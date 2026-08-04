全家買飲料送圭賢！15款飲料冰品「西瓜烏龍」先喝，圭比特到全家朝聖。

全家變圭賢店了！15款獨家飲料、冰品新款開賣，買三送一再送圭賢。編輯 鄭雅之 表示：圭比特要搶收藏啊～
高溫夏日來襲，全家這次成為大家最棒的避暑勝地，特別打造全新「夏初雪」活動並推出15款獨家新品。這次集結豐富口感冰棒、無添加果茶與高乳含量牛乳，祭出指定商品任選第二件六折或買三送一好康，更邀請人氣大使圭賢帶來超狂周邊，一次滿足大家的避暑心願。
獨家口感系冰品驚喜上市
冰品控這次絕對會尖叫，全家強勢主打驚喜口感體驗，引進「丸永製檸檬蛋糕風味冰棒」重現經典糕點風味，「彈跳氣泡感可樂冰棒」讓人咬下就能感受碳酸冰塊在舌尖嗶嗶啵啵，還有「御餅黃豆粉麻糬冰棒」與「韓國脆球巧克力風味冰淇淋」，從酥脆感到軟Ｑ麻糬通通有，打造最豐富的吃冰享受。
西瓜烏龍15款獨家新品喝起來
除了超狂冰棒之外，獨家飲料陣容同樣亮眼。清爽派可以選擇採冷高壓萃取的「桂花蜂蜜水」與「西瓜烏龍茶」，想要來點多層次果茶則不可錯過崎本「柳橙葡萄柚翡翠」。奶茶控更要試試牛乳成分高達50%以上的「紅茶牛乳」與「抹茶牛乳」，另外「四季檸檬酷繽球」搭配微醉雞尾酒只需88元，還加碼贈送可愛防塵蓋。
全家圭賢限定周邊與主題門市亮點
為了寵愛廣大粉絲，活動期間購買指定飲料或冰品任六件，就能獲得限定小卡或附有十公分立牌的「圭賢杯墊」，還有機會抽中親筆簽名海報。適逢出道二十週年，全家更特別打造「你的圭屬」與「滿載而圭」兩間主題門市，布置了親筆字跡與悄悄話，邀請全台灣的粉絲一同前往打卡留下美好回憶。
全家飲料冰品送圭賢優惠活動
活動日期：115年8月5日至115年9月1日
優惠內容：
- 優惠一：指定飲料與冰品任選第二件6折或買3送1
- 優惠二：購買指定20元以上飲料任6件，免費贈送圭賢小卡乙張，共有3款隨機出貨，數量有限，售完為止
- 優惠三：購買指定20元以上冰品任6件，免費贈送圭賢杯墊乙個，內含10公分立牌，共有2款隨機出貨，贈完為止
- 優惠四：四季檸檬酷繽球搭配HOROYOI微醉指定品項，合購價88元，再贈可愛防塵蓋乙個，數量有限，送完為止
- 優惠五：購買指定20元以上飲料或冰品任6件，即可獲得APP抽獎券1張，有機會抽中圭賢親筆簽名海報乙張，共計30名
全家Ｘ圭賢主題門市
- 你的圭屬店：臺北市松山區敦化里八德路三段30號1樓
- 滿載而圭店：臺北市大安區華聲里忠孝東路四段315號
消暑飲料、冰品都要喝！
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