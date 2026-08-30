六福村墓碑鎮10週年早鳥票快閃499元！惡靈餐廳沉浸式狂歡訂位攻略。

六福村墓碑鎮迎來10週年，官網推出限時2天499元早鳥快閃票，惡靈餐廳同步開啟預約。資深編輯李維唐表示，高沉浸感的慶典體驗結合限定驚悚美食，將大幅提升秋季旅遊與節慶消費熱度。

秋意漸濃的時節，全台最受期待的秋季驚悚盛會即將引爆熱潮。六福村主題遊樂園年度重頭戲墓碑鎮迎來十週年里程碑，今年不僅將驚悚體驗全面升級，更祭出令人血脈驚喜的限時優惠吸引全台玩家。只要把握8月29日與8月30日短短2天的黃金搶票期，就能在官方網站以499元的快閃超殺價格入手門票。這張票券的適用日期橫跨9月7日一直到12月30日，無論是想搶在秋天搶先體驗萬聖節氛圍，或是規劃年末紓壓之旅，這波早鳥快閃優惠絕對是今年不容錯過的超值好康。

▲六福村年度萬聖節盛典「墓碑鎮」迎來10週年，由鬼娃芮妮與骷髏怪獸攜手打造全台最震撼的暗黑主題區。圖／六福村主題遊樂園提供；窩客島編輯李維唐整理



六福村墓碑鎮10週年驚悚升級！美國大西部化身鎮上陰森鬼城

走進六福村的美國大西部主題區，原本充滿美式開拓風情的街道，在9月至11月期間將全面換裝，化身為全台最具代表性的沉浸式驚悚小鎮。今年適逢十週年，園區特別打造更加逼真的擬真場景與詭譎氛圍，從造景、光影到音效都將恐懼質感拉滿。漫步在小鎮街頭，每一個轉角都隱藏著未知驚喜，讓前來挑戰膽量的遊客在尖叫連連的同時，也能沉浸在強烈的萬聖狂歡氛圍中，享受一場兼具視覺衝擊與心理刺激的冒險。

惡靈餐廳驚悚回歸！鬼娃芮妮攜手亡靈打造沉浸式美食晚宴

除了小鎮街頭的恐怖視覺饗宴，備受饕客與玩家期待的惡靈餐廳也正式重啟大門。在這裡用餐絕非單純的享用美食，而是場全方位的沉浸式表演體驗。當沉睡已久的巫毒娃娃芮妮從陰暗中甦醒，她將親自帶領一眾亡靈現身於餐館之中。伴隨著詭異音樂與張力十足的舞步，詛詛表演就在一桌桌顧客的身旁近距離上演。餐桌上的美食同樣精彩，包含造型逼真的骷髏王的盛宴、份量十足且吸引饕客目光的亡靈屍骨戰斧牛排，以及令人寒毛直豎的膽顫魂飛套餐，將萬聖節的恐怖氣氛一路延伸至舌尖。

▲惡靈餐廳推出大份量限定餐點「亡靈屍骨－戰斧牛排」，結合炭烤香氣與驚悚視覺誘惑。圖／六福村主題遊樂園提供；窩客島編輯李維唐整理

搶先預約惡靈餐廳線上訂位！把握8月29日與8月30日限時499元快閃票

想要體驗這場結合驚嚇、娛樂與美食的盛會，提前規劃行程是關鍵。惡靈餐廳目前已開放線上訂位系統，遊客可透過IN LINE平台預約午餐及晚餐場次。開放預約的日期涵蓋9月12日至9月20日的週末假日，以及9月25日至11月22日期間的週五、週末假日與國定假日。無論是想要挑戰膽量的朋友，或是打算全家一同感受萬聖慶典的家庭，記得緊抓8月29日與8月30日兩天的官網預售快閃票機會，以499元的超值價格，開啟一趟充滿詛咒與亡靈的萬聖節之旅。

▲沉浸式恐怖美食「骷髏王的盛宴」搭配發光骷髏頭與乾冰煙霧，將萬聖節氛圍一路延伸至餐桌。圖／六福村主題遊樂園提供；窩客島編輯李維唐整理







六福村萬聖節墓碑鎮10週年盛典

活動時間：

墓碑鎮活動期間：2026年9月7日至2026年12月30日

預售快閃票搶購時間：2026年8月29日至2026年8月30日（僅限2天）

惡靈餐廳開放預約日期：9月12日至9月20日週末假日，以及9月25日至11月22日期間之週五、週末假日與國定假日

活動內容：

墓碑鎮10週年驚悚主題區：六福村「美國大西部主題區」化身擬真陰森小鎮，打造光影與音效沉浸式氛圍。

惡靈餐廳沉浸式晚宴：巫毒娃娃芮妮與亡靈近距離演出「芮妮的無限詛咒」，結合視覺與餐飲體驗。

限定萬聖驚悚餐點：推出「骷髏王的盛宴」、「亡靈屍骨－戰斧牛排」及「膽顫魂飛套餐」。

優惠資訊整理：

墓碑鎮預售快閃票$499：於8月29日、30日於六福村官網限時搶購，票券適用期間為9月7日至12月30日。





六福村主題遊樂園

店家地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

六福村官方網站：https://www.leofoovillage.com.tw

惡靈餐廳線上訂位（IN LINE）：https://ppt.cc/fgmZpx





安排好這趟充滿詛咒與亡靈的冒險之旅後，別忘了順道鎖定近期最受矚目的節慶慶典與快閃美食地圖

推薦閱讀：哈利波特迷準備好了嗎！東京哈利波特影城首度舉辦萬聖節特別企劃「黑魔法萬聖節」，9/ 10開跑。

推薦閱讀：大阪環球影城萬聖節驚魂夜 15 週年！殭屍舞會、貞子詛咒、鏈鋸人9/10開跑。



