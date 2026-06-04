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韓國觀光首都江原這樣玩！網美咖啡街、滑雪場療癒行程大公開。

韓國旅遊出國國外旅遊江原
2026-06-04 15:50文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之圖片提供:各單位
編輯 鄭雅之

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韓國江原道聯手在地各大市郡大秀觀光魅力，祭出麟蹄賽車場與春川樂高樂園等多個私房祕境，最新度假玩法全攻略。編輯 鄭雅之表示：去江原不怕人擠人！

台灣人出國玩又有新選擇，近來韓國江原觀光財團特別攜手當地包括春川和江陵在內的18個市郡來台北舉辦宣傳活動，熱情分享最新的韓流旅遊玩法。這次不僅帶來了四季皆美的自然風光，還有豐富的留宿型度假行程。現場展示了許多充滿地方特色的私房秘境，吸引眾多台灣旅遊業者前來交流，就是要把江原道最好玩、最道地的體驗推薦給台灣旅客。

▲江原觀光說明會在台北君悅酒店登場，現場展現韓國觀光首都江原道的旅遊魅力。(攝影：編輯 鄭雅之)
▲江原觀光說明會在台北君悅酒店登場，現場展現韓國觀光首都江原道的旅遊魅力。(攝影：編輯 鄭雅之)
▲大關嶺三養牧場擁有翠綠大草原與可愛羊群，是充滿療癒感的江原道打卡秘境。
▲大關嶺三養牧場擁有翠綠大草原與可愛羊群，是充滿療癒感的江原道打卡秘境。

江原道旅遊必玩推薦

說到江原的魅力，絕對不能錯過春川樂高樂園以及江陵網美咖啡街等在地景點，這些都是近年自由行旅客的口袋名單。如果喜歡親近自然，束草雪嶽山的壯麗景緻更是四季如畫。喜歡拍照的網美們，也可以到寧越天文台追劇，或是體驗熱門的江村鐵道自行車，一邊吹著微風一邊欣賞沿途風光，感受最道地的韓式療癒度假生活。

▲High1度假村提供頂級的冬季滑雪行程，搭乘高空纜車就能輕鬆把銀白雪景盡收眼底。
▲High1度假村提供頂級的冬季滑雪行程，搭乘高空纜車就能輕鬆把銀白雪景盡收眼底。

療癒系旅行成為新寵

現在的旅客出門玩最注重身心放鬆，江原這次主打的療癒觀光和原州傳統汗蒸幕體驗剛好切中大家的喜好。這裡擁有得天獨厚的自然景觀，無論是去平昌滑雪場度假，還是入住特色飯店享受慢活時光，都讓人感到非常放鬆。當地觀光財團也正極力規劃更符合台灣人喜好的旅遊行程，相信很快就能掀起一波全新的江原道度假熱潮。

▲麟蹄賽車場渡假酒店結合極限賽車與舒適住宿，是韓國江原道非常推薦的私房景點。
▲麟蹄賽車場渡假酒店結合極限賽車與舒適住宿，是韓國江原道非常推薦的私房景點。


出國渡假推薦這樣玩！

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