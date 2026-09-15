買杯子送免費咖啡！Threads熱議日韓星巴克「隱藏版好康」，網狂讚這幾國通通能換

編輯王瀅瀅表示，以前買過很多杯子但從沒去換過咖啡的朋友別傷心，至少現在你知道了！

星巴克一直是許多咖啡迷與旅遊愛好者到各國必造訪的聖地，除了品嚐當地限定飲品，搜集設計精美的隨行杯與保溫杯更是不少人的出國待辦清單。最近在Threads上便掀起一陣關於星巴克「買杯送咖啡」的熱烈討論，有網友驚呼原來在韓國買杯子居然有直接免費招待咖啡的隱藏福利。這項好康立刻引爆網友迴響，大家紛紛分享自己前往世界各地旅遊時的換咖啡經驗，讓人驚覺原來這項貼心服務早已在各個國家間流傳已久。

▲網友在Threads上熱烈討論韓國星巴克買環保杯送咖啡的隱藏版福利，引發廣大迴響。

不只日韓有！這些國家買杯子也免費送咖啡

隨著話題持續發酵，許多內行網友跳出來解惑，透露這項買杯贈飲優惠其實行之有年且遍布全球。除了韓國之外，像是日本、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓與澳洲等地，也都有買杯子送咖啡的習慣。不過各國規定不盡相同，例如有網友分享，韓國現在要求必須拿星巴克保溫杯去裝才能兌換。

▲日本與韓國等地的星巴克買杯送咖啡優惠行之有年，各國換領規定與限制各有不同。

而以日本為例，購買隨行杯或保溫杯時會附贈一張價值1000日圓的飲品兌換券，且口味可自由選擇，超過金額補差額即可，兌換期限約為一個月至三個月不等。加拿大甚至曾推出聖誕期間購買保溫杯，即可在期限內每天兌換飲品的超狂優惠活動，堪稱咖啡控福音。

▲日本星巴克購買隨行杯會附贈1000日圓飲品兌換券，可自由挑選喜歡的咖啡口味，並在期限內完成兌換。

台灣星巴克以前也有？網曝這家門市還在送

至於台灣的星巴克，不少網友回憶起台灣早年其實也曾推出過買杯送咖啡的優惠活動，但目前多數門市已取消此項常態福利；對此也有熱心網友分享部分特定地區與店家仍有機會遇到，例如高雄巨蛋門市就曾有過相關換領體驗。

不過世界各地的星巴克在環保折抵與贈飲規則上各有不同，無論是要求使用隨行杯裝盛還是憑小白券兌換，建議大家出國買杯時不妨看清收據上的說明或現場詢問店員，才不會白白錯失品嚐免費咖啡的好時機。

▲台灣星巴克早年也曾推出買杯贈飲活動，網友分享高雄巨蛋等特定門市仍有換領經驗。





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