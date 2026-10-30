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抹茶控名單快更新！法朋×辻利茶舗14款抹茶甜點，22階草莓千層、抹茶布丁百匯都要吃

抹茶聯名法朋辻利茶舗
2026-10-30 18:30文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:法朋×辻利茶舗
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：抹茶控也太幸福！法朋Ｘ辻利再度新的抹茶聯名甜點～

抹茶控最愛的聯名又出新甜點了！「法朋烘焙甜點坊」再度聯名「辻利茶舗」，以頂級丸韻抹茶為主軸，融入水蜜桃、草莓、秋栗與杜拜巧克力等食材，推出千層蛋糕、乳酪、生乳捲到霜淇淋等多元品項，讓甜點迷能一次嚐遍茶香的豐富變化與細膩魅力。

▲法式工藝打造的莓香抹茶千層，金黃酥脆的千層派皮夾入香濃抹茶慕斯與酸甜草莓奶餡，完美演繹果香與茶香的酥脆層次。
▲法式工藝打造的莓香抹茶千層，金黃酥脆的千層派皮夾入香濃抹茶慕斯與酸甜草莓奶餡，完美演繹果香與茶香的酥脆層次。
▲秋栗茶韻蒙布朗將法式經典重新演繹，細緻抹茶栗子泥包裹滑順抹茶布蕾與酥脆焦糖蛋白餅，淋上巧克力更顯溫潤典雅。
▲秋栗茶韻蒙布朗將法式經典重新演繹，細緻抹茶栗子泥包裹滑順抹茶布蕾與酥脆焦糖蛋白餅，淋上巧克力更顯溫潤典雅。

夢幻水果搭出酸甜千層新境界

水果與純茶的組合帶來清新層次。「桃映抹綠戚風蛋糕」用蜜桃果凍的明亮酸甜，襯托蓬鬆柔軟的抹茶戚風。「抹茶緋紅22階」則以多層手工薄餅皮夾入鮮美草莓與特調抹茶乳酪餡，入口先是微酸多汁的果肉感，接著在舌尖散發濃郁回甘茶韻，整體口感細膩又誘人。

▲視覺感十足的抹茶緋紅22階，以手工丸韻抹茶薄餅皮層層堆疊特調抹茶乳酪與鮮嫩草莓，微酸果香襯托濃郁回甘茶韻。
▲視覺感十足的抹茶緋紅22階，以手工丸韻抹茶薄餅皮層層堆疊特調抹茶乳酪與鮮嫩草莓，微酸果香襯托濃郁回甘茶韻。

炙燒焦香遇上法式經典的多重享受

濃郁系甜點首推「抹茶雙層炙燒乳酪」，巧妙交織淡抹與重抹兩種風味，表層炙燒焦香更添迷人層次。偏好法式經典點心的人，推薦品嚐「翠綠抹茶莓果歐貝拉」以及口感酥脆的「莓香抹茶千層」，酸甜莓果甘納許與醇厚茶香層層堆疊，讓整體滋味更添優雅的大人韻味。

▲抹茶雙層炙燒乳酪結合清雅淡抹與厚實重抹雙重濃度，表面微焦的炙燒香氣伴隨白蘭地酒香，讓起司乳香與茶韻更加深邃。
▲抹茶雙層炙燒乳酪結合清雅淡抹與厚實重抹雙重濃度，表面微焦的炙燒香氣伴隨白蘭地酒香，讓起司乳香與茶韻更加深邃。

溫潤栗子遇上爆餡生乳捲療癒感滿分

經典食材的搭配同樣吸睛亮眼。「秋栗茶韻蒙布朗」以細緻綿密的栗子蓉包裹滑嫩布蕾與酥脆蛋白霜，甜而不膩。人氣招牌「宇治丸韻抹茶生乳捲」捲入滿滿濃郁抹茶甘納許與輕盈鮮奶油，外層焦糖杏仁片更是點睛之筆，一口咬下就能同時享受到香脆與柔順的雙重美味。

▲法朋與辻利茶舗聯名推出宇治丸韻抹茶生乳捲，鬆軟蛋糕包覆特調雙層鮮奶油與濃郁抹茶甘納許，頂層點綴焦糖杏仁片帶來豐富口感變化。
▲法朋與辻利茶舗聯名推出宇治丸韻抹茶生乳捲，鬆軟蛋糕包覆特調雙層鮮奶油與濃郁抹茶甘納許，頂層點綴焦糖杏仁片帶來豐富口感變化。

話題杜拜脆絲與酥脆泡芙隨手開吃

常溫小點很適合當作日常下午茶點心。「焙茶杜拜巧克力瑪德蕾」在醇厚焙茶糕體中加入酥脆杜拜絲，口感驚喜耐嚼。「宇治丸韻抹茶咖滋泡芙」香脆外皮包著爆漿茶餡，另外還有「抹茶藏心瑪德蕾」與雙茶舒芙蕾，無論辦公室解饞或買回家當伴手禮都很合適。

▲話題十足的焙茶杜拜巧克力瑪德蕾，將醇厚焙茶與天然蜂蜜揉進糕體，更包入酥脆咔滋的杜拜絲，打造新奇常溫下午茶甜點。
▲話題十足的焙茶杜拜巧克力瑪德蕾，將醇厚焙茶與天然蜂蜜揉進糕體，更包入酥脆咔滋的杜拜絲，打造新奇常溫下午茶甜點。

復古昭和布丁百匯與霜淇淋清爽收尾

冰品系列絕對是逛街散步不可錯過的吸睛亮點。「濃韻抹茶布丁百匯」一次集結香濃抹茶霜淇淋、日式布丁、蜜紅豆與柚子凍，濃郁之中帶著果香微酸，口感超豐富。喜愛純粹茶韻則必點「宇治丸韻抹茶霜淇淋」，質地綿密絲滑，入口茶香緩緩散開，回甘清爽又消暑。

▲高人氣濃韻抹茶布丁百匯，在日式滑嫩昭和布丁上擠入香濃丸韻抹茶霜淇淋，結合蜜紅豆與檸檬柚子凍，酸甜層次超消暑。
▲高人氣濃韻抹茶布丁百匯，在日式滑嫩昭和布丁上擠入香濃丸韻抹茶霜淇淋，結合蜜紅豆與檸檬柚子凍，酸甜層次超消暑。


法朋×辻利茶舗 聯名甜點

  • 桃映抹綠戚風蛋糕 切片售價160元
  • 抹茶緋紅22階 切片售價280元、7吋售價2200元
  • 抹茶雙層炙燒乳酪 切片售價160元、5吋售價980元、7吋售價1280元
  • 翠綠抹茶莓果歐貝拉 切片售價180元
  • 莓香抹茶千層 切片售價200元、6吋售價1650元
  • 秋栗茶韻蒙布朗 單顆售價200元
  • 宇治丸韻抹茶生乳捲 切片售價150元、整條售價680元
  • 焙茶杜拜巧克力瑪德蕾 單顆售價75元
  • 宇治丸韻抹茶咖滋泡芙 單顆售價85元
  • 抹茶藏心瑪德蕾 單顆售價65元
  • 宇治丸韻抹茶司康 單顆售價85元
  • 琥珀焙香舒芙蕾與宇治濃抹舒芙蕾 單顆售價100元、6入禮盒售價630元
  • 濃韻抹茶布丁百匯 單杯售價230元
  • 宇治丸韻抹茶霜淇淋 單杯或單支售價120元

抹茶控的新選擇！

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