清心咖波飲料杯！送咖波保冷提袋，3款葡萄柚飲料消暑必喝。

清心Ｘ咖波聯名飲料杯也太可愛！編輯 鄭雅之 表示：我決定明天開始只喝清心！
咖波鐵粉出動喝飲料！清心福全於8月1日強勢啟動跨界企劃，再度攜手超人氣貓貓蟲咖波掀起夏日狂潮。品牌不只打造9款驚喜感滿分的外帶紙杯，更同步祭出潮流服飾與周邊。現場加碼推出3款嚴選台灣在地水果製成的葡萄柚系列飲品，要以滿滿視覺療癒與酸甜清爽口感，為手搖飲控帶來消暑首選。
清心咖波聯名飲料杯！9款隨機領
這次讓粉絲尖叫的莫過於9款聯名紙杯，繪製咖波戴著小帽子與好朋友開心踏青的療癒畫面。經典的珍珠跟茶凍也變成插圖主角，每次點飲料就像在開盲盒一樣令人期待。超萌的塗鴉風瞬間洗版社群網絡，吸引好多鐵粉專程去買飲料集齊全套，在網路掀起超高話題熱度。
療癒加價購小物要收藏
除了可愛杯身外，品牌更將萌力注入日常生活的穿搭與外出用品中。百分之百純棉製成的落肩T恤兼具舒適與潮流感，3款行李箱貼呈現咖波享用「珍珠奶茶」等療癒姿態，讓大家外出也有咖波陪伴。同時，專為夏日開發的「咖波雙杯保冷提袋」則具備防潮功能與魔鬼氈封口，野餐露營時都能輕鬆攜帶。
3款葡萄柚新品超消暑
涼夏不可錯過的新品主打嚴選台灣在地紅寶石葡萄柚，首推嚴選特級綠茶搭配新鮮果粒的「紅柚綠茶」，入口滿是甘甜果香。咀嚼系顧客必喝加入冰涼茶凍的「紅柚茶凍綠」，口感層次極為豐富。若是偏好濃郁風味，「優多紅柚茶凍」將乳酸香氣與茶香完美結合，絕對是酷暑中消暑解膩的最強神隊友。
清心福全、貓貓蟲咖波聯名活動
販售日期：2026年8月1日起售完為止
販售門市：全台清心福全門市
周邊商品、加價購資訊：
- 8月3日至8月16日：來店消費不限金額，加價550元預購「落肩T-shirt」一件、加價160元預購「行李箱貼」一組。
- 8月17日起：來店購買任2杯優多系列飲品，免費贈送「雙杯保冷環保提袋」1個（每筆消費限贈1個，送完為止）。
清心福全 夏日飲料新品新品：紅柚綠茶、紅柚茶凍綠、優多紅柚茶凍
2026夏天最新飲料推薦！
推薦閱讀：18款飲料買一送一！鮮奶茶、果茶都有0元多一杯，消暑優惠喝爆。
推薦閱讀：萬波裝可愛！OSAMU GOODS聯名紙杯、加價購，再喝3款芒果飲回歸。