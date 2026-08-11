▲冰箱一定要有一罐！Threads推爆4款「農會抹醬」，鹹香濃郁青蔥奶油醬連不吃蔥的也被圈粉。

農會推薦系列再加一！編輯王瀅瀅表示，身為奶醬控看完整個被三星的青蔥奶油醬燒到！

之前為大家整理過各地農會內行人才懂買的特色飲品、唰嘴果乾與泡麵，引起不少美食饕客廣大迴響。這次要來推坑大家更厲害的隱藏版武器，那就是家家戶戶冰箱都該備有一罐的萬用抹醬！不管是極致鹹香的青蔥奶油抹醬，還是鮮味爆表的手工干貝絲XO醬，通通都是神級美味。接下來就一起看看這4款在Threads上被推爆的農會抹醬，到底有多強大！



▲集結全台各地農會的隱藏版神級抹醬，無論鹹香或甘甜都能滿足饕客胃口。

1.三星地區農會-青蔥奶油抹醬

第一款就是在社群引爆話題的三星地區農會青蔥奶油抹醬！嚴選優質天然油脂結合在地頂級青蔥粉，一開蓋濃郁的蔥香與奶香立刻撲鼻而來。有著類似蔥蒜麵包的鹹香，且偏向韓式烤肉蔥鹽醬的重口味，所以在使用時請拿捏份量別一次塗太多。不少吃過的網友驚呼香氣極濃，連害怕吃生蔥的人都被圈粉。

▲帶有鹹香蔥鹽風味的青蔥奶油抹醬，除了塗抹麵包，拿來炒蛋或拌麵也相當對味。

其中網友最推的極致吃法，就是厚厚塗在吐司或法國麵包上拿去烘烤；當奶油融化滲進麵包，入口外酥內軟、鹹香邪惡，好吃到讓人一片接一片完全停不下來，一不小心就差點配醬啃完一條吐司。另外無論拿來煮濃湯、炒菜或烤魚，加一點就能讓料理美味翻倍；或是做成簡易蔥麵、炒蛋、拌麵或配蘇打餅乾也都超百搭。

▲三星地區農會青蔥奶油抹醬抹在吐司上烘烤，奶香與蔥香交織出極致邪惡口感。

2.埔里鎮農會-山形玫瑰花瓣醬

喜歡精緻甜香風味的朋友，絕對不能錯過埔里鎮農會出品的山形玫瑰花瓣醬。這款抹醬可說是兼具質感與浪漫少女心，特別選用花色濃紅且香氣極其濃郁的玫瑰品種打造，全程不添加任何人工色素與防腐劑，保留最純粹的花香精華。只要開啟瓶蓋，高雅迷人的玫瑰香氣便隨之散開，入口酸甜有致，味道自然又不刺鼻，展現極高雅的水準。許多網友大讚它香得「很高級」，除了拿來抹吐司，內行人更透漏私房吃法，無論是混搭優格、白木耳，還是特製成消暑飲品，都能輕鬆打造出不輸咖啡廳的精緻下午茶。

▲埔里鎮農會山形玫瑰花瓣醬帶有自然高雅的花香，是提升餐點質感的絕佳選擇。

3.澎湖農會-干貝絲XO醬

如果偏好極致鮮美的海鮮風味，來自澎湖海域的干貝絲XO醬絕對是廚房裡的靈魂名醬。四面環海的澎湖擁有得天獨厚的純淨海洋資源，漁業盛行且產物豐富。由專業認真的漁會嚴格把關品質與鮮度，嚴選優質干貝並以人工手炒方式精心製作，加入蒜頭、油蔥以及微辣口感點綴，調配出最經典深刻的XO醬風味。這款XO醬不只入味且香氣層次極為豐富，能完美搭配各種日常料理。無論是簡單的拌飯、拌麵，或是作為炒菜時的調味靈魂，都能瞬間提升整道菜餚的鮮味與香氣，簡直是鮮、香、味俱全的百搭好幫手，讓家常便飯分分鐘升級成餐館等級的海味佳餚。

▲經典微辣的干貝絲XO醬不論是用於拌飯、拌麵或熱炒，都能瞬間為料理大加分。

4.信義鄉農會-梅香醬

最後介紹的則是料理沾醬界的隱藏版神物，信義鄉農會梅香醬。這款醬料的成分非常單純，僅使用砂糖、黃梅與水用心調製而成，完美鎖住黃梅特有的甘酸與清香。使用方式也極為廣泛，除了可以當作日常果醬塗抹吐司、麵包之外，也非常適合做為各式餐點的料理沾醬。不論是在夏天製作涼拌沙拉、調配水果拌醬，或是將其適度稀釋成清涼解渴的梅子汁，甚至加進綠茶裡打造出黃金比例的梅子綠茶，展現出超高CP值的萬用魅力。

▲將梅香醬加入綠茶中調配，在家就能輕鬆完成一杯清涼解爽的美味梅子綠茶。

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