8匙濃抹茶成絕版！星巴克抹茶加量、去冰補奶改收錢，趁買一送一喝，日本免費升級喝法推薦

編輯 鄭雅之 表示：星巴克無預警改客製化收費新制，只好趁買一送一怒喝一波！
買杯咖啡醒腦是許多小資族不可或缺的每日儀式感，不過連鎖品牌星巴克於2026年10月12日起實施全新的點餐收費機制。過往深受大眾喜愛的微冰去冰免費補滿牛奶福利走入歷史，包含抹茶加量也都有了新的加價規定，想省錢的星巴克控只能趁著每週一卡友限定買1送1優惠衝一波。
星巴克去冰補奶不再免費服務！要加收15元
習慣點拿鐵去冰的咖啡控，過去能要求免費把鮮奶加滿的日常如今大不同。星巴克指出每款飲品都有測試出來的最佳風味比例，雖然顧客依然能夠依照個人習慣調整冰量，不過若希望將去掉冰塊後的杯中空間補滿牛奶或飲料，每次均需要額外支付15元，這項變動讓不少常客感嘆未來喝咖啡得更加精打細算。
抹茶控哀號8匙特濃抹茶特調成絕版
這次新制最讓網友討論的莫過於配料收費變更，過去死忠抹茶控最愛的狂加8匙抹茶液特調玩法直接變成絕版品。雖然前陣子抹茶粉已經改成抹茶液，但依然可以免費加量喝到超濃抹茶。如今新制登場，包含抹茶液、風味糖漿與可可碎片等加料項目，每杯嚴格限制只能追加1份且單項均要加價15元，意味著再也喝不到極致濃郁的熱門抹茶，消息一出立刻引發廣大抹茶控討論，直呼這項調整實在太傷心。
免費微調項目省錢小撇步
雖然客製化規定變嚴格，但點餐時還是有不花錢的小小隱藏福利可以善加利用。目前將全脂牛奶更換成低脂牛奶、豆奶或椰奶都不需要加價，經典濃縮更換為低咖啡因也是免費。另外雖然加點榛果或香草等風味糖漿需要加收15元，但購買後調整甜度依然不收費，想調整風味的消費者不妨多加利用這項小技巧。
日本星巴克隱藏版升級喝法
喜歡探索咖啡風味的讀者，若有機會前往日本旅遊時不妨體驗當地的點菜驚喜。日本星巴克雖然去冰後不會主動將飲料填滿，但是加點焦糖醬與巧克力醬完全不收費用，將牛奶換成低脂或脫脂奶也無需加價，內行饕客最推薦在濃黑摩卡星冰樂免費加上兩種淋醬，打造充滿個人特色的高質感特調，享受隱藏版驚喜。
星巴克週一買一送一省荷包
雖然點餐客製化服務有所微調，不過想省荷包的小資族依然有專屬好康可以把握。即日起至12月31日止，每週一只要持中國信託uniopen聯名卡至實體門市消費，購買2杯大杯以上且風味容量一致的飲品，即可獲得買1送1優惠，每人每次最多可以享受買2送2，不妨趁著週一上班日與身邊的同事朋友一同分享這份咖啡小確幸。
星巴克買一送一 優惠活動
活動期間：即日起至12月31日止（每週一限定）
活動內容：於星巴克實體門市使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付或附加之電子票證支付，購買2杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中1杯由星巴克招待。
優惠限制：每人每次最多買2送2，飲料限當場一次領取。不適用品項包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不適用綁定星巴克隨行卡、星巴克APP支付或行動錢包支付。
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