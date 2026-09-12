高級版早餐店大冰奶！Threads狂推韓國星巴克「經典奶茶」，甜度冰塊這樣點最讚

編輯王瀅瀅表示，不會跑廁所的大冰奶我還不喝爆！

台灣手搖飲文化發達，街頭巷尾品牌林立，對許多台灣人來說，天天一杯奶茶早已是不可或缺的生活日常。然而前往國外旅遊時，難免會突然升起想念台味奶茶的衝動。日前在Threads與Instagram等社群平台上，掀起了一陣關於「韓國星巴克必點飲料」的熱烈討論，不少赴韓自由行的台灣網友驚喜發現，當地星巴克有一款隱藏版人氣飲料「經典奶茶」，喝起來竟然帶有令人無比懷念的台味底蘊，意外成為大家在異國旅遊時的心靈救贖！

▲近期社群平台Threads熱議韓國星巴克隱藏版飲料，意外被發現帶有令人懷念的台灣風味。(圖：SHINSEGAE GROUP NEWS ROOM)

韓國星巴克限定！網封根本「高級版大冰奶」

這款引起廣大迴響的飲料完整名稱為「星巴克經典奶茶（Starbucks Classic Milk Tea）」，菜單上特別標記了Korea Only，代表為在其他國家星巴克喝不到的限定款。這款奶茶甚至也有推出瓶裝版本，在價格方面，中杯Tall為6500韓元（約台幣153元）、大杯Grande為7100韓元（約台幣167元）、特大杯Venti則是7900韓元（約台幣186元）。

▲韓國星巴克奶茶風味香醇滑順，且喝了又不會跑廁所，被台灣網友笑稱是去國外進修的高級版大冰奶。

許多網友分享它與台灣星巴克紅茶那堤的風味完全不同，口感比一般鮮奶茶還要香醇滑順，並有「高級版」台灣早餐店大冰奶的感覺，讓人一喝立刻思鄉情結滿滿，且重點是不會想跑廁所。但其實整體來說這杯奶茶評價相當兩極，有螞蟻人覺得越喝越順口，也有不習慣高糖的網友驚呼甜到牙齒痛、完全沒茶味，甚至開玩笑說這款奶茶來台灣肯定沒市場。

▲喝過的網友分享，入口瞬間帶有令人無比懷念的台式傳統奶茶韻味，濃郁順口讓人越喝越上癮。

點餐黃金配方筆記！選無糖才最有台灣味

這時也有不少網友傳授正確點餐配方，才是這杯奶茶好不好喝的關鍵。由於星巴克奶茶本身糖度相當高，若非重度螞蟻人，點餐時請務必主動告知店員要少糖（Less sugar）或是點一個pump糖漿；甚至選擇無糖（No sugar）也行，這樣實際喝起來的甜度會剛好落在台灣手搖飲的微糖到半糖之間，此時茶香與奶香的平衡度最佳。

▲點餐時建議選擇少糖、一個pump糖漿或無糖，呈現出的甜度最接近台灣手搖飲的黃金比例。

另外在冰塊選擇上，點冷飲千萬不要完全去冰（No Ice），因為韓國店員真的會把冰塊撈光且不補滿液體，導致容量直接少掉一大截；建議點正常冰或少冰（Less Ice）就能維持飽滿份量，不止拍照好看，也不會有吃虧的感覺。除了門市現場手調杯裝，也可以選擇便利攜帶的500ml專屬瓶裝版本，不過要注意瓶裝為預先製作完成，無法像現場點餐一樣額外調整甜度與冰塊。各位奶茶控請先收藏起來，下回去韓國就知道怎麼點啦。

▲星巴克奶茶也有推出500ml的瓶裝版本，但因為預先調製無法客製甜度。

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