微醉x季緣華山快閃！限定調飲、免費美甲塔羅體驗限時搶攻

初秋微醺行程登場！三得利Horoyoi微醉攜手季緣手搖，於9月18日至20日快閃華山，推出「微醉貴妃烏龍凍」與「微醉淘氣蜜桃青」兩款每日限量聯名調飲，現場更打造微醉攝影棚、美甲與塔羅體驗。資深編輯 李維唐 表示，此次跨界將低酒精飲品與手搖茶完美融合，加上限定泳圈吸管套與體驗活動，無疑是週末拍照打卡的絕佳去處。

抓住夏天的尾巴，初秋的台北街頭透著微微暖意，最適合作為微醉女孩微調生活的絕佳時機。在這個專屬自己的優閒時刻，告別繁雜瑣事，讓心情隨著氣泡與茶香起伏，尋找最舒適的自我頻率。三得利全球烈酒公司旗下超人氣低酒精飲料品牌Horoyoi微醉，特別攜手精緻質感手搖品牌季緣，於2026年9月18日至2026年9月20日快閃進駐台北華山文創園區，精心打造為期3天的「Horoyoi夏日微醉手搖店feat.季緣」。純白與粉藍交織的清爽空間，融合沙灘遮陽傘與質感木質高腳桌，讓人在繁忙城市中隨時切換至度假模式，享受一場洗滌身心的夏日感微醺派對。



▲Horoyoi微醉攜手手搖品牌季緣推出兩款夏日聯名限定調飲，購買即贈粉藍白迷你微醉泳圈與迷你微醉罐身吸管套。圖／Horoyoi微醉提供；窩客島整理

微醉貴妃烏龍凍與淘氣蜜桃青限定上市！手搖茶香交織微醺韻味

這場跨界合作將年輕世代不可或缺的手搖茶文化，注入輕盈柔和的酒精風味，精心研發出兩款獨家限定調飲。「微醉貴妃烏龍凍」選用Horoyoi微醉經典的白色沙瓦作為基底，微酸微甜的輕盈乳酸風味，完美交融季緣嚴選的貴妃烏龍茶香與Q彈茶凍，每口都能品嚐到層次豐富的茶韻與輕柔氣泡感，每杯售價80元。「微醉淘氣蜜桃青」則運用Horoyoi微醉乳酸沙瓦的微碳酸感，結合季緣水蜜桃青韻茶王的細膩果香與回甘青茶，微酸微甜的果香在舌尖綻放開來，每杯售價100元。兩款限定調飲每日各限量200杯，讓每位女孩都能依循當下的心情狀態，挑選屬於自己的微醉頻率。現場購買調飲並追蹤官方Instagram，還能獲得粉藍白迷你微醉泳圈與迷你微醉罐身吸管套，可愛造型瞬間成為社群照片中的焦點。

限定微醉攝影棚打卡好禮免費拿！絕美沙灘景致秒飛度假勝地

走進快閃店現場，絕美布置的微醉攝影棚特別營造造景沙灘，陽光灑落般的溫暖光影與慵懶氛圍，讓人隨手一拍都是質感生活大片。凡於微醉攝影棚拍攝聯名調飲照片，公開分享至Instagram並完成指定標記與指定標籤，即可免費獲得活動限定的「微醉飲料提袋」乙個。多款限定裝飾配件與精緻杯身相映成趣，讓女孩們可以在充滿自然光感的場景中自在穿梭，留下專屬自己的盛夏回憶。如果想在日常中延續這份美好，也能前往季緣門市購買喜愛的茶飲，再至便利商店購入Horoyoi微醉進行自由混搭，隨時隨地在家打造專屬的精緻調飲。

專屬微醉美甲與塔羅占卜體驗！指尖時尚與心靈探索一次滿足

除了視覺與味覺的雙重享受，活動現場更為女孩們準備了充滿驚喜的互動體驗。只要完成轉發Horoyoi微醉官方Threads置頂貼文，即可於美甲體驗與塔羅占卜活動中擇一參加。微醉美甲服務透過細膩的色調與夏日元素，為指尖增添充滿時尚感的小細節，讓優雅韻味在舉手投足間自然流露。塔羅占卜體驗則由專業占卜師引導，從心靈層面為當下的困惑與心情提供全新視角，讓女孩們在微醺放鬆的氛圍中重新沉澱自我，感受不同頻率下的微醉時光。

微醉知音Sabrina胡恂舞9月20日現身華山！一日店長近距離互動

活動最後一天更將迎來高潮，品牌特別邀請校園女神Sabrina胡恂舞以「微醉知音」身分於2026年9月20日驚喜現身，帶來Horoyoi微醉全新品牌廣告歌曲的現場首唱。Sabrina不僅會透過清亮溫暖的歌聲詮釋輕盈自在的品牌精神，更將化身一日店長，親手將限量周邊商品送至粉絲手中。活動現場Sabrina也將分享她對「調頻系女孩」的看法，暢談如何在熱鬧與獨處、忙碌與放鬆等不同生活狀態中自由切換，引導大家探索最真實的自我，一同感受專屬於Horoyoi微醉的浪漫韻味。



▲消費者可發揮創意將Horoyoi微醉沙瓦倒入季緣茶飲中，輕鬆自行搭配出專屬的微醉調飲。圖／Horoyoi微醉提供；窩客島整理





Horoyoi 夏日微醉手搖店 feat. 季緣

活動時間：9月18日至9月20日

活動內容（含優惠細節）：

推出兩款聯名限定調飲（每日各限量 200 杯）：

「微醉貴妃烏龍凍」（售價 80 元）：以微醉白色沙瓦搭配季緣貴妃烏龍茶凍。

「微醉淘氣蜜桃青」（售價 100 元）：以微醉乳酸沙瓦結合季緣水蜜桃青韻茶王。

限定活動

贈品兌換：現場購買限定調飲並追蹤 Horoyoi 與季緣官方 Instagram 帳號，即可獲得粉藍白迷你微醉泳圈與迷你微醉罐身吸管套。

拍照打卡活動：於夏季沙灘造景的微醉攝影棚拍攝聯名調飲打卡照，分享至 Instagram，標記 Horoyoi 微醉官方帳號（@horoyoi_tw）與季緣官方帳號（@chiyuan_official），並加上 Hashtag「#HOROYOI夏日微醉手搖Ｘ季緣」，可兌換活動限定的「微醉飲料提袋」乙個。

互動體驗：轉發 Horoyoi 官方 Threads 置頂貼文，即可於互動體驗區的美甲或塔羅活動中擇一參加。

微醉知音音樂現場與一日店長：9 月 20 日邀請 Sabrina 胡恂舞現場首唱全新品牌廣告曲，並於演出後化身一日店長親手送上限定周邊與粉絲互動。

想知道現場還有哪些不可錯過的打卡亮點？繼續往下看精彩直擊

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