抹茶控名單快更新！法朋×辻利茶舗14款抹茶甜點，22階草莓千層、抹茶布丁百匯都要吃

編輯 鄭雅之 表示：抹茶控也太幸福！法朋Ｘ辻利再度新的抹茶聯名甜點～
抹茶控最愛的聯名又出新甜點了！「法朋烘焙甜點坊」再度聯名「辻利茶舗」，以頂級丸韻抹茶為主軸，融入水蜜桃、草莓、秋栗與杜拜巧克力等食材，推出千層蛋糕、乳酪、生乳捲到霜淇淋等多元品項，讓甜點迷能一次嚐遍茶香的豐富變化與細膩魅力。
夢幻水果搭出酸甜千層新境界
水果與純茶的組合帶來清新層次。「桃映抹綠戚風蛋糕」用蜜桃果凍的明亮酸甜，襯托蓬鬆柔軟的抹茶戚風。「抹茶緋紅22階」則以多層手工薄餅皮夾入鮮美草莓與特調抹茶乳酪餡，入口先是微酸多汁的果肉感，接著在舌尖散發濃郁回甘茶韻，整體口感細膩又誘人。
炙燒焦香遇上法式經典的多重享受
濃郁系甜點首推「抹茶雙層炙燒乳酪」，巧妙交織淡抹與重抹兩種風味，表層炙燒焦香更添迷人層次。偏好法式經典點心的人，推薦品嚐「翠綠抹茶莓果歐貝拉」以及口感酥脆的「莓香抹茶千層」，酸甜莓果甘納許與醇厚茶香層層堆疊，讓整體滋味更添優雅的大人韻味。
溫潤栗子遇上爆餡生乳捲療癒感滿分
經典食材的搭配同樣吸睛亮眼。「秋栗茶韻蒙布朗」以細緻綿密的栗子蓉包裹滑嫩布蕾與酥脆蛋白霜，甜而不膩。人氣招牌「宇治丸韻抹茶生乳捲」捲入滿滿濃郁抹茶甘納許與輕盈鮮奶油，外層焦糖杏仁片更是點睛之筆，一口咬下就能同時享受到香脆與柔順的雙重美味。
話題杜拜脆絲與酥脆泡芙隨手開吃
常溫小點很適合當作日常下午茶點心。「焙茶杜拜巧克力瑪德蕾」在醇厚焙茶糕體中加入酥脆杜拜絲，口感驚喜耐嚼。「宇治丸韻抹茶咖滋泡芙」香脆外皮包著爆漿茶餡，另外還有「抹茶藏心瑪德蕾」與雙茶舒芙蕾，無論辦公室解饞或買回家當伴手禮都很合適。
復古昭和布丁百匯與霜淇淋清爽收尾
冰品系列絕對是逛街散步不可錯過的吸睛亮點。「濃韻抹茶布丁百匯」一次集結香濃抹茶霜淇淋、日式布丁、蜜紅豆與柚子凍，濃郁之中帶著果香微酸，口感超豐富。喜愛純粹茶韻則必點「宇治丸韻抹茶霜淇淋」，質地綿密絲滑，入口茶香緩緩散開，回甘清爽又消暑。
法朋×辻利茶舗 聯名甜點
- 桃映抹綠戚風蛋糕 切片售價160元
- 抹茶緋紅22階 切片售價280元、7吋售價2200元
- 抹茶雙層炙燒乳酪 切片售價160元、5吋售價980元、7吋售價1280元
- 翠綠抹茶莓果歐貝拉 切片售價180元
- 莓香抹茶千層 切片售價200元、6吋售價1650元
- 秋栗茶韻蒙布朗 單顆售價200元
- 宇治丸韻抹茶生乳捲 切片售價150元、整條售價680元
- 焙茶杜拜巧克力瑪德蕾 單顆售價75元
- 宇治丸韻抹茶咖滋泡芙 單顆售價85元
- 抹茶藏心瑪德蕾 單顆售價65元
- 宇治丸韻抹茶司康 單顆售價85元
- 琥珀焙香舒芙蕾與宇治濃抹舒芙蕾 單顆售價100元、6入禮盒售價630元
- 濃韻抹茶布丁百匯 單杯售價230元
- 宇治丸韻抹茶霜淇淋 單杯或單支售價120元
抹茶控的新選擇！
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