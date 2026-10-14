台北抹茶控要衝！辻利抹茶買一送一6天快閃，抹茶卷、抹茶拿鐵一人下午茶整套吃

編輯 鄭雅之 表示：抹茶控最愛的辻利周年慶來了！今年一樣有買一送一抹茶下午茶組可以吃～
信義區美食戰場又傳出驚喜消息，對許多重度抹茶控來說，微苦帶甜的濃厚茶香就是日常最佳療癒。即便近期日本抹茶原料價格不斷漲價，來自京都的百年老牌「辻利茶舗」來台16週年依然大方寵粉。特別在台北遠百信義門市祭出買一送一，絕對是今年秋天必衝的下午茶首選。
經典日式抹茶周年慶！首四日買一送一
首波強檔於10月15日至18日登場，每日11點限量200組開賣。首日買「經典白玉百匯」送「輕抹茶」，次日買「辻利濃茶卷」送「辻利拿鐵」，後續還有「辻利霜淇淋紅豆白玉」與「辻利冰沙漂浮」買一送一。組合最低只要150元，外帶與同事分享下午茶最划算。
週末夢幻加碼！點抹茶拿鐵送巴斯克
10月24日與25日週末加碼買一送一更是重頭戲，每日限量20組。凡購買現刷香濃的「抹茶拿鐵」，就免費贈送「辻利抹茶麻糬巴斯克」。這款蛋糕完美融合乳酪鹹香與抹茶苦甜，內餡還有Q彈麻糬，原價320元直接半價160元，編輯私心激推一定要搶到。
空間升級打造最舒適聚會據點
除了限定快閃之外，10月19日至11月16日還推出切片蛋糕任選組合優惠價259元，以及飲品全系列折扣88折。遠百信義門市更將客席區座位擴大升級，寬敞明亮的空間，絕對是信義區逛街累了與好友品茶聊天的最佳下午茶選擇。
辻利茶舗16週年慶買一送一 優惠資訊
活動內容：每日11:00開賣，限量200組，每人限購2組，僅限外帶
- 10/15（四）：買 經典白玉百匯，送 輕抹茶（冷），優惠價165元（原價315元）
- 10/16（五）：買 辻利濃茶卷（切片），送 辻利拿鐵（冰／熱），優惠價160元（原價320元）
- 10/17（六）：買 辻利霜淇淋紅豆白玉（杯裝），送 輕抹茶（冷），優惠價150元（原價300元）
- 10/18（日）：買 辻利冰沙漂浮，送 辻利拿鐵（冰／熱），優惠價175元（原價335元）
辻利茶舗 週末加碼買一送一
活動內容：每日11:00開賣，限量20組，每人限購1組，僅限外帶）
- 10/24（六）與10/25（日）：買 抹茶拿鐵（冰／熱），送 辻利抹茶麻糬巴斯克（切片），優惠價160元（原價320元）
辻利茶舗 周年慶優惠
活動時間：10/19至11/16
優惠內容：
- 切片蛋糕任選2片優惠價259元
- 全系列飲品88折優惠
注意事項：
- 買一送一商品皆僅供外帶，無法於店內食用且不提供分裝服務。
- 首四日門市僅提供外帶服務，暫不開放內用座位。
- 實際供應以外帶紙杯與外帶盒為主，各項優惠不得併用，售完為止。
TSUJIRI辻利茶舗 台北遠百信義店 店家資訊
地址：台北市信義區松仁路58號（遠百信義A13 B3F）
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