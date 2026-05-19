GODIVA 夢幻聯名福井名店はや川，彈Ｑ羽二重餅遇上頂級巧克力，迸出和洋融合新滋味。

日本人真的很會做聯名，這次GODIVA攜手福井百年老店推出和洋融合的期間限定伴手禮，核桃、麻糬、黑白巧克力和泡芙外皮讓人回味無窮。

頂級巧克力品牌GODIVA攜手福井縣百年老舖はや川，以銘菓「羽二重核桃」為主角打造全新驚喜力作。GODIVA西武福井店搶先販售，5月8日起在北陸地區GODIVA店舖，5月15日起在全國部分GODIVA店舖陸續開賣，融合了西式濃郁巧克力與日式Q彈靈魂的特製和菓子決定不能錯過。▲GODIVA攜手福井縣百年老舖はや川，以銘菓「羽二重核桃」為主角打造全新驚喜力作。

GODIVAＸ福井銘菓羽二重胡桃

福井名店はや川的經典代表作「羽二重核桃」是以質地極致柔軟的羽二重餅，夾入香甜核桃與帶有奶油香氣的泡芙皮堆疊而成。這次GODIVA專業巧克力的加入，將原本細膩的日式甜點，轉化為層次更豐富的巧克力藝術品，完美結合了「濃郁巧克力味」與「和菓子特有的Q彈食感」。

▲以質地極致柔軟的羽二重餅，夾入香甜核桃與帶有奶油香氣的泡芙皮堆疊而成。

茶香與果香兩款限定極致風味

羽二重胡桃白巧克力抹茶

用羽二重麻糬夾入抹茶巧克力甘納許與巧克力包裹的胡桃，再用泡芙皮包夾。白巧克力圓潤甜味襯托抹茶豐富香氣與微苦韻味。整體口感豐富且優雅。

▲羽二重麻糬夾入抹茶巧克力甘納許與巧克力包裹的胡桃，再用泡芙皮包夾。





羽二重胡桃巧克力覆盆子

成熟大人系風味首選！泡芙皮與羽二重麻糬夾入黑巧克力甘納許與覆盆子果醬。濃郁巧克力、酸甜覆盆子與傳統麻糬和諧交融，展現令人驚豔的平衡感。

▲夾入黑巧克力甘納許與覆盆子果醬，巧克力、覆盆子與傳統麻糬和諧交融。



這次的聯名不僅是口味上的創新，更是日式傳統與歐洲風情的華麗共舞。無論是作為精緻的伴手禮，還是個人的午茶獎勵，這款限量版巧克力和菓子絕對是今年春天不能錯過的口袋清單。

▲日式傳統與歐洲風情的華麗共舞，作為伴手禮或個人午茶獎勵，都是今年春天的口袋清單。





販售資訊

商品名稱： GODIVA × はや川「羽二重核桃巧克力限定版」

販售時程：

2026年4月28日起 GODIVA 西武福井店（搶先開賣）

2026年5月8日起北陸地區 GODIVA 門市

2026年5月15日起日本全國指定 GODIVA 門市依序發售





老字號新創意美味

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