全家買飲料送圭賢！15款飲料冰品「西瓜烏龍」先喝，圭比特到全家朝聖。

全家變圭賢店了！15款獨家飲料、冰品新款開賣，買三送一再送圭賢。編輯 鄭雅之 表示：圭比特要搶收藏啊～

高溫夏日來襲，全家這次成為大家最棒的避暑勝地，特別打造全新「夏初雪」活動並推出15款獨家新品。這次集結豐富口感冰棒、無添加果茶與高乳含量牛乳，祭出指定商品任選第二件六折或買三送一好康，更邀請人氣大使圭賢帶來超狂周邊，一次滿足大家的避暑心願。



▲全家購買指定冰飲品任六件可獲得圭賢限定小卡或附有十公分立牌的圭賢杯墊。

▲全家夏初雪飲料冰品聯促登場，推出檸檬蛋糕冰棒與桂花蜂蜜水等獨家新品。





獨家口感系冰品驚喜上市

冰品控這次絕對會尖叫，全家強勢主打驚喜口感體驗，引進「丸永製檸檬蛋糕風味冰棒」重現經典糕點風味，「彈跳氣泡感可樂冰棒」讓人咬下就能感受碳酸冰塊在舌尖嗶嗶啵啵，還有「御餅黃豆粉麻糬冰棒」與「韓國脆球巧克力風味冰淇淋」，從酥脆感到軟Ｑ麻糬通通有，打造最豐富的吃冰享受。



▲全家獨家引進日本丸永製檸檬蛋糕冰棒與韓國脆球巧克力風味冰淇淋等多款口感系冰品。





西瓜烏龍15款獨家新品喝起來

除了超狂冰棒之外，獨家飲料陣容同樣亮眼。清爽派可以選擇採冷高壓萃取的「桂花蜂蜜水」與「西瓜烏龍茶」，想要來點多層次果茶則不可錯過崎本「柳橙葡萄柚翡翠」。奶茶控更要試試牛乳成分高達50%以上的「紅茶牛乳」與「抹茶牛乳」，另外「四季檸檬酷繽球」搭配微醉雞尾酒只需88元，還加碼贈送可愛防塵蓋。



▲全家開賣桂花蜂蜜水、西瓜烏龍茶與SAKImoto果茶等十款獨家消暑飲品。





全家圭賢限定周邊與主題門市亮點

為了寵愛廣大粉絲，活動期間購買指定飲料或冰品任六件，就能獲得限定小卡或附有十公分立牌的「圭賢杯墊」，還有機會抽中親筆簽名海報。適逢出道二十週年，全家更特別打造「你的圭屬」與「滿載而圭」兩間主題門市，布置了親筆字跡與悄悄話，邀請全台灣的粉絲一同前往打卡留下美好回憶。



▲全家指定冰品滿額即贈附有十公分立牌的圭賢杯墊，吸引廣大圭比特收藏。

▲全家打造忠孝延吉店為滿載而圭主題店，佈置圭賢親筆悄悄話邀請粉絲打卡朝聖。

全家飲料冰品送圭賢優惠活動

活動日期：115年8月5日至115年9月1日

優惠內容：

優惠一：指定飲料與冰品任選第二件6折或買3送1

優惠二：購買指定20元以上飲料任6件，免費贈送圭賢小卡乙張，共有3款隨機出貨，數量有限，售完為止

優惠三：購買指定20元以上冰品任6件，免費贈送圭賢杯墊乙個，內含10公分立牌，共有2款隨機出貨，贈完為止

優惠四：四季檸檬酷繽球搭配HOROYOI微醉指定品項，合購價88元，再贈可愛防塵蓋乙個，數量有限，送完為止

優惠五：購買指定20元以上飲料或冰品任6件，即可獲得APP抽獎券1張，有機會抽中圭賢親筆簽名海報乙張，共計30名





全家Ｘ圭賢主題門市

你的圭屬店：臺北市松山區敦化里八德路三段30號1樓

滿載而圭店：臺北市大安區華聲里忠孝東路四段315號





消暑飲料、冰品都要喝！

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