平日國旅補助這樣用最省，凱撒旗下10館推出加碼優惠，會員每人1,099元起入住一泊二食

隨著國人旅遊型態轉變，資深編輯李維唐表示，平日輕旅行已成為避開人潮的首選。凱撒飯店連鎖響應國旅補助推出加碼優惠，會員每人1,099元起即可入住一泊二食。

隨著國人旅遊型態轉變，許多旅客逐漸偏好選擇人潮較少、步調更為舒適的平日進行輕旅行。配合政府推動平日國旅補助政策，飯店業者順勢推出深度加碼回饋，為規畫平日出遊的民眾提供更划算的住宿方案。凱撒飯店連鎖號召旗下10間飯店共同響應，自即日起至11月30日止，推出涵蓋住宿折抵、餐飲抵用券與獨家體驗的好禮，讓旅客在享受悠閒假期的同時也能輕鬆節省預算。

▲凱撒飯店連鎖集結旗下10間飯店推出國旅補助加碼專案，精緻舒適的客房空間讓旅客享受高品質平日住宿體驗。圖／凱撒飯店連鎖提供；窩客島整理



響應平日國旅補助政策，連續入住享最高1,200元折抵

本次推出的平日國旅補助專案，凡透過官方網站或電話預訂房間且符合補助資格者，平日入住1晚可折抵800元，連續入住第2晚則可享1,200元折抵。除了房價折抵之外，各館別亦依據自身營運特色提供多元禮遇。平日連續入住兩晚以上的旅客，入住台北凱撒大飯店可獲贈冰品兌換券，板橋凱撒大飯店提供客房與餐飲共2,000元抵用券，台北凱達大飯店贈送500元消費抵用券，阿樹國際旅店每房贈送品牌手機架，內湖凱旋酒店提供微醺食光組，墾丁凱撒大飯店贈送品牌束口袋，台東趣淘漫旅則提供延遲退房1小時服務。

▲台東趣淘漫旅推出會員專屬住房優惠，邀請旅客騎乘機車漫遊台東，享受優閒愜意的平日假期。圖／凱撒飯店連鎖提供；窩客島整理

城市漫遊與渡假體驗兼備，不限晚數再抽住宿券

針對入住單晚或彈性旅遊的國人，部分館別提供不限入住晚數的專屬好禮。台北新板希爾頓酒店贈送氣泡酒2杯與青雅中餐廳1,200元餐飲抵用金，台北趣淘漫旅贈送LOGO設計悠遊卡並提供每月抽獎機會，幸運旅客有機會獲得住宿券。針對台南趣淘漫旅，符合平日國旅補助資格者入住1晚額外加碼折抵200元，連續入住兩晚加碼折抵300元，當月壽星入住還可獲得500元餐飲抵用金，提供多元的住房選擇。

會員獨享雙重優惠，台南台東一泊二食每人1,099元起

除了廣泛適用於國人的國旅補助加碼外，凱撒飯店連鎖同步針對新舊會員推出專屬福利。凡凱撒會員皆可獲得300元住宿抵用券，並享有專屬住房專案。其中台南趣淘漫旅與台東趣淘漫旅推出雙人一泊二食會員價2,999元起，搭配平日國旅補助折抵後，平均每人每晚僅需1,099元起。墾丁凱撒大飯店則推出雙人一泊一食會員價3,999元起，會員專屬房價皆可搭配平日國旅補助共同使用，讓計畫走訪南台灣或進行城市探索的旅客能靈活運用雙重優惠。

▲台南趣淘漫旅提供豐富戶外冒險體驗設施，搭配國旅補助與加碼折扣，打造超高CP值的度假行程。圖／凱撒飯店連鎖提供；窩客島整理







凱撒飯店連鎖響應平日國旅補助住宿加碼方案

活動時間：即日起至2026年11月30日止

活動內容：

平日國旅補助優惠：透過官網或電話訂房並符合補助資格者，平日入住1晚折抵800元，連續入住第2晚折抵1,200元。

會員專屬禮遇：不分新舊會員均贈送300元住宿抵用券。台南趣淘漫旅與台東趣淘漫旅雙人一泊二食會員價2,999元起，搭配補助折抵後平均每人每晚1,099元起。墾丁凱撒大飯店雙人一泊一食會員價3,999元起。

各館獨家好禮：

台北凱撒大飯店：連住兩晚以上贈冰品兌換券。

板橋凱撒大飯店：連住兩晚以上贈客房與餐飲共2,000元抵用券。

台北凱達大飯店：連住兩晚以上贈500元消費抵用券。

阿樹國際旅店：連住兩晚以上每房贈品牌手機架。

內湖凱旋酒店：連住兩晚以上贈微醺食光組。

墾丁凱撒大飯店：連住兩晚以上贈品牌束口袋。

台東趣淘漫旅：連住兩晚以上享延遲退房1小時服務。

台北新板希爾頓酒店：不限晚數贈氣泡酒2杯及青雅中餐廳1,200元餐飲抵用金。

台北趣淘漫旅：不限晚數贈LOGO設計悠遊卡，並可參加每月住宿券抽獎。

台南趣淘漫旅：符合補助資格平日入住1晚加碼折抵200元，連住兩晚加碼折抵300元，當月壽星入住加贈500元餐飲抵用金。

凱撒飯店連鎖官方網站：https://www.caesarpark.com.tw

掌握了凱撒飯店連鎖的超值住宿方案後，也可以同步參考更多國旅補助相關的優質住宿選擇

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