假日去哪玩？新北低碳一日遊開跑！搭捷運三鶯線、穿梭淡江大橋與烏來泰雅文化體驗

新北市推出3條全新綠色旅遊遊程，結合淡江大橋、捷運三鶯線與烏來泰雅文化，讓低碳環保融入假期。資深編輯李維唐表示，這類兼具人文體驗與減碳數據化的遊程，不僅大幅提升國旅質感，更能吸引追求永續的生活玩家。

平日生活步調緊湊，每逢週末假期總想安排一趟能好好放鬆身心又兼具質感的輕旅行。新北市政府觀光旅遊局於2026年9月8日正式上架3條全新綠色旅遊遊程，將原本生硬的永續減碳觀念轉化為充滿日常生活感與在地溫度的精緻體驗。這項發表讓喜愛探索私房風景、體驗在地文化與品嚐風味美食的旅客有了全新的選擇。穿越淡水河岸的風光，步入三鶯聚落的歷史街巷，抑或是深入烏來山林的綠意之中，這些路線不光帶領大家遠離都市喧囂，更讓人在旅行的每一步都能輕鬆為環境盡一份心力。不論是想與親朋好友來場說走就走的輕旅行，或是企業規劃ESG員工活動，都能在這些精心策劃的行程中獲得滿滿的生活靈感。

▲走訪鑽石級綠建築滬尾藝文休閒園區，感受建築美學與永續綠色旅遊理念。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島編輯李維唐整理

登高俯瞰淡水河口！穿越淡江大橋搜集山海風光與人文記憶

喜歡親近自然又著迷於城市天際線的旅人，絕不能錯過「眺望淡江大橋‧淡水水岸漫遊人文之旅」這條經典路線。旅程從觀音山的牛港稜步道拉開序幕，沿著綠意盎然的步道登頂，站在觀景台上登高遠眺，整座淡水河出海口壯麗景色盡收眼底。緊接著搭車穿越這座備受矚目的國際級新地標淡江大橋，近距離感受雄偉橋體與藍天碧海交織出的視覺震撼。午後時分再轉往滬尾藝文休閒園區與齊柏林空間，跟著空拍視角與綠建築設計，深度讀懂淡水這片土地深厚的歷史故事與人文底蘊。

▲淡江大橋矗立淡水河口，串聯水岸景致與大眾運輸，展現低碳綠色旅遊新風貌。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島編輯李維唐整理

捷運三鶯線輕鬆漫遊！走進鶯歌山城手作藍染與陶藝美學

對於熱愛文青手作與在地工藝的民眾而言，「三鶯藝文漫遊‧三峽鶯歌文化之旅」提供了極具質感的探索方式。旅客可以搭乘便捷的捷運三鶯線進入鶯歌山城，步入孫龍步道展開微健行，從山林綠意間俯瞰城市的寧靜景緻。走訪臺華窯能近距離欣賞火與土交融出的璀璨藝術，隨後抵達甘樂文創合習聚落親手參與三峽藍染體驗，感受布料在染缸與空氣中轉化出獨一無二的深邃藍色。穿梭於古樸老屋與傳統街道之間，用緩慢的步伐細細品味三鶯地區特有的文化底蘊與生活美學。

▲參訪臺華窯體驗鶯歌陶瓷工藝，深入認識在地文化與工藝之美。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島編輯李維唐整理





百年擺渡船慢行新店溪！烏來山林品嚐馬告風味與泰雅織帶手作

偏好自然山水與原民文化的旅人，「碧潭山水漫遊‧烏來泰雅樂活之旅」將帶領大家體驗絕無僅有的復古浪漫。行程亮點莫過於搭乘擁有逾百年歷史的新店渡口人力擺渡船，跟隨擺渡人緩緩搖櫓，在平靜的碧潭水面上感受時光倒流般的優雅氛圍。隨著路線進入烏來山林，品嚐融入在地食材如馬告與刺蔥的泰雅族風味餐，每一口都能吃出山林的清香。最後親自走進工坊學習泰雅傳統織帶工藝，從視覺、味覺到觸覺全面感受原民文化的溫度，把充滿手作情感的紀念品帶回家。

減碳看得見！以具體行動打造真正低碳永續旅遊

這3條全新上架的遊程不僅好吃好玩，更把永續經營貫徹於每一個細節之中。行程中優先運用捷運、步行、團體共乘、人力擺渡、環保餐廳及在地食材等低碳方式，大幅降低交通與餐飲過程中的碳排放量。新北市政府觀光旅遊局特別依照ISO 14067與環境部規範，委託財團法人塑膠工業技術發展中心精準計算每趟旅程的碳足跡。針對無法完全避免的碳排放，更透過購買VCS認證碳權進行全面抵換，開創出「先減量、再計算、後抵換」的綠色旅遊示範。從2025年的坪林、三峽與貢寮路線，到2026年加入的淡水、三鶯與烏來，新北市已有6條獲得環境部認證的綠色遊程，帶領大家用最接地氣的方式愛護地球。 ▲親手體驗泰雅織帶，在遊程中感受傳統工藝與文化傳承之美。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島編輯李維唐整理









新北3條全新主題綠色旅遊遊程目前推出優惠體驗價，供民眾及企業線上報名參與。

活動名稱：新北全新3條綠色旅遊遊程（眺望淡江大橋‧淡水水岸漫遊人文之旅、三鶯藝文漫遊‧三峽鶯歌文化之旅、碧潭山水漫遊‧烏來泰雅樂活之旅）

活動時間：2026年9月8日（二）正式上架環境部「淨零綠生活資訊平台」，開放線上查詢與報名。

活動內容：

淡水水岸漫遊人文之旅：登觀音山牛港稜步道俯瞰淡水河口，搭車穿越淡江大橋，午後走訪滬尾藝文休閒園區與齊柏林空間。

三鶯藝文漫遊文化之旅：搭乘捷運三鶯線前往鶯歌孫龍步道，參訪臺華窯賞陶瓷藝術，於甘樂文創合習聚落親手體驗三峽藍染。

碧潭山水漫遊泰雅樂活之旅：搭乘百年新店渡口人力擺渡船，深入烏來品嚐馬告與刺蔥等在地原民料理，體驗泰雅織帶手作工坊。

綠色旅遊報名網址：https://www.ecotourtaiwan.com/ntpc-green-tour/

新北市觀光旅遊網：https://tour.ntpc.gov.tw/