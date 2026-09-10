日本爆紅恐怖心展來台！台北中山站沈浸式恐怖體驗展，無招牌地下室展區超毛

日本爆紅恐怖展覽來台！台北中山站《恐怖心展》9/12起登場，編輯鄭亦庭表示：垃圾山、懷舊玩具，看了讓你心裡毛毛的，

日本爆紅展覽首度來台！日本人氣話題展覽《恐怖心展》即將於9/12至11/23來台，展覽展出數十件展品與沉浸式體驗，帶你重新認識講不清楚，卻真實存在的不安與恐懼心理，展覽地點就選在捷運中山站附近的「灰棚」無招牌地下室空間，讓大家從入口處便開始體驗一場探索「恐怖心」的沉浸式體驗，快揪人來中山站體驗。



▲日本爆紅展覽《恐怖心展》台灣站於9月12日起在中山站灰棚展出，快揪人來體驗。(攝影：鄭亦庭)



▲台北恐怖心展選在無招牌地下室空間舉辦，帶大家體驗直擊內心恐懼的沉浸式展覽。(攝影：鄭亦庭)





日本爆紅展覽恐怖心展來台

▲日本《恐怖心展》不會有鬼屋會嚇人環節，而是透過文字、物件剖析日常恐懼感，讓你看完展心裡毛毛的。(攝影：鄭亦庭)





台北恐怖心展必拍推薦

▲台北恐怖心展呈現堆到天花板的垃圾山、玻璃與髒亂腳印的空間。(攝影：鄭亦庭)





中山站恐怖心展無招牌地下室入口

▲台北站《恐怖心展》選在中山站、雙連站附近的「灰棚」，無招牌地下室空間展出。(攝影：鄭亦庭)



▲中山站恐怖心展樓梯轉角處設置整排黑點遮臉的人物像，從入口處便帶來不尋常的視覺恐懼。(攝影：鄭亦庭)





恐怖心展・台北

日本爆紅展覽《恐怖心展》不是鬼屋、也不是有人會突襲嚇人的展覽，而是透過文字、影像、聲音與物品，將密閉空間、被注視的目光、尖銳物等生活中讓人不安的情境具象化，讓你心裡感到毛毛的，現場展出數十件展品，打造對存在的恐懼、對社會的恐懼、對空間的恐怖、對概念的恐怖等區域，帶你直接正視那些難以解釋，卻真實存在於心底的感受。恐怖心展展覽現場可以看到巨大紅氣球、骯髒布偶裝、懷舊兒童玩具，甚至打造出滿地鏡子、玻璃與髒亂腳印的空間，以及堆到天花板的垃圾山，此外，台北站更帶來像是返鄉神壇等台灣限定原創展品，而恐怖心展展覽周邊除了T恤、文件夾與貼紙外，也推出台灣限定商品，包括凸面鏡、帆布袋、便利貼，以及印有「勞動恐懼症」字樣的壓克力立牌。《恐怖心展》台灣站展覽地點位於捷運中山站、雙連站附近的「灰棚」，入口是一個通往地下室的樓梯，外觀完全看不出是展覽空間，轉進樓梯轉角處，便能看到兩側擺設著整排頭部被黑色圓點蓋住的人物像，讓你在踏入展覽現場的瞬間，便對這股不平常的景象感到恐懼與不安。展期：2026/9/12(六)～ 11/23(一)開放時間：10:00–21:00（最後入場時間 20:30）地點：灰棚(台北市中山區中山北路二段59巷16號B1)票種：現場全票450元身心障礙者本人及國小(含)以下兒童可免費入場(皆須由陪同者陪同)，陪同者仍須另行購票。

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▲日本《恐怖心展》不會有鬼屋會嚇人環節，而是透過文字、物件剖析日常恐懼感，讓你看完展心裡毛毛的。(攝影：鄭亦庭)



▲日本爆紅展覽《恐怖心展》台灣站於9月12日起在中山站灰棚展出，快揪人來體驗。(攝影：鄭亦庭)

