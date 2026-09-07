晴雨天一雙搞定！MUJI無印良品5款「秋季美鞋」，超夯包頭涼鞋加寬楦頭走一整天也不累

前陣子賣翻的包頭涼鞋真的很適合秋天！編輯王瀅瀅表示，下次去日本無印請記得逛逛鞋子區。

告別夏季涼鞋與輕薄草編鞋，進入秋天後，鞋款選擇開始轉向具包覆感、材質溫暖且色調濃郁的款式。日本MUJI無印良品搶先推出了多款極具秋日氣息的秋季鞋款，從優雅的絲絨深口鞋、具備良好機能的撥水平底鞋，到異材質拼接的休閒運動鞋應有盡有，讓你在殘暑未消的季節交替期，也能毫不費力地替穿搭注入秋意。目前僅有第二款與第五款在台灣無印良品官網上能找到，但也已經售罄。下回去日本無印良品時，不妨去挖寶看看吧！

▲告別夏日涼鞋，日本無印良品推出多款具備溫暖質感與濃郁色調的秋季美鞋。

1.撥水加工帶鈕絲帶平底鞋

這款平底鞋最大的特色，莫過於貼合雙腳且軟韌無負擔的舒適腳感，內部特別配備了具緩衝效果的中底，能大幅減緩行走時的壓力。鞋面布料經撥水加工處理，即便是氣候多變的雨天也能安心穿著。鞋面搭配精緻洗練的小絲帶作為視覺亮點，不論是搭配日常休閒服飾，或是通勤、出席正式場合都能完美征服。

▲鞋面選用撥水加工布料搭配洗練小絲帶，無論日常休閒或通勤場合都能完美征服。

2.包頭涼鞋

這雙人氣包頭涼鞋日前也在台灣無印良品賣翻。考量到穿著時的舒適度，此款鞋特地加寬了鞋頭與鞋幅周圍的空間，讓腳趾能自由活動而不易受壓迫。鞋底採用兼具柔軟度、彈力與良好屈曲性的EVA材質，踩踏感相當舒適。後跟鞋帶可透過魔鬼氈自由微調，加上提供23.0cm至28.0cm的豐富尺寸選擇，簡約基礎的設計非常適合各類穿搭場合。

▲前陣子在台灣賣翻的包頭涼鞋，特地加寬鞋頭與鞋幅周圍空間，給予腳趾完全無壓力的舒適活動感受。

3.絲絨深口鞋

使用非常適合秋季穿搭的絲絨布料製作，鞋面帶有深邃而優雅的光澤感。製法上採用沿著腳型溫柔包覆的設計，穿上後宛如被雙手輕柔包覆般舒適貼合。色系推出了沉穩的深藍色與經典黑色，深口剪裁非常適合在涼爽秋日裡搭配各式襪子或褲襪，疊穿出層次感滿分的美學風格。

▲沿著腳型溫柔包覆的深口剪裁，非常適合在涼爽秋日與各式襪子或褲襪疊穿搭配。

4.拼接休閒鞋

這款運動鞋靈活結合了麂皮與合成皮革，充分展現出異材質拼接的豐富紋理與視覺層次。鞋頭同樣採用加寬設計，給予腳趾充裕空間，大幅提升了長時間穿著的舒適度。除了鞋底選用防滑橡膠規格外，鞋款內側也貼心使用了防滑素材；全系列推出深米色、煙燻粉與橄欖綠等5款柔和配色，同系列亦推出男款可供選擇。

▲靈活結合麂皮與合成皮革的異材質拼接，呈現出細緻豐富的紋理與視覺層次。

5.撥水加工帆布運動鞋

作為日常穿搭的萬用百搭款，這雙帆布運動鞋同樣採用了加寬鞋頭空間的設計，能有效減輕腳趾受到的擠壓感。鞋面選用具備撥水機能的布料，配上簡約俐落的經典輪廓，成為面對各種天氣都安心的必備鞋款。女款尺寸涵蓋22.0cm至25.0cm，男款則提供25.5cm至29.0cm，尺寸相當齊全。

▲加寬鞋頭結構有效減輕腳趾擠壓感，帶來適合長時間輕鬆活力的行走體驗。

MUJI無印良品5款秋季人氣鞋款

撥水加工帶鈕絲帶平底鞋（婦人 柔らかい中敷を使用した 撥水ストラップリボンフラットシューズ）：2,990円（約台幣NT$630）

包頭涼鞋（クロッグサンダル）：3,990円（約台幣NT$840）

絲絨深口鞋（婦人 ベロア深履きシューズ）：3,990円（約台幣NT$840）

拼接休閒鞋（婦人 コンビネーションスニーカー）：4,990円（約台幣NT$1,050）

撥水加工帆布運動鞋（婦人 撥水キャンバススニーカー）：4,990円（約台幣NT$1,050）



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