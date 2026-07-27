泡麵湯頭神還原？Threads爆紅農會「鮮筍海帶芽湯」網推超真材實料，加蔬菜煮更鮮甜。

農會推薦系列又來了！編輯王瀅瀅表示，身為台灣人，就算再熱也要來一碗湯。

台灣人對熱湯的熱愛簡直刻在DNA裡，無論是寒冬暖身還是夏日開胃，餐桌上總少不了一碗鮮美熱湯。最近在社群平台Threads上，一款來自農會的隱藏版「農會沖泡湯包」意外爆紅，引發廣大網友熱烈討論與搶購。這系列主打真材實料與極致便利的湯品，打破了大家對傳統即食沖泡湯料少又帶化學味的刻板印象，憑藉著豐富配料與媲美現煮的鮮甜口感，迅速成為租屋族、忙碌上班族以及宵夜黨的必備解饞救星！

▲最近在Threads上引發熱烈討論的農會沖泡湯品成為網友的新寵。

1.鮮脆筍茸海帶芽湯

這款被無數網友推爆的鮮筍海帶芽湯，正是近期討論度最高的明星商品。一盒內含8包獨立包裝，裡面貼心分裝了獨家熟脆筍茸包、多種優質蔬菜包、竹鹽調味包，以及提味關鍵的冷壓白芝麻油包與醬醋包。烹煮時只需將前三者倒入碗中，沖入300cc沸水並均勻攪拌，靜置約5分鐘讓乾蔬菜充分吸水泡開，最後再淋上白芝麻油與醬醋，瞬間香氣四溢。

其湯底萃取自天然果菜甜份，搭配無漂白、無添加防腐劑且無鹽的原味脆筍茸與海帶芽，口感層次極為豐富。有網友分享其滋味簡直像極了經典的「來一客」泡麵湯頭，在國外喝到甚至會感動落淚；更有人喜歡自備蔬菜乾加入增加飽足感，或是拿來煮冬粉、加入泡麵升級風味，是兼具便利與美味的靈魂湯品。

▲鮮脆筍茸海帶芽湯配料豐富且附有提香白芝麻油，沖泡便利又鮮甜。

2.鮮脆筍絲酸辣湯



除了熱銷的海帶芽湯，同系列推出的鮮脆筍絲酸辣湯同樣獲得網友高度評價。這款湯品嚴選來自雲林古坑大埔的在地麻竹筍，秉持傳統古法日曬與高溫高壓殺菌製程，堅持不添加二氧化硫、漂白水及防腐劑，完整保留來自大自然的純淨滋味。

湯頭同樣以蔬果萃取為基底，結合口感鮮脆的切片筍絲與豐富蔬菜，呈現出酸香開胃、清爽不膩的經典酸辣風味。對於追求快速營養又想換換口味的人來說，這款即食酸辣湯無疑是居家常備的絕佳選擇。本身就喜歡酸辣湯的朋友更要收！

▲鮮脆筍絲酸辣湯採用雲林古坑在地麻竹筍，酸香開胃且無化學添加。

3.金色南瓜濃湯

若偏好濃郁系風味，來自淡水農會的金色南瓜濃湯絕對能帶來滿滿幸福感。嚴選綿密甘甜的黃金南瓜製作，湯頭鮮甜濃醇且帶有南瓜的自然香氣。特別的是，這款濃湯特別加入高麗菜、蘿蔔丁與海帶芽等多種天然健康素材，相較於市面上常見的重奶味濃湯，口感顯得更加清爽不膩口。不論是直接沖泡享用，或是放入麵條一起烹煮成豐盛的南瓜濃湯麵，都能讓人在忙碌日常中享受到多層次的滋味與暖心飽足感。

▲金色南瓜濃湯融入高麗菜與蘿蔔丁，口感濃郁清爽不膩口。

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