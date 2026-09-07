不用飛出國！板橋凱撒Lotus「蓮饗美食節」強勢登場，爽吃越馬印3國道地料理再抽墾丁住宿券

板橋凱撒Lotus泰饗蓮花餐廳於9至11月推出「蓮饗美食節」，集結越南、馬來西亞與印度經典菜色，每位980元起，用餐評論再抽住宿券。資深編輯李維唐表示，這次活動將異國家常風味融入飯店精緻餐飲，高CP值且話題十足，極具市場吸引力。

當秋意漸濃，舌尖對於濃郁、香辣與鮮爽風味的渴望也隨之甦醒。為了滿足饕客對異國料理的期待，位於新北板橋的板橋凱撒大飯店Lotus泰饗蓮花餐廳，特別在2026年9月至11月期間推出了全新主題「蓮饗美食節」。這次活動不光是帶來異國佳餚，更以「從家出發」為概念核心，把越南、馬來西亞與印度三個國家最真實的家庭餐桌滋味帶到台灣。消費者只要走進餐廳，就能在優雅放鬆的氛圍裡，體驗一趟橫跨東南亞與南亞的美味巡禮，讓日常用餐成為一場豐富多采的生活探索。

▲板橋凱撒Lotus泰饗蓮花餐廳於9月至11月推出「蓮饗美食節」，集結越南、馬來西亞與印度三國特色料理。圖／板橋凱撒大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



9月越南清爽酸香巡禮：經典香草與魚露交織的開胃清香

邁入9月份，美食節由風格清爽的越南料理揭開序幕。越南飲食講究新鮮香草、魚露以及酸甜調味的完美平衡，非常適合做為秋初喚醒味蕾的開胃料理。「越南宮廷涼拌雞肉沙拉」選用手撕細緻雞肉絲，搭配多種當季新鮮蔬菜與特採香草，淋上特製酸甜醬汁均勻拌勻，入口滑順清爽且層次豐富，瞬間帶走生活裡的沉悶感。另一道重頭戲「香茅蝦醬燉豬腳」，則是將香茅特有的清新氣息與質地濃郁的蝦醬相結合，經過慢火熬燉之後，醬汁完美包覆軟嫩Q彈的豬腳，鹹香濃郁中帶著一絲香茅的爽朗，展現出越南家庭料理中極具深度與巧思的香氣變化。

▲越南主題限定菜色以清新香草與酸甜魚露調味，呈獻清爽開胃的「越南宮廷涼拌雞肉沙拉」與鹹香濃郁的「香茅蝦醬燉豬腳」。圖／板橋凱撒大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

10月馬來西亞椰香辛香饗宴：濃郁醬汁與炙烤肉香的南洋熱情

隨著季節推進至10月份，接棒登場的是展現熱帶熱情風貌的馬來西亞料理。馬來西亞飲食擅長運用椰香、南洋獨門醬料與多樣辛香料，譜出層次堆疊的厚實滋味。「香煎鱸魚菲力佐南洋椰香辣椒醬」將外皮煎至微酥、肉質鮮嫩的鱸魚菲力，佐以融合柑橘酸香、椰奶香氣與微辣辣椒的特製醬汁，每一口都能感受鮮美魚肉與微辣醬汁交織出的鮮明風味。喜愛肉食的饕客則不能錯過「椰薑黃烤羊里肌」，主廚嚴選優質羊里肌，加入椰香、薑黃及多種辛香料進行醃製與烘烤，藉由獨特香料醃料完美襯托出羊肉本身特有的濃郁香氣，將馬來西亞豐富奔放的料理魅力發揮得淋漓盡致。

▲馬來西亞主題料理運用濃厚椰香與南洋辛香料，「香煎鱸魚菲力佐南洋椰香辣椒醬」與「椰薑黃烤羊里肌」展現經典熱帶風貌。圖／板橋凱撒大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



11月印度濃郁辛香料壓軸：重拍香料與鮮美海鮮肉類的精采碰撞

到了11月，美食節迎來風情萬種的印度料理壓軸登場，為這場長達三個月的美食巡禮劃下完美句點。印度料理以高超的辛香料調配技術聞名於世，這次精心設計的三道經典佳餚展現出極致的風味震撼。「南印度香辣乾炒牛肉」以多種重拍辛香料與牛肉大火乾炒，鎖住肉汁的同時讓香料深層入味，香辣過癮。「印度香辣炸雞」則呈現外皮金黃酥脆、內裡肉汁滿溢的極致口感，伴隨著迷人的香辣氣息，令人吮指回味。最後一道「椰香咖哩小卷」則將鮮甜彈牙的海鮮小卷融入濃郁香濃的咖哩醬汁中，讓海鮮的鮮美與咖哩的濃香互相輝映，展現南洋海鮮料理極致的味蕾享受。

▲印度主題推出「南印度香辣乾炒牛肉」與「椰香咖哩小卷」，結合豐富辛香料層次與鮮美食材，呈獻道地重拍風味。圖／板橋凱撒大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

舌尖出國還能抽住宿券：奢華饗宴與超值好禮一次擁有

板橋凱撒大飯店Lotus泰饗蓮花餐廳所舉辦的「蓮饗美食節」，讓喜愛美食的民眾不必遠行搭機，就能在餐桌上輕鬆探索三國異國特色美饌。美食節活動期間，每位用餐價格只要980元起，即可品嚐這場難得的異國風情盛宴。為了感謝廣大顧客的支持，餐廳更推出特別抽獎活動，凡於活動期間到店用餐並完成Google評論，就有機會獲得墾丁凱撒大飯店住宿券、板橋凱撒大飯店住宿券以及馬來西亞航空獨家模型等驚喜好禮，無論是想要享受一頓充滿異國風情的精緻大餐，或是期待一趟愜意的假期之旅，這場南洋美食節都將是這個秋天不容錯過的頂級生活體驗。

蓮饗美食節

活動時間：2026年9月1日至2026年11月30日

活動內容：優惠費用：每位980元起（外加10%服務費）。

主題菜色：

9月越南主題：推出「越南宮廷涼拌雞肉沙拉」、「香茅蝦醬燉豬腳」等香草酸甜風味菜色。

10月馬來西亞主題：主打「香煎鱸魚菲力佐南洋椰香辣椒醬」、「椰薑黃烤羊里肌」等濃郁椰香辛香佳餚。

11月印度主題：壓軸登場「南印度香辣乾炒牛肉」、「印度香辣炸雞」、「椰香咖哩小卷」等重香料熱情料理。

抽獎活動：活動期間凡至餐廳用餐消費並於線上完成評論，即可參加抽獎，有機會獲得墾丁凱撒大飯店住宿券、板橋凱撒大飯店住宿券及馬來西亞航空獨家模型等好禮。





板橋凱撒大飯店 Lotus泰饗蓮花餐廳

地址：新北市板橋區縣民大道二段8號2樓

訂位專線：02-8964-3955

線上訂位網址：https://pse.is/9kp29e

吃完令人讚不絕口的道地南洋美饌之餘，別忘了鎖定更多精選餐廳與限時優惠

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