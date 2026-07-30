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韓國年輕人最新紓壓法！首爾聖水洞Ceiling Service集眾人一起發呆，躺床聽音樂舒服到睡著。

Ceiling Servic韓國活動療癒活動MZ世代
2026-07-30 09:30文字：編輯 王瀅瀅 圖片提供:ceilingservice／IG
編輯 王瀅瀅

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躺在床上發呆、聽音樂超享受！編輯王瀅瀅表示，有這種好活動怎麼不早通知我？

每天睜開眼就是跳不完的通知跟訊息，想找個地方好好放空休息？最近首爾年輕人圈子裡，悄悄流行起一種超有儀式感的新玩法——參加由韓國藝術團隊PERMIT發起的「Ceiling Service」聲音療癒體驗。這項活動不同於傳統音樂會需要端坐或站立，它打破了舞台與觀眾之間的界線，直接讓大家平躺在床墊上。在溫柔燈光與舒緩香氛包覆下，品嚐茶道、聽著現場環境音樂，打造一場全感官的沉浸式放空之旅，成為都市人逃離日常繁雜的最佳避風港。

▲首爾年輕人最近流行平躺在床墊上參加Ceiling Service，享受全感官的沉浸式放空體驗。
▲首爾年輕人最近流行平躺在床墊上參加Ceiling Service，享受全感官的沉浸式放空體驗。

手機訊息多到炸？首爾年輕人現在都躺著放空

Ceiling Service名字靈感來自荷蘭語的一句俚語，意思是「半夜睡不著覺、只能躺在床上發呆凝視天花板的時間」。發起團隊敏銳地捕捉到這種現代都市人常見的孤獨與焦慮感，乾脆把這種令人不安的瞬間，變成一場可以跟其他人一起享受的慢步調體驗。它不只是找個地方讓人躺著聽音樂，而是結合了日本Listening Bar文化跟聲音藝術，讓音樂不再只是背景配樂，而是帶著大家把注意力拉回自己身上，好好跟自己的身體對話。

▲活動名稱取自荷蘭語中夜晚失眠凝視天花板的浪漫俚語，把孤獨的失眠轉化為大家一起放鬆的感官儀式。
▲活動名稱取自荷蘭語中夜晚失眠凝視天花板的浪漫俚語，把孤獨的失眠轉化為大家一起放鬆的感官儀式。

喝茶聽音樂！2026年首爾最受歡迎的放空提案

這項企劃從2024年在藥水洞草創、歷經國立果川科學館與Futura Seoul等地的試驗後，到了2026年活動規模已相當成熟，主要據點固定在潮流地標聖水洞Layer 41等地。近期的活動不僅攜手韓國席夢思與香氛品牌TWW Therapy跨界合作，玩法更是貼心升級！整場活動由溫暖的茶道儀式揭開序幕，接著平躺在床墊上沉浸於環境音樂演出，最後再以頌缽冥想優雅收尾，把放鬆這件事做到了極致。

▲融合茶道、環境音樂與頌缽冥想，打造極致放鬆的感官體驗。
▲融合茶道、環境音樂與頌缽冥想，打造極致放鬆的感官體驗。

在這個講求效率的社會裡，Ceiling Service給了大家一個超級奢華的理由，這次你什麼都不用做，只要放慢腳步就好。雖然目前的快閃體驗已告一段落，但如果你也想感受這種新型態的舒壓體驗，不妨持續關注官方的最新消息，把這項超Chill的行程列為下次去首爾的全新玩法！

▲這項結合音樂與冥想的放空提案，絕對是下次去首爾旅遊時值得持續關注的全新玩法。
▲這項結合音樂與冥想的放空提案，絕對是下次去首爾旅遊時值得持續關注的全新玩法。

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