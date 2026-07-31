清心咖波飲料杯！送咖波保冷提袋，3款葡萄柚飲料消暑必喝。

清心Ｘ咖波聯名飲料杯也太可愛！編輯 鄭雅之 表示：我決定明天開始只喝清心！

咖波鐵粉出動喝飲料！清心福全於8月1日強勢啟動跨界企劃，再度攜手超人氣貓貓蟲咖波掀起夏日狂潮。品牌不只打造9款驚喜感滿分的外帶紙杯，更同步祭出潮流服飾與周邊。現場加碼推出3款嚴選台灣在地水果製成的葡萄柚系列飲品，要以滿滿視覺療癒與酸甜清爽口感，為手搖飲控帶來消暑首選。



▲清心福全與貓貓蟲咖波聯名重啟，推出九款限定插畫紙杯與多款實用周邊商品引爆收藏熱潮。

▲貓貓蟲咖波聯名周邊包含落肩T恤、雙杯保冷環保提袋與行李箱貼，陪伴大家快樂出遊。





清心咖波聯名飲料杯！9款隨機領

這次讓粉絲尖叫的莫過於9款聯名紙杯，繪製咖波戴著小帽子與好朋友開心踏青的療癒畫面。經典的珍珠跟茶凍也變成插圖主角，每次點飲料就像在開盲盒一樣令人期待。超萌的塗鴉風瞬間洗版社群網絡，吸引好多鐵粉專程去買飲料集齊全套，在網路掀起超高話題熱度。



▲清心福全首波登場九款貓貓蟲咖波限定紙杯，多款童趣插畫吸引粉絲前往門市收集全套。





療癒加價購小物要收藏

除了可愛杯身外，品牌更將萌力注入日常生活的穿搭與外出用品中。百分之百純棉製成的落肩T恤兼具舒適與潮流感，3款行李箱貼呈現咖波享用「珍珠奶茶」等療癒姿態，讓大家外出也有咖波陪伴。同時，專為夏日開發的「咖波雙杯保冷提袋」則具備防潮功能與魔鬼氈封口，野餐露營時都能輕鬆攜帶。



▲專為酷暑設計的貓貓蟲咖波雙杯保冷環保提袋與行李箱貼，兼具防潮實用功能與視覺療癒感。





3款葡萄柚新品超消暑

涼夏不可錯過的新品主打嚴選台灣在地紅寶石葡萄柚，首推嚴選特級綠茶搭配新鮮果粒的「紅柚綠茶」，入口滿是甘甜果香。咀嚼系顧客必喝加入冰涼茶凍的「紅柚茶凍綠」，口感層次極為豐富。若是偏好濃郁風味，「優多紅柚茶凍」將乳酸香氣與茶香完美結合，絕對是酷暑中消暑解膩的最強神隊友。



▲清心福全全新葡萄柚系列新品盛夏開賣，包含紅柚綠茶、紅柚茶凍綠與優多紅柚茶凍三款手搖飲。

▲貓貓蟲咖波行李箱貼與限定紙杯驚喜亮相，將珍珠奶茶與清爽果香元素融入萌趣創作。

清心福全、貓貓蟲咖波聯名活動

販售日期：2026年8月1日起售完為止

販售門市：全台清心福全門市

周邊商品、加價購資訊：

8月3日至8月16日：來店消費不限金額，加價550元預購「落肩T-shirt」一件、加價160元預購「行李箱貼」一組。

8月17日起：來店購買任2杯優多系列飲品，免費贈送「雙杯保冷環保提袋」1個（每筆消費限贈1個，送完為止）。





清心福全 夏日飲料新品

2026夏天最新飲料推薦！

新品：紅柚綠茶、紅柚茶凍綠、優多紅柚茶凍

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