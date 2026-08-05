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禮在天仁！天仁茗茶精選多款禮盒，款款皆是好心意。

2026-08-05 15:30文字：生活消費中心 圖片提供:天仁茗茶
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每逢中秋佳節，送禮選擇總讓人費盡心思，今年，不妨交由天仁茗茶為您輕鬆打理。
天仁茗茶推出多款精緻禮盒，從經典茶月餅、茶葉禮盒、特色茶食到創新茶釀咖啡一應俱全；無論節慶送禮、企業往來或與家人共享，都能找到恰到好處的選擇，讓每一份心意直達心坎。

東方雅韻入禮！「喫茶趣」中秋禮盒展現茶月餅新風貌

今年推出「喫茶趣」中秋禮盒，以故宮典藏「月魄菱花鏡」為設計靈感，融入桂花象徵的吉祥寓意，展現東方雅緻美學與節慶意象。禮盒集結多款茶香美味，其中「紅烏龍可可豆沙茶月餅」將台灣紅烏龍的醇厚茶韻與濃郁可可內餡巧妙交織，呈現豐富而細膩的風味層次。「913茶酥」與「鐵觀音茶酥」融合茶香與花生香氣，口感酥脆不膩；再搭配天仁特色茶品「天廬茶」，茶湯甘醇順口，讓茶點與茶湯相互映襯，完整呈現中秋品茗的雅緻韻味。

▲禮盒集結多款茶香美味，其中紅烏龍可可豆沙茶月餅，將台灣紅烏龍的醇厚茶韻與濃郁可可內餡巧妙交織。
▲禮盒集結多款茶香美味，其中紅烏龍可可豆沙茶月餅，將台灣紅烏龍的醇厚茶韻與濃郁可可內餡巧妙交織。

混搭自由選，心意更滿分！多元好禮，打造專屬中秋送禮哲學

今年中秋，天仁茗茶以「自由混搭、多元好禮」為概念，網羅多款茶釀咖啡與特色茶食，讓消費者依照收禮者的喜好自由挑選、靈活搭配，加裝3入精緻禮盒，組合出專屬於彼此的中秋心意。全新「茶釀濾掛咖啡禮盒」集結三款各具特色的茶釀咖啡風味：包含上市後即在網路引發高度討論的經典「913茶王茶釀咖啡」；還有全新推出「鐵觀音茶釀咖啡」散發焙火香氣，尾韻溫潤悠長；「菊葉果香茶釀咖啡」則帶有清新明亮的百香果芬芳，展現爽朗風味。以茶入咖啡，為熟悉的濾掛咖啡增添別具一格的韻味，也為傳統中秋贈禮注入嶄新風貌。

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▲全新「茶釀濾掛咖啡禮盒」集結三款各具特色的茶釀咖啡風味啡，也為傳統中秋贈禮注入嶄新風貌。

除了茶釀咖啡，更精選三款茶食，豐富送禮選擇。「蜂蜜紅茶綜合米果」融合蜂蜜甜香與紅茶韻味，口感酥脆、鹹甜交織；「香橙綠茶法式軟糖」以明亮果香襯托清新綠茶香氣，呈現法式軟糖Q彈口感；「烏梅洛神鮮果乾」則結合烏梅的酸韻與洛神的清爽果香，酸甜開胃。三款茶食各有特色，無論單獨品嘗或搭配茶與咖啡，都能展現豐富而有層次的味覺享受。
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▲三款茶食各有特色，無論單獨品嘗或搭配茶與咖啡，都能展現豐富而有層次的味覺享受。

茶葉禮盒設計融合藝術，展現文化新高度

三款茶葉的設計各自融合不同的藝術概念，讓您送禮不只體面更有文化意涵。「茗風雅韻」取材自「天衣重六銖」的典故，將古代壁畫中天衣飄帶的流動姿態，轉化為東方藝術的韻律之美。「金茗賞」取自古畫「歲朝圖」，以梅花與茶花為主要視覺意象。勾勒花開迎歲、吉慶納福的美好景致，傳遞歲歲平安、萬事順遂的祝福。「茶紀風華」設計概念來自於旗袍上的古典捲草紋，將盛世牡丹與古典紋飾交織，寓意富貴繁華、歲月安好。

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▲設計各自融合不同的藝術概念，讓您送禮不只體面更有文化意涵。

中秋好禮即日起開放預購！9月15日前享量購優惠

中秋送禮，就選天仁茗茶中秋限定禮盒！質感雅緻的包裝設計，搭配豐富多元的精選好禮，從外觀到內容都蘊藏細膩巧思，無論贈送親友、企業往來，都能大方傳遞心意；與家人一同分享，也能為團圓時光增添更多幸福滋味。

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▲質感雅緻的包裝設計，搭配豐富多元的精選好禮，從外觀到內容都蘊藏細膩巧思。

即日起至9月15日（二），至全台天仁茗茶門市預購中秋限定禮盒，即可享有超值量購優惠。用一份精心挑選的好禮，送上今年中秋最有品味的團圓祝福！

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