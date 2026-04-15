這顆御守太粉嫩！紅白草莓御守只在滋賀大野神社，學問之神加持，考試戀愛都靈驗。

這個御守太可愛啦！關西滋賀的大野神社推出的草莓御守，保你戀愛運旺旺，帶著這個御守戀愛運想不旺都難。

滋賀縣栗東市的大野神社推出春天限定的「紅白草莓御守」套組！想要談戀愛、感情順利的人注意了。大野神社雖然主祭神是學問之神菅原道真，但自古以來靈驗聞名，這波真的不能錯過。御守預約方式、開放時間、交通資訊一次看！

滋賀縣的大野神社是怎樣的神社

大野神社的歷史相當悠久，據傳創立於西元959年，本殿主祭神為菅原道真，他是日本家喻戶曉的學問之神。同時也是農耕之神、掌管天候之神及勝負競賽之神。信仰傳承至今，香火鼎盛。西元897年，菅原道真曾以勅使身份前往金勝寺，途中在此神社滯留，在他過世後，天神信仰興起，供奉祂的天滿宮正式建立。境內設有攝社三社殿（出雲社）。供奉出雲大神、惠比壽大神、八幡大神三神合一。境內末社則有水分社。祭神為天之水分神（水之神、龍神）。

大野神社不只有靈驗的御守，境內還保存了珍貴的歷史建築，樓門被指定為國家重要文化財，面東而立，採三間一戶形式，屋頂為入母屋檜皮葺。保留了鎌倉時代初期、平安末期的建築樣式，同時也是滋賀縣現存最古老的樓門遺構。三社殿（出雲社）則被列為栗東市指定文化財，小巧精緻。

▲大野神社的歷史相當悠久，本殿主祭神為菅原道真，他是日本家喻戶曉的學問之神。





限定「紅白草莓御守套組」怎麼取得

說回最受矚目的御守。「紅白草莓御守套組」有紅、白兩色，神社建議可以一次購買兩色，一顆留給自己，一顆給心儀的另一半。預約方式相當特別。4月4日至5日，大野神社將開放現場早鳥預約，且不設數量上限。但要注意的是注意，預約僅限當日親至神社辦理，不受理電話或網路預約。此次預約屬於預約登記性質。當天無法現場取件。待神社準備完成後，將依序以郵寄方式寄送。不在滋賀的人也不要灰心，4月也預計開放網路預約，由於這間神社大眾交通方式有限，建議可以先開始找代購囉。



▲受矚目的御守有紅、白兩色，神社建議可以一次購買兩色，一顆留給自己，一顆給心儀的另一半。





大野神社（こんぜの里 總社）

地址： 滋賀縣栗東市荒張896番地

御守販售時間：

夏季（4月至9月）09：00～17：00

冬季（10月至3月）09：00～16：30

交通方式： 名神高速公路栗東交流道下車。開車約10分鐘。

官方網站





日本美到爆炸的御守

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