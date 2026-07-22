Threads友狂推！農會6款「隱藏版飲品」推薦，這款米奶茶不只濃郁更有米香奶茶控必喝。

農會好物推薦又來了！奶茶控編輯王瀅瀅表示，看完想手刀下單米奶茶。

繼上回為大家盤點過一開嗑就停不下來的農會果乾與零食系列後，這次要推薦在網路上同樣收穫無數好評的飲品類。不管是沖熱水就能立馬享用的關西鎮農會即溶燒仙草、結合在地好米與紅茶香氣的後壁區農會米奶茶，還是散發春日幽香的霧峰區農會龍眼花氣泡飲，每一款都兼具質感與在地美味，絕對是日常解渴或放鬆時刻的絕佳選擇。



▲隱藏版好物不只果乾零食！推薦6款在網路上討論度超高的在地農會神級飲品。

1.關西鎮農會-即溶燒仙草

這款熱賣好物讓不少網友大讚，更有人分享擁有它直接實現了仙草凍、燒仙草與仙草茶自由。且做出來的仙草棟口感滑嫩無比，讓人喝完都忍不住再續半杯。除了製作冷熱飲與甜品，同時也是燉煮仙草雞湯的絕佳湯底，再加上完全不含咖啡因，即便深夜來上一碗也完全沒負擔。

▲關西鎮農會即溶燒仙草沖泡方便且不含咖啡因，還能輕鬆DIY做成滑嫩仙草凍。

2.後壁區農會-米奶茶

將台南後壁著名的蘭麗米與台灣在地優質紅茶巧手結合，打造出這款極具代表性的創新飲品。網友也分享這款奶茶入口帶有濃厚的熟茶韻味，隨之而來的是極其細緻綿密的米香氣味，喝起來溫柔順口且層次分明，奶茶控肯定會愛。

▲將台南後壁蘭麗米與優質紅茶結合，熟茶韻味交織細緻米香，口感溫柔順口。

3.梅山鄉農會-愛玉子

想品嚐Q彈軟嫩的愛玉，親手DIY最安心。雖然台灣各地都能看見平地愛玉，但論起口碑極佳的品項，阿里山上的野生愛玉依舊是首選。只要將一包愛玉子與1200c.c.冷開水放入果汁機低轉速攪拌，經濾布過濾靜置結凍即可。完成後冷藏或加入冰塊、蜂蜜、檸檬汁調味，風味更佳。需要特別留意的是，製作過程切記不能使用過濾水，才能順利凝固。

▲嚴選阿里山野生愛玉子，簡單步驟就能在家親手DIY出Q彈軟嫩的愛玉。

4.峨眉鄉農會-桶柑果汁

新竹縣峨眉鄉憑藉得天獨厚的環境與早晚溫差，培育出平均甜度達12度以上的優良桶柑。為了讓大家全年都能嚐鮮，農會特別將當季現採果實搾成100%原汁。小小一罐竟擠滿了整整三顆桶柑，網友分享其口感既純又濃郁，果實香甜多汁且帶著微酸層次，柑橘控絕對一試成主顧。

▲小小一罐擠滿三顆當季桶柑，100%原汁濃郁酸甜，是柑橘控不能錯過的在地滋味。

5.麻豆區農會-文旦蜂蜜柚子茶

網友分享比起傳統韓國柚子茶容易過於甜膩，這款嚴選麻豆在地認證文旦提煉果膠製成的柚子茶實在令人驚艷。恰到好處的低甜度喝起來順口無負擔，裡頭的柚子肉與柚皮嚼起來帶著一點苦甜的迷人風味。非常適合夏天時用來沖泡果汁或氣泡水，帶來清爽宜人的微甜享受。

▲嚴選在地認證文旦提煉果膠，低甜度帶點苦甜風味，夏天搭配氣泡水超解膩。

6.霧峰區農會-龍眼花氣泡飲

每年3至5月龍眼花盛開之際，果農們會在樹下鋪網輕敲枝幹，採收如細雪落下的龍眼花。農會萃取其淡雅花香結合細緻氣泡。喝過的網友分享口感清爽且甜度剛好，非常適合想喝點冰涼飲品又不想太甜的時刻。官方更推薦嘗試在常溫狀態下直接加入冰塊飲用，能解鎖另一種截然不同的特色風味。

▲萃取春日龍眼花淡雅香氣結合細緻氣泡，清爽不甘甜，加冰塊飲用別具風味。

商品資訊

關西鎮農會即溶燒仙草：NT$ 150 / 盒（10g x 12入）

後壁區農會特級米奶茶：NT$ 270 / 盒（20g x 8入）

梅山鄉農會野生愛玉子：NT$ 80 / 單包（NT$ 320 x 5入）

峨眉鄉農會桶柑果汁：NT$ 295 / 盒（195ml x 6入）

麻豆區農會文旦蜂蜜柚子茶：NT$ 440 / 罐（800g）

霧峰區農會龍眼花氣泡飲：NT$ 49 / 罐（330ml）





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