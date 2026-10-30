抹茶控名單快更新！法朋×辻利茶舗14款抹茶甜點，22階草莓千層、抹茶布丁百匯都要吃

編輯 鄭雅之 表示：抹茶控也太幸福！法朋Ｘ辻利再度新的抹茶聯名甜點～

抹茶控最愛的聯名又出新甜點了！「法朋烘焙甜點坊」再度聯名「辻利茶舗」，以頂級丸韻抹茶為主軸，融入水蜜桃、草莓、秋栗與杜拜巧克力等食材，推出千層蛋糕、乳酪、生乳捲到霜淇淋等多元品項，讓甜點迷能一次嚐遍茶香的豐富變化與細膩魅力。



▲法式工藝打造的莓香抹茶千層，金黃酥脆的千層派皮夾入香濃抹茶慕斯與酸甜草莓奶餡，完美演繹果香與茶香的酥脆層次。

▲秋栗茶韻蒙布朗將法式經典重新演繹，細緻抹茶栗子泥包裹滑順抹茶布蕾與酥脆焦糖蛋白餅，淋上巧克力更顯溫潤典雅。





夢幻水果搭出酸甜千層新境界

水果與純茶的組合帶來清新層次。「桃映抹綠戚風蛋糕」用蜜桃果凍的明亮酸甜，襯托蓬鬆柔軟的抹茶戚風。「抹茶緋紅22階」則以多層手工薄餅皮夾入鮮美草莓與特調抹茶乳酪餡，入口先是微酸多汁的果肉感，接著在舌尖散發濃郁回甘茶韻，整體口感細膩又誘人。



▲視覺感十足的抹茶緋紅22階，以手工丸韻抹茶薄餅皮層層堆疊特調抹茶乳酪與鮮嫩草莓，微酸果香襯托濃郁回甘茶韻。





炙燒焦香遇上法式經典的多重享受

濃郁系甜點首推「抹茶雙層炙燒乳酪」，巧妙交織淡抹與重抹兩種風味，表層炙燒焦香更添迷人層次。偏好法式經典點心的人，推薦品嚐「翠綠抹茶莓果歐貝拉」以及口感酥脆的「莓香抹茶千層」，酸甜莓果甘納許與醇厚茶香層層堆疊，讓整體滋味更添優雅的大人韻味。



▲抹茶雙層炙燒乳酪結合清雅淡抹與厚實重抹雙重濃度，表面微焦的炙燒香氣伴隨白蘭地酒香，讓起司乳香與茶韻更加深邃。





溫潤栗子遇上爆餡生乳捲療癒感滿分

經典食材的搭配同樣吸睛亮眼。「秋栗茶韻蒙布朗」以細緻綿密的栗子蓉包裹滑嫩布蕾與酥脆蛋白霜，甜而不膩。人氣招牌「宇治丸韻抹茶生乳捲」捲入滿滿濃郁抹茶甘納許與輕盈鮮奶油，外層焦糖杏仁片更是點睛之筆，一口咬下就能同時享受到香脆與柔順的雙重美味。



▲法朋與辻利茶舗聯名推出宇治丸韻抹茶生乳捲，鬆軟蛋糕包覆特調雙層鮮奶油與濃郁抹茶甘納許，頂層點綴焦糖杏仁片帶來豐富口感變化。





話題杜拜脆絲與酥脆泡芙隨手開吃

常溫小點很適合當作日常下午茶點心。「焙茶杜拜巧克力瑪德蕾」在醇厚焙茶糕體中加入酥脆杜拜絲，口感驚喜耐嚼。「宇治丸韻抹茶咖滋泡芙」香脆外皮包著爆漿茶餡，另外還有「抹茶藏心瑪德蕾」與雙茶舒芙蕾，無論辦公室解饞或買回家當伴手禮都很合適。



▲話題十足的焙茶杜拜巧克力瑪德蕾，將醇厚焙茶與天然蜂蜜揉進糕體，更包入酥脆咔滋的杜拜絲，打造新奇常溫下午茶甜點。





復古昭和布丁百匯與霜淇淋清爽收尾

冰品系列絕對是逛街散步不可錯過的吸睛亮點。「濃韻抹茶布丁百匯」一次集結香濃抹茶霜淇淋、日式布丁、蜜紅豆與柚子凍，濃郁之中帶著果香微酸，口感超豐富。喜愛純粹茶韻則必點「宇治丸韻抹茶霜淇淋」，質地綿密絲滑，入口茶香緩緩散開，回甘清爽又消暑。



▲高人氣濃韻抹茶布丁百匯，在日式滑嫩昭和布丁上擠入香濃丸韻抹茶霜淇淋，結合蜜紅豆與檸檬柚子凍，酸甜層次超消暑。

法朋×辻利茶舗 聯名甜點

桃映抹綠戚風蛋糕 切片售價160元

抹茶緋紅22階 切片售價280元、7吋售價2200元

抹茶雙層炙燒乳酪 切片售價160元、5吋售價980元、7吋售價1280元

翠綠抹茶莓果歐貝拉 切片售價180元

莓香抹茶千層 切片售價200元、6吋售價1650元

秋栗茶韻蒙布朗 單顆售價200元

宇治丸韻抹茶生乳捲 切片售價150元、整條售價680元

焙茶杜拜巧克力瑪德蕾 單顆售價75元

宇治丸韻抹茶咖滋泡芙 單顆售價85元

抹茶藏心瑪德蕾 單顆售價65元

宇治丸韻抹茶司康 單顆售價85元

琥珀焙香舒芙蕾與宇治濃抹舒芙蕾 單顆售價100元、6入禮盒售價630元

濃韻抹茶布丁百匯 單杯售價230元

宇治丸韻抹茶霜淇淋 單杯或單支售價120元





抹茶控的新選擇！

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