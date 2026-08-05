機票與鬼滅VIP席限時搶購！長榮航線3999元起，中信兄弟主題套票8月7日開賣攻略。

國籍航空即將調漲燃油附加稅，易遊網搶先祭出長榮航線3999元與鬼滅主題日VIP套票。資深編輯 李維唐 表示，鎖定低點票價與限定動漫體驗是今年下半年旅遊市場的消費顯學。

隨著下半年季節交替與多個連假即將到來，許多民眾已經開始著手規劃旅遊行程與週末娛樂活動。對於準備出國玩樂或前往台北為職棒球隊加油的民眾來說，本週有兩項不可錯過的重要搶票活動。因應國籍航空即將調漲燃油附加稅，如何在價格變動前锁定相對便宜的機票，以及如何搶先入手熱門賽事的限量席位，成為近期生活消費領域的熱門話題。



▲易遊網獨家推出長榮航空全航線83折起促銷，限量開搶3999元曼谷與香港機票。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

趁燃油附加稅調漲前鎖定低點，長榮航空全航線折扣與限量3999元機票快閃登場

反映國際油價波動，國籍航空預計於8月9日起調漲燃油附加稅，這意味著機票成本即將增加。根據易遊網機票銷售數據顯示，預訂下半年出發的機票銷售量已較去年同期成長21%，反映出不少旅客早已提早規劃秋冬行程。其中韓國旅遊買氣持續旺盛，釜山與濟州島的購票成長率均突破7成。這不僅歸因於飛行時間短與飯店CP值高等優勢，釜山秋季宜人的氣候與11月的釜山煙火節等大型盛會，更是吸引自由行旅客與年輕族群的主要原因。



為了幫助旅客節省開支，易遊網與長榮航空合作推出全航線83折起的獨家限時優惠，活動持續至8月12日止，出發日期可涵蓋至12月31日。熱門航點如胡志明來回含稅8826元起、曼谷來回含稅9842元起，釜山來回含稅也只要10449元起，非常適合安排中秋連假、雙十連假或10月至11月的日韓賞楓行程。此外，活動更規劃了兩大重點搶購時段：8月5日中午12點開搶長榮曼谷與香港來回含稅一口價3999元機票，各限量10組；8月12日上午10點則發送限定折扣碼，雙人機票未稅滿萬元現折888元，限量100組。



▲香港街頭叮叮車展現在地風情，易遊網祭出限時一口價優惠吸引自由行旅客。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

▲韓國釜山旅遊買氣持續旺盛，搭乘海岸列車飽覽海景成為熱門行程。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

中信兄弟結合鬼滅之刃主題日，獨家VIP席與高鐵住宿雙享套票8月7日限量開賣

除了出國旅遊優惠，運動與動漫跨界結合的重磅活動也即將登場。《中信兄弟X鬼滅之刃決戰無限城》主題日訂於9月18日至20日盛大舉辦，將鬼殺隊奮戰不懈的精神融入職棒賽場。易遊網針對此活動推出獨家VIP席套票，於8月7日上午10點正式開賣，每人最低950元起，四人同行套票每人更只要850元起，同步滿足球迷與動漫迷的雙重期待。



這次的獨家VIP席設置於平時不對外販售的3樓三壘側VIP包區，提供視野開闊的俯瞰角度，並配置專屬快速通關通道。套票內容包含主題日限量週邊、肯德基套餐、台灣博物館門票、易遊網訂房5%折扣碼，現場還限量免費供應啤酒與軟性飲料。另外，購買VIP席套票還有機會抽中啦啦隊合影、啦啦隊全隊簽名球、球星簽名紀念品，其中10張門票更額外加送啦啦隊簽名蝴蝶結。



為了方便中南部球迷北上應援，易遊網同步推出了VIP席雙享套票。高鐵方案包含VIP席門票一張與高鐵來回車票，每人1250元起。飯店方案則包含兩張門票與雙人住宿一晚，例如新北趣淘漫旅雙人含稅4899元起、台北阿樹國際旅店升等豪華客房雙人含稅5399元起，以及台北士林萬麗酒店含行政酒廊禮遇雙人含稅8699元起。同時，全台球迷還可在今年中信兄弟主場賽事當日透過易遊網APP參與簽到集氣活動，若球隊獲勝且擊出全壘打，更有機會抽中萬元機票。



▲購買易遊網尊榮VIP席套票，享有多重專屬禮遇並有機會與啦啦隊近距離互動。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

▲台北大巨蛋場地視野開闊，中信兄弟鬼滅之刃主題日將於此熱血登場。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理





易遊網長榮航空全航線獨家促銷

活動時間：即日起至8月12日止（機票出發日期即日起至12月31日）

活動內容：

長榮航空全航線獨家83折起，熱門航點如胡志明來回含稅8826元起、曼谷來回含稅9842元起、釜山來回含稅10449元起。

8月5日中午12點開搶長榮曼谷、香港來回含稅一口價3999元（限量各10組）。

8月12日上午10點發送限定折扣碼，雙人機票未稅滿萬元現折888元（限量100组）。

易遊網官方網站 https://flight.eztravel.com.tw/activity/eva-air-BR/

易遊網X中信兄弟《鬼滅之刃 決戰無限城》獨家VIP席套票

活動時間：8月7日上午10點開賣（球賽日期9月18日至20日）

活動內容：

1、VIP席套票每人950元起，四人套票每人850元起，享三壘側VIP包區視野、專屬通道、主題日週邊、餐點飲料及多項抽獎禮遇。

2、雙享套票高鐵方案每人1250元起（含門票與高鐵來回車票）。

3、雙享套票飯店方案含門票與住宿一晚，新北趣淘漫旅雙人含稅4899元起、台北阿樹國際旅店雙人含稅5399元起、台北士林萬麗酒店雙人含稅8699元起。

4、中信兄弟主場賽事當日參與APP簽到集氣，球隊獲勝且擊出全壘打可抽萬元機票。

易遊網官方網站 https://www.eztravel.com.tw/events/brothers/





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