販售到2027年1月7日。



▲台南名店蜷尾家聯名款「米嗲脆脆」，綿密麵茶冰淇淋拌入鹹奶油米香與酥脆餅乾，神還原童年古早味熱麵茶香氣。(攝影：鄭雅之)





免飛出國體驗布拉格浪漫，魔法奶油啤酒零酒精大人小孩都能吃

除了台味復古風，酷聖石也呼應2026年愛分享主題城市布拉格，把當地經典的啤酒文化轉化為冬季甜點「魔法奶油啤酒」，師傅將濃醇奶香與迷人麥芽香氣完美融合，拌入酥脆餅乾以及咬下會爆開的啤酒風味晶球，最重要的是配方完全零酒精，無論是情侶約會或親子逛街都能安心享受微醺氛圍。



▲「魔法奶油啤酒」將麥芽與奶香融入冰淇淋，搭配酥脆餅乾與爆汁啤酒風味晶球，零酒精配方讓大小朋友都能安心品嚐。(攝影：鄭雅之)





奶油啤酒風味酷樂思清爽登場，加購價只要99元就能開喝

偏好清爽系飲品的冰控絕對要鎖定「奶油啤酒風味酷樂思」，門市人員將麥芽香氣十足的冰淇淋與冰塊現打成細緻冰沙，倒入香醇鮮奶並加入啤酒風味晶球，喝起來消暑解膩又充滿驚喜口感，這款飲品與「魔法奶油啤酒」同樣只賣到2027年1月3日，點購冰淇淋還能享有99元超值加購優惠。



▲COLD STONE冬季飲品「奶油啤酒風味酷樂思」清爽登場，麥芽香氣冰淇淋現打成冰沙並加入啤酒風味晶球，零酒精配方且享99元超值加購價。





冬季限定沾醬脆餅同步上市，錫蘭紅茶與提拉米蘇香氣超迷人

吃拌冰怎麼能少了靈魂脆餅來加分，酷聖石這次特別研發兩款冬季限定沾醬脆餅，「錫蘭紅茶沾醬脆餅」將淡雅茶香融入絲滑巧克力，「提拉米蘇風味沾醬脆餅」則散發大人系的咖啡與可可苦甜韻味，只要銅板價35元就能讓整杯冰品美味升級，快趁著週末約好友一起到直營門市報到吧。



▲COLD STONE冬季雙主打登場，開幕首三日享中杯以上同尺寸第二件半價，感恩黑五狂歡再享第二件50元超值優惠。(攝影：鄭雅之)

COLD STONE蜷尾家聯名 活動資訊

活動日期：2026年11月13日起於全台酷聖石直營門市正式開賣，期間限定售完為止

新品：

米嗲脆脆：販售至2027年1月7日，小杯170元，中杯220元，大杯270元，歡樂桶420元與680元

魔法奶油啤酒：販售至2027年1月3日，小杯170元，中杯220元，大杯270元，歡樂桶420元與680元

奶油啤酒風味酷樂思：販售至2027年1月3日，單點160元，享加購價99元

冬季限定沾醬脆餅：錫蘭紅茶沾醬脆餅35元，提拉米蘇風味沾醬脆餅35元





COLD STONE直營門市 優惠活動

歡慶新品上市：2026年11月13日~2026年11月15日，購買中杯以上冰淇淋、霜淇淋、霜淇淋阿法淇朵，享同size冰淇淋第二件半價(不含脆餅/桶裝；價低者為優惠品項)。



感恩黑五狂歡：2026年11月27日~2026年11月29日，購買中杯以上冰淇淋、霜淇淋、霜淇淋阿法淇朵，享同size冰淇淋第二件$50(不含脆餅/桶裝；價低者為優惠品項)。





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