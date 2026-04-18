2026飛美國選擇華航！華麗美洲8條夢幻行程推薦，精品過夜包 機上鹹酥雞。

華航聯手旅行社打造「華麗美洲」品牌，直飛北美7大航點，提供米其林星級饗宴與精品聯名體驗。編輯 鄭雅之表示：無腦玩美國好適合我這個懶人！

近期想要飛往美國或是加拿大旅遊的朋友有福了，中華航空與雄獅及可樂旅遊等8間知名旅行社攜手合作，強勢推出「華麗美洲」全新團體旅遊品牌。這項計畫運用了華航直飛北美的7大航點優勢，開發出包含大峽谷與極光等8種獨特玩法，讓旅客能輕鬆飛往紐約、西雅圖或溫哥華。除了行程精彩，機上還能吃到米其林星級美食，並拿走時尚品牌聯名旅行包，徹底翻轉長途飛行的疲憊感。

▲亞利桑那州鳳凰城是前往大峽谷、羚羊谷及馬蹄灣等知名景點的最佳起點。 ▲華航和旅行社合作推出「華麗美洲」心動啟程，讓大家前往美國旅遊更輕鬆。(攝影：編輯 鄭雅之)





飛機上也能吃到米其林跟鹹酥雞

長途飛行最期待的就是飛機餐，華航這次真的把精緻飲食美學搬上萬呎高空。品牌特別聯手米其林一星「T+T」推出當代亞洲料理，甚至還能預選三星名店「頤宮」的隱藏版菜單。想要清爽一點的旅客，也可以選擇米其林綠星「陽明春天」或「小小樹食」的創意蔬食。最讓台灣人尖叫的驚喜，莫過於在豪華商務艙能吃到金黃酥脆的鹹酥雞，搭配上「Peet’s Coffee」精品咖啡，真的是極致的高空享受。

▲華航更將精緻飲食美學延伸至萬呎高空，透過聯手多家米其林星級名店，打造極致的感官盛宴。





揹著精品旅行包出國打卡最時尚

除了餐點誠意十足，客艙的細節也充滿生活品味。今年華航與紐約精品「Marc Jacobs」以及丹麥品牌「FRAMA」聯名，設計出兼具永續與時尚感的機上旅行包，從5月起就會在美洲與長程航線上出現。這款包包不只好看，內含的備品也很有質感，下飛機後還能當作日常隨身包使用。再加上機上免費兌換的WiFi與豐富的電影清單，讓旅人在飛往美國的路上完全不會無聊，隨時都能在優雅座艙中享受舒適的飛行時光。

▲華航全新升級的豪華商務艙、豪華經濟艙機上旅行包，首度攜手紐約時尚精品Marc Jacobs與丹麥多方位設計品牌FRAMA。(攝影：編輯 鄭雅之)





追極光看瀑布解鎖美加夢幻清單

旅遊行程方面則是由專業旅行社策劃出8種經典路線，如果是第一次去美西的朋友，推薦入門款的國家公園9日遊，能去看看全球唯一的藍色麥當勞。想要追求夢幻場景的人，絕對要選阿拉斯加追極光行程，體驗冰川健行與極光列車的魅力。若是熱愛城市與自然交織的感覺，紐約航線在2026年下半年還會增班，讓旅客更方便前往尼加拉瀑布感受水霧噴發的震撼，無論是想去酒莊小酌還是城堡飯店度假都能滿足。

▲華航紐約航線將於2026年下半年持續增班，帶您欣賞尼加拉瀑布奔騰水霧的震撼。 ▲一生必去阿拉斯加追極光，體驗冰川健行與極光列車。

華航 華麗美洲 8 支經典行程清單

美西三大國家公園 9 日：入門首選，探訪大峽谷、羚羊峽谷、馬蹄灣。

美西美酒酒莊 10 日：走訪納帕酒莊、搭乘紅木森林蒸汽火車、體驗舊金山叮噹車。

西溫洛磯瑪琳湖 10 日：雙點進出（溫哥華／西雅圖），含瑪琳湖遊船與冰原雪車體驗。

加西洛磯雙堡 10 日：保證入住露易絲湖城堡飯店與惠斯勒（或班夫）城堡飯店。

美東尼加拉面瀑 10 日：安排入住尼加拉瀑布面瀑房、漫遊紐約、波士頓等大城。

美西黃石拱門六大公園 12 日：深度自然之旅，解鎖黃石公園、拱門公園與紀念碑谷。

美加東全覽 14 日：橫跨美加八大名城，深度探索大都會博物館、魁北克古城。

阿拉斯加西雅圖 10 日：夢幻追極光行程，包含冰川健行、極光列車與珍娜溫泉。





華航 華麗美洲：4 大品牌特色

最強直飛航網：

利用華航直飛北美 7 大航點（鳳凰城、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約、溫哥華），減少轉機勞頓，2026 年下半年紐約航線還會再增班。





利用華航直飛北美 7 大航點（鳳凰城、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約、溫哥華），減少轉機勞頓，2026 年下半年紐約航線還會再增班。 雲端米其林饗宴：

攜手米其林星級名店「T+T」、「頤宮」打造亞洲美饌；提供「陽明春天」與「小小樹食」的蔬食料理。豪華商務艙更有機會吃到台灣鹹酥雞。





攜手米其林星級名店「T+T」、「頤宮」打造亞洲美饌；提供「陽明春天」與「小小樹食」的蔬食料理。豪華商務艙更有機會吃到台灣鹹酥雞。 機上時尚單品：

提供與紐約精品「Marc Jacobs」及丹麥「FRAMA」合作的全新旅行包。機內配有 Disney+ 精選片單，並提供指定艙等 WiFi 免費兌換。





提供與紐約精品「Marc Jacobs」及丹麥「FRAMA」合作的全新旅行包。機內配有 Disney+ 精選片單，並提供指定艙等 WiFi 免費兌換。 多元主題體驗：

結合 8 大旅行社專業規劃，涵蓋「美西國家公園」、「美加東全覽」及「質感城堡飯店」等多種不同預算與深度的行程，鎖定各類旅人族群。





出國玩首選日本加碼看！

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