Owala勁敵來了！Stanley全新「All Day吸管水壺」搶水壺霸主寶座，修長瓶身百搭又防漏超欠敗。

Stanley這次新品真的美到誇張欸，編輯王瀅瀅表示，這對水壺控來說完全選擇障礙啊！

說到現代人出門必備的質感時尚配件，保溫水壺絕對高居前三名。過去只要提到美式休閒風與強大保冷力，Stanley絕對是大家心中的第一首選，但隨身包裡放不進去、甚至偶爾會溢水的困擾，也讓不少通勤族又愛又怕。今年Stanley終於發重磅大招，推出全新的「All Day輕滑速吸水壺」，主打優雅修長的瓶身與單手下滑就能輕鬆喝水的順手感，甚至徹底解決了過去大家最擔心的防漏問題，讓都會男女就算直接丟進包包裡也能完全放心。

▲Stanley今年推出全新All Day輕滑速吸水壺，修長線條讓隨身補水也能展現優雅質感。

Owala憑什麼爆紅？超好吸設計直接把大家寵成喝水廢人

不過說到隨身吸管水壺，這兩年在各大社群軟體上吸睛度極高的Owala絕對是不容忽視的強勁對手。以經典款FreeSip專利雙飲口水壺風靡全球的Owala，憑藉著一鍵彈蓋與能直飲也能吸管飲用的雙重優勢，幾乎成為都會上班族與健身房裡人手一隻的「補水神器」。這股熱潮不僅搶下廣大擁護者，更讓不少Stanley粉絲紛紛倒戈，一時間在保溫水壺界掀起了兩大品牌的擁護者大戰。

▲憑藉獨特雙飲口設計與活潑配色，Owala近年在各大社群迅速竄紅成為人手一隻的潮流水壺。

別再說我只能放桌面！Stanley逆襲搶水壺界霸主寶座

面對Owala近幾年的強勢霸榜，Stanley這次帶著全新All Day輕滑速吸水壺重磅登場，宛如想一舉搶回水壺界霸主寶座。這款新品徹底打破過去帶吸管就容易漏水的刻板印象，首次加入翻轉鎖定防漏結構，只要輕鬆下滑防塵遮罩就能快速跳出吸嘴補水，平時則將吸管妥善隱藏在蓋內，維持極佳的衛生品質。

▲Stanley首度推出翻蓋吸管水壺，結合隱藏式吸嘴與安全密封鎖，擺脫容易漏水的品牌印象。

搭配輕盈的再生不鏽鋼材質與貼心的底部防撞矽膠，整體重量不到450g，完全是為了節奏快速的城市日常量身打造。

▲首度結合下滑式防塵遮罩與安全翻轉鎖，Stanley新品徹底揮別以往吸管杯容易漏水的困擾。

回看這場兩大品牌的質感對決，Owala憑藉著雙飲口的便利性與繽紛配色，在社群累積了超高人氣；而Stanley則是用全新升級的密封安全性，以及多款質感新色又拉回了不少死忠粉絲。兩者不僅在機能上各有千秋，美學線條也完全打中現代人的審美標準。面對這場精采的防漏吸管水壺霸主之爭，若是你今年打算挑選一隻兼具顏值與極佳便利度的日常隨身水壺，心裡已經決定好要站隊哪一家了嗎？

▲輕量化瓶身搭配底部防撞矽膠襯墊，無論是在辦公室或外出通勤都能帶來絕佳的便攜體感。

▲兩大品牌各具機能優勢與獨特顏值，讓選擇困難症的朋友們直呼每一隻都想收入囊中。

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