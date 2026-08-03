農會泡麵買什麼？Threads狂推5款一吃成主顧「麵類美食」，美人腿泡麵連名廚詹姆士都相見恨晚。

農會推薦系列這次來到麵食類，編輯王瀅瀅表示，沒吃過美人腿泡麵別說你是泡麵控！

日前為大家整理了農會必買的果乾、在地飲品與暖心湯品美食後，不少網友許願想看麵食系列！這次就為大家搜羅在Threads上討論度爆表、網友一吃就成主顧的5款農會麵類美食。無論是在網路上默默熱銷很久的隱藏版神級美人腿湯麵，還是讓香菜控尖叫的香菜拌麵通通有，保證讓你打破對傳統農會商品的刻板印象。

▲埔里鎮農會將盛產的美人腿融入湯麵，清香湯頭與Q彈麵條讓人一吃就愛上。

埔里鎮農會-美人腿湯麵

說到埔里，絕對不能錯過當地最著名的美人腿！這款湯麵特別選用埔里盛產的新鮮茭白筍，製作成爽脆的茭白筍乾入料，提供肉燥、牛肉湯與素食等多元選擇。湯頭喝起來清爽甘甜，麵條更是Q彈有勁，最厲害的是裡面「真的有簡白筍本人！」，真材實料讓網友一吃驚艷，連名廚詹姆士嚐過後都忍不住驚呼相見恨晚，是去埔里必帶的夢幻麵食。

▲麵頭裡真材實料附有爽脆茭白筍乾，連名廚詹姆士也直呼相見恨晚。

善化區農會-醇善芝麻拌麵

宵夜時間想來碗香濃拌麵選這款準沒錯！善化區農會嚴選在地契作的臺南一號黑芝麻，提煉出百分之百純粹濃郁的黑芝麻醬，搭配經過日曬洗禮、嚼勁十足的麵條。簡單滾水煮上7分鐘即可端上桌，雖然看似樸實無華，入口卻滿溢「超濃超香純的芝麻香」，不僅是芝麻控絕對不能錯過的夢幻逸品，也是許多人囤在家里備用的「救命宵夜」。

▲日曬麵條帶有絕佳嚼勁，搭配超濃郁的醇厚芝麻香，只需煮7分鐘即可美味上桌。

霧峰區農會-燒酌細絲麵

租屋族與酒香泡麵愛好者的快樂泉源來了！這款細絲麵霸氣附上一包來自霧峰農會自家酒廠的38度初霧燒酎，搭配純當歸研磨成的濃郁藥膳湯底，香氣層次超級豐富。最棒的是只需注入熱水沖泡2分鐘即可享用，湯頭溫潤不死鹹，後加的燒酎更是劃龍點睛。自行加顆半熟蛋搭配，整體份量感十足又充滿藥膳香，吃完一整碗讓人直呼過癮又滿足。

▲內附一包38度初霧燒酎與純當歸研磨粉，熱水沖泡2分鐘就能享受濃郁藥膳香。

北斗鎮農會-香菜乾拌麵

香菜控請立刻尖叫！北斗鎮農會將通過SGS嚴格檢驗、富含多種維生素與胡蘿蔔素的在地香菜精華融入手工日曬麵中，並推出香菇油蔥與香菜炸醬兩種台式靈魂口味。炸醬濃郁醬香與香菜清新完美交融，香菇油蔥則帶有自然甘甜與細緻油香，麵條口感滑順鹹香開胃。隨包附贈獨立包裝的香菜粉，讓大家能自由調整濃淡比例，每一口都讓人停不下來。

▲貼心附上獨立包裝香菜粉供自由調整濃淡，滑順鹹香的口感讓人一口接一口。

吉安鄉農會-芋頭炊粉

想吃熱騰騰的古早味又怕造成身體負擔？選用花蓮吉安嚴選檳榔心芋頭製成的芋頭炊粉絕對是首選。來自新竹的細狀炊粉吸飽湯汁後依然保有絕佳嚼勁與口感，沖入熱水靜置5分鐘即可開鍋享用。湯頭散發濃郁芋頭香氣，甚至還能吃到真實的芋頭顆粒，伴隨迷人的古早味油蔥香，不論作為正餐還是宵夜點心，都能完美滿足口慾且輕鬆無負擔。芋頭控必收！

▲湯頭能吃到真實芋頭顆粒與濃郁油蔥香，滿足口慾同時不增加身體負擔。

商品販售資訊（實際價格以網站標示為準）

埔里鎮農會 美人腿湯麵（牛肉 / 肉燥 / 素食）：約NT450/箱（12入）

善化區農會 醇善芝麻拌麵：約NT$225/袋（4入）

霧峰區農會 燒酎細絲麵：約NT$165/袋（4入）

北斗鎮農會 香菜乾拌麵（香菇油蔥 / 炸醬）：約NT$210/袋（4入）

吉安鄉農會 芋頭炊粉：約NT$180/袋（6入）





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