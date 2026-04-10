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名古屋近郊賞櫻新選擇，嚴選5個岐阜賞櫻名所，大河劇戰國史蹟、1500年巨櫻超壯觀絕景不要錯過。

賞櫻名古屋名古屋旅遊賞櫻懶人包
2026-04-10 07:00文字：特派員 Trish 圖片提供:岐阜県観光資源活用課
特派員 Trish

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把握賞櫻的尾聲，嚴選名古屋午大賞櫻好去處，除了櫻花美景外，還結合名古屋的歷史故事，絕對可以來一趟深度之旅。

秘境賞櫻看這裡！鄰近愛知縣名古屋的岐阜縣擁有南北狹長的地形與豐沛清流，從3月下旬到4月下旬能在不同地點長時間欣賞櫻花絕景。這片由織田信長命名為「岐阜」並作為天下統一據點的土地，散布著許多傳承武將足跡的史跡。近年隨著大河劇等影響，戰國時代關注度持續攀升，岐阜的賞櫻名所也多與戰國武將淵源深厚，或擁有延續1500年的傳說，藏著深刻故事。即日起舉辦的「大垣市墨俣櫻花祭」開始，介紹現在正該造訪的「岐阜櫻花精選五景點」，一併呈現背後的歷史色彩。

1. 大垣市：墨俁一夜城・犀川堤防櫻花

流經墨俣一夜城周圍的犀川堤防沿線，約800株櫻花綿延3.7公里形成櫻花隧道。穿過櫻花隧道抵達墨俁一夜城(大垣市墨俁歷史資料館)，城堡與櫻花和諧共存充滿風情。3月25日起舉辦「大垣市墨俣櫻花祭」，夜間點燈襯托下的墨俁一夜城與櫻花美景不容錯過。

▲墨俣一夜城周圍的犀川堤防沿線，種滿約800株櫻花，綿延3.7公里形成櫻花隧道。

▲墨俣一夜城周圍的犀川堤防沿線，種滿約800株櫻花，綿延3.7公里形成櫻花隧道。

2. 大垣市：奧之細道結緣地（住吉燈台・船町港）

市區流經的水門川沿線約1.1公里盛開染井吉野櫻。推薦從川面滑行的「澡盆舟」或「遊船」仰望櫻花，堪稱絕景。

▲市區流經的水門川沿線約1.1公里盛開染井吉野櫻。

▲市區流經的水門川沿線約1.1公里盛開染井吉野櫻。｜

3. 本巢市：根尾谷 淡墨櫻

日本三大櫻之一，國家天然紀念物。滿開時呈白色，凋謝時轉為獨特的淡墨色而得名。樹齡約1500年，承載深厚歷史與傳說。

▲樹齡約1500年承載深厚歷史與傳說。
▲樹齡約1500年承載深厚歷史與傳說。

4. 垂井町：相川水邊公園櫻花

相川堤防沿線約200株櫻花並列，上空約350隻鯉魚旗悠遊飄揚。藍天、櫻花、鯉魚旗的對比構成岐阜代表性春日景觀。

▲相川堤防沿線約200株櫻花並列，上空約350隻鯉魚旗悠遊飄揚。
▲相川堤防沿線約200株櫻花並列，上空約350隻鯉魚旗悠遊飄揚。

5. 岐阜市：岐阜公園櫻花

位於聳立岐阜城的金華山山麓，整座公園染上櫻花色。特別是「日中友好庭園」的門扉、池塘與櫻花相互輝映的景致，充滿情調。

▲聳立岐阜城的金華山山麓，整座公園染上櫻花色。▲聳立岐阜城的金華山山麓，整座公園染上櫻花色。

岐阜的櫻花不只是自然美景，更與戰國歷史、文學足跡緊密交織。從墨俁一夜城的戰國傳奇、奧之細道的文學記憶，到千年淡墨櫻的生命力，每個景點都訴說著獨特的櫻花物語。3月下旬到4月下旬正是岐阜櫻花接力盛開的季節，不妨規劃一趟結合歷史與賞櫻的深度之旅。 ▲3月下旬到4月下旬正是岐阜櫻花接力盛開的季節，不妨規劃一趟結合歷史與賞櫻的深度之旅。
▲3月下旬到4月下旬正是岐阜櫻花接力盛開的季節，不妨規劃一趟結合歷史與賞櫻的深度之旅。

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記者 楊婷雅
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