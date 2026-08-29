在家也能吃韓式吐司！Isaac Toast同款「吐司抹醬」還原街頭美味，限定入手管道一次看。

超級想念的韓國Isaac Toast現在在台灣也能重現了！編輯王瀅瀅表示，下回去機場記得帶一罐回家。

造訪韓國旅遊時，不少人的必吃早餐行程裡絕對少不了Isaac Toast。那酥脆焦香的吐司裹著微甜鹹香的醬汁，讓人一吃就念念不忘。官方於近日重磅推出「Isaac Toast吐司抹醬」，主打結合完美香甜與獨門鹹甜層次的特製配方，將20多年來的招牌美味原汁原味封存入罐，讓大家免飛韓國，在家就能輕鬆打造專屬的韓式美味吐司料理。

▲韓國必吃經典早餐品牌Isaac Toast重磅推出瓶裝「Isaac Toast吐司抹醬」，將經典靈魂醬汁原汁原味封存入罐。

免飛韓國！Isaac Toast直接把靈魂抹醬打包給你

Isaac Toast身為韓國享負盛名的連鎖早餐品牌，憑藉著現點現做的奶油煎吐司、豐富夾心配料與靈魂醬汁紅遍海內外。這款靈魂抹醬過去主要為海外出口企劃，品牌創辦人兼代表金夏慶考量到若在韓國國內一般超商或超市普及販售，可能會影響實體加盟門市的生計與消費人潮，因此將其定調為免稅店專用商品，目前僅能在特定免稅店能買到。

▲主打鹹甜層次的特製抹醬，讓饕客免飛韓國就能在自家餐桌複製道地韓式美味。

鹹甜口感太犯規！抹上一匙完美還原韓國街頭美味

這罐靈魂抹醬口感濃郁順口、酸甜平衡，並帶有些許果香與濃郁鹹香，完美展現品牌20年來的獨門配方。建議將吐司麵包煎至金黃酥脆，均勻抹上醬汁後，依序鋪上芝麻葉、起司與切片火腿，就能在自家餐桌完美複製記憶中的韓國街頭美味。官方期盼這罐抹醬能如同新加坡咖椰醬般，成為外國旅客記憶韓國旅行滋味的代表性紀念品，讓大家離境時也能打包最道地的韓式早餐風味回國。

▲只要準備煎至金黃的吐司並鋪上芝麻葉、起司與火腿，抹上一匙即可完美重現韓國街頭美味。

咬得到大顆果肉！三款爆量水果醬同步登場

除了靈魂抹醬之外，Isaac Toast也同步推出了水蜜桃、蘋果以及奇異果等三款水果醬。產品特別提高了果肉含量，讓每一口都能咬到實打實的大顆果肉與新鮮口感。果醬保留水果本來的自然風味與清甜，不論是塗抹在吐司上，或是搭配乳酪與甜點享用都非常適合。

想入手這罐靈魂抹醬與果醬系列，目前可於新世界免稅店線上商城、仁川國際機場第一航廈與第二航廈，以及明洞總店購入。各位Isaac Toast的忠實粉絲下回去韓國旅遊時別錯過了！

▲除了招牌靈魂抹醬外，Isaac Toast也同步推出水蜜桃、蘋果與奇異果三款大顆果肉水果醬。

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