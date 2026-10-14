台北抹茶控要衝！辻利抹茶買一送一6天快閃，抹茶卷、抹茶拿鐵一人下午茶整套吃

編輯 鄭雅之 表示：抹茶控最愛的辻利周年慶來了！今年一樣有買一送一抹茶下午茶組可以吃～

信義區美食戰場又傳出驚喜消息，對許多重度抹茶控來說，微苦帶甜的濃厚茶香就是日常最佳療癒。即便近期日本抹茶原料價格不斷漲價，來自京都的百年老牌「辻利茶舗」來台16週年依然大方寵粉。特別在台北遠百信義門市祭出買一送一，絕對是今年秋天必衝的下午茶首選。



▲買辻利霜淇淋紅豆白玉即贈輕抹茶，經典白玉糰子搭配萬丹紅豆與抹茶霜淇淋超誘人。

▲辻利茶舗歡慶台灣16週年慶，集結白玉百匯、濃茶卷與麻糬巴斯克等經典抹茶甜點陣容推出買一送一優惠。





經典日式抹茶周年慶！首四日買一送一

首波強檔於10月15日至18日登場，每日11點限量200組開賣。首日買「經典白玉百匯」送「輕抹茶」，次日買「辻利濃茶卷」送「辻利拿鐵」，後續還有「辻利霜淇淋紅豆白玉」與「辻利冰沙漂浮」買一送一。組合最低只要150元，外帶與同事分享下午茶最划算。



▲10月16日購買濃郁切片辻利濃茶卷即贈辻利拿鐵，微苦甜抹茶蛋糕體搭配綿密生乳餡超滿足。





週末夢幻加碼！點抹茶拿鐵送巴斯克

10月24日與25日週末加碼買一送一更是重頭戲，每日限量20組。凡購買現刷香濃的「抹茶拿鐵」，就免費贈送「辻利抹茶麻糬巴斯克」。這款蛋糕完美融合乳酪鹹香與抹茶苦甜，內餡還有Q彈麻糬，原價320元直接半價160元，編輯私心激推一定要搶到。



▲10月24日與25日週末加碼買抹茶拿鐵送辻利抹茶麻糬巴斯克，口感綿密且藏有Q彈麻糬。





空間升級打造最舒適聚會據點

除了限定快閃之外，10月19日至11月16日還推出切片蛋糕任選組合優惠價259元，以及飲品全系列折扣88折。遠百信義門市更將客席區座位擴大升級，寬敞明亮的空間，絕對是信義區逛街累了與好友品茶聊天的最佳下午茶選擇。



▲辻利茶舗首四日買一送一推出冰沙漂浮搭配辻利拿鐵組合，特價175元外帶享用超划算。

▲台北遠百信義A13門市客席區改裝擴大，提供抹茶控更寬敞舒適的內用品茶空間。

辻利茶舗16週年慶買一送一 優惠資訊

活動內容：每日11:00開賣，限量200組，每人限購2組，僅限外帶

10/15（四）：買 經典白玉百匯，送 輕抹茶（冷），優惠價165元（原價315元）

10/16（五）：買 辻利濃茶卷（切片），送 辻利拿鐵（冰／熱），優惠價160元（原價320元）

10/17（六）：買 辻利霜淇淋紅豆白玉（杯裝），送 輕抹茶（冷），優惠價150元（原價300元）

10/18（日）：買 辻利冰沙漂浮，送 辻利拿鐵（冰／熱），優惠價175元（原價335元）





辻利茶舗 週末加碼買一送一

活動內容：每日11:00開賣，限量20組，每人限購1組，僅限外帶）

10/24（六）與10/25（日）：買 抹茶拿鐵（冰／熱），送 辻利抹茶麻糬巴斯克（切片），優惠價160元（原價320元）





辻利茶舗 周年慶優惠

活動時間：10/19至11/16

優惠內容：

切片蛋糕任選2片優惠價259元

全系列飲品88折優惠

注意事項：

買一送一商品皆僅供外帶，無法於店內食用且不提供分裝服務。

首四日門市僅提供外帶服務，暫不開放內用座位。

實際供應以外帶紙杯與外帶盒為主，各項優惠不得併用，售完為止。





TSUJIRI辻利茶舗 台北遠百信義店 店家資訊

地址：台北市信義區松仁路58號（遠百信義A13 B3F）





抹茶控要知道的新話題！

推薦閱讀：8匙濃抹茶成絕版！星巴克抹茶加量、去冰補奶改收錢，趁買一送一喝，日本免費升級喝法推薦

推薦閱讀：抹茶控再給一次機會！大茗靜岡抹茶5款新品，緊急開放可調甜度、無糖版抹茶味更濃

推薦閱讀：八十八良葉舎抹茶開到台灣！宇治抹茶HATOYA插旗台北大稻埕，開幕時間 地址資訊抹茶控先收藏