抹茶霜淇淋買一送一！COLD STONE宇治抹茶霜淇淋Threads上爆紅，下午5點後0元多一支

編輯 鄭雅之 表示：抹茶控平日下班小確幸！來吃抹茶霜淇淋買一送一～

萬聖節就是要來點不一樣的搞怪驚喜，COLD STONE在今年秋天推出令人眼睛一亮的萬聖節限定新品。這次特別將香濃綿密的芋頭冰淇淋結合鹹香肉鬆與酥脆地瓜，打造出意想不到的鹹甜新口感。指定門市同步加碼推出濃郁的宇治抹茶霜淇淋，給甜點控最豐富的秋日療癒提案。



▲酷聖石於17間限定門市推出宇治抹茶系列，包含宇治脆脆霜淇淋與宇治抹茶阿法淇朵，以日本宇治抹茶打造濃郁茶香與多層次口感，並祭出加購價、平日買一送一及回流券等三大優惠。





萬聖節限定芋頭冰淇淋搭肉鬆玩出新滋味

這次限時登場的「芋你搗蛋」限定組合充滿DIY的趣味體驗，店家將「肉鬆」與「地瓜脆脆」另外附上，讓大家可以親手撒在「芋頭冰淇淋」上面。鹹香配料與綿密冰淇淋在口中交織出絕妙風味，只要對店員說出不給糖就搗蛋還能獲得跳跳糖，只要5元還可以額外加購「地瓜脆脆」讓口感更加豐富。



▲酷聖石萬聖節限定芋你搗蛋組合，以綿密的芋頭冰淇淋為基底，讓消費者親手撒上萬聖限定配料肉鬆與地瓜脆脆，鹹甜交織與酥脆口感，為萬聖節增添搞怪又趣味的美味體驗。





抹茶控必吃宇治抹茶霜淇淋與阿法淇朵

除了搞怪的萬聖節新品之外，酷聖石也在指定直營門市推出充滿日式風情的宇治抹茶系列商品。「宇治脆脆霜淇淋」嚴選日本宇治抹茶製作，搭配香脆蕎麥粒呈現優雅茶香。另一款「宇治抹茶阿法淇朵」則是淋上濃郁的義式濃縮咖啡，讓苦甜茶韻與濃厚咖啡香氣碰撞出多層次的迷人風味。



▲酷聖石推出日式風味宇治抹茶阿法淇朵，將濃郁的宇治抹茶霜淇淋淋上義式濃縮咖啡，苦甜交織與豐富層次在口中展開，是抹茶控與咖啡愛好者不能錯過的秋日限定甜點。





抹茶霜淇淋買一送一優惠登場

為了造福廣大的抹茶迷，指定門市特別推出相當劃算的三大獨家優惠活動。只要購買任一冰淇淋商品即可享用銅板加購價升級品嚐抹茶霜淇淋，平日傍晚五點之後更享有「宇治脆脆霜淇淋」買一送一的好康，優惠一開跑就在Threads上掀起極高討論。消費再加碼贈送門市回流券，讓大家放學下班後隨時都能輕鬆來一場高質感的日式下午茶。



▲酷聖石宇治脆脆霜淇淋，以日本宇治抹茶製成細緻滑順的霜淇淋，撒上香脆的蕎麥脆脆，茶香與蕎麥香氣交織，帶來經典的日式甜點風味，更有平日傍晚買一送一等三大優惠。

COLD STONE 新品資訊

新品品項：

萬聖節芋你搗蛋限定組合（中杯芋頭冰淇淋、肉鬆、地瓜脆脆），售價200元

宇治脆脆霜淇淋，售價160元

宇治抹茶阿法淇朵，售價175元

販售地點：萬聖節組合於COLD STONE全台直營門市販售，宇治抹茶霜淇淋系列於全台限定17間直營門市販售

販售日期：萬聖節組合於10月25日（日）至 10月31日（六）限時販售，宇治抹茶系列於10月12日（一）起期間限定販售





COLD STONE 優惠活動資訊

活動日期：10月25日（日）至 10月31日（六）

優惠活動：

萬聖活動：點購任一冰淇淋商品並向門市夥伴說出不給糖就搗蛋，即可獲贈跳跳糖一包，單筆消費限領一包，數量有限送完為止

加購優惠：萬聖限定配料地瓜脆脆加購價5元

抹茶加購優惠：點購任一冰淇淋商品即可享99元加購宇治脆脆霜淇淋，或109元加購宇治抹茶阿法淇朵

抹茶買一送一：週一至週五17點過後，於指定17間門市享宇治脆脆霜淇淋買一送一

回流券加碼贈：於指定17間門市購買冰淇淋商品即可獲得回流券，憑券於下一筆消費購買冰淇淋時免費獲贈宇治脆脆霜淇淋一份





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