CAMA CAFE濾掛咖啡禮盒打造月餅、烤肉、咖啡搭配指南，減糖送禮新趨勢

今年的中秋節來點不一樣的禮盒吧，除了傳統月餅和蛋黃酥，咖啡絕對是不錯的選項，CAMA今年推出花果調與焦糖巧克調的濾掛咖啡禮盒，各自有適合搭配的中秋美味，絕配指南CAMA一一告訴你。

中秋佳節將至，就算送禮也希望來一份「減糖低負擔」美味吧！傳統月餅與蛋黃酥雖然經典，但偏高的糖分與較短的保存期限，常讓現代注重養生的美食愛好者感到負擔。CAMA聽到大家的心聲，以高人氣的經典風味為主，推出兩款中秋限定的精品萃選濾掛咖啡禮盒，同步還有最實用的月餅、烤肉搭配指南，讓過節的美味再升級。

兩款精品萃選滿足多重味蕾

CAMA 這次推出精品萃選濾掛咖啡禮盒，聚焦於清爽明亮的花果調與濃郁醇厚的焦糖巧克調，每盒799元，各有特色風味。

▲花果調與焦糖巧克調兩種口味的咖啡是今年中秋節最佳送禮選擇。



淺焙精選

專為喜愛明亮酸甜感與清新花香的咖啡迷打造，內含經典「果樹女神」與「耶加雪菲」濾掛咖啡各8包，交織出細緻的花朵芬芳與優雅柑橘果香。

中深焙精選

集結兩款榮獲義大利IIAC金獎肯定的「巧克力王子」與「義式咖啡」濾掛各8包，呈現濃郁堅果、焦糖與黑巧克力的飽滿質感，風味層次深邃沉穩。





獨家中秋美食搭配指南

精品咖啡除了獨自品味，搭配中秋各式美食更是絕佳搭檔，CAM針對不同烘焙度的咖啡，提供專屬的風味搭配提案，對咖啡客來講，今年中秋飄散咖啡香。

▲針對不同烘焙度的咖啡，提供專屬中秋搭配提案，今年中秋飄散咖啡香。

淺焙精選搭配柚子、鳳梨酥

帶有花香與柑橘調性的淺焙咖啡，適合搭配柚子或鳳梨酥等口感較為清爽的節慶水果與糕點，能完美襯托出酸甜的果香層次，讓口感更加輕盈。

中深焙精選搭配蛋黃酥、廣式月餅、中秋烤肉

擁有堅果、黑可可與焦糖香氣的中深焙咖啡，堪稱重口味糕點與烤肉的絕配！深邃的咖啡風味不僅能與炭火燒烤香氣相映成趣，還能達到絕佳的解膩效果，為聚會增添味蕾驚喜。





非傳統中秋禮盒

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