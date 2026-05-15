一年只開18天！箱根推出夏季限定夜行列車，讓你坐在電車中欣賞夜晚的繡球花海。

現在是繡球花的季節，箱根推出只行駛18天的觀光列車，夜間行駛，沿途可以欣賞滿滿的繡球花，美爆了！



箱根推出18天的夏季限定列車（夜のあじさい号）。在昏暗的車廂中，你可以近距離欣賞燈光下的繡球花。目前預計2026年6月13日開始運行，還有提供繡球花扇子！

夏季限定列車是什麼

夏季限定列車由箱根登山電車推出，全車無自由座。這段路線因為沿線開滿繡球花，又稱為夏季的繡球花夜行電車。晚上的時候，繡球花在燈光照射下會格外美麗。因此，列車會在繡球花的觀賞重點區域減速或停車，車廂內燈光也會同步調暗。你可以在昏暗的車廂中，欣賞窗外的繡球花。今年甚至增加了燈光的數量。車窗外的繡球花保證更加壯觀。



▲這段路線因為沿線開滿繡球花，又稱為夏季的繡球花夜行電車。





繡球花夜行列車的運行期間是什麼時候

運行期間為2026年6月13日～6月30日。運行區間為箱根湯本駅至強羅駅，途中各站不可自由上下車。除此之外，繡球花燈光秀從2026年6月12日開始。結束日期同為6月30日，燈光秀時間則為18：30～22：00。



▲運行區間為箱根湯本駅至強羅駅，途中各站不可自由上下車。





繡球花列車的票價與購票方式是什麼

座位票從2026年5月13日10：00開始販售。購票方式為網路購票，不接受電話預約。詳細購票資訊建議到官網確認。大人座位費為500日圓（單程）。兒童座位費為250日圓（單程）。乘車另需支付一般運費。





搭乘繡球花夜行電車有哪些特典

列車提供三項特別體驗，如果你有興趣的話，千萬不要錯過。

第一，在固定站設有拍照時間。強羅方向列車停靠宮ノ下站。箱根湯本方向列車則停靠塔ノ澤站。下車後可以繡球花和列車為背景，拍攝紀念照。

第二，在燈光照射的繡球花區間，車廂內燈光調暗。列車會減速或停車。第三，附贈繡球花電車的紀念扇子（うちわ）。



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