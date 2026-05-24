京都比叡山「The Thousand比叡」旅宿2027年開幕，琵琶湖絕景溫浴度假飯店打造山林療癒新據點。

近期關西有蠻多飯店新開幕，唯有京都奧山裡的這間最迷人，空靈、療癒、優雅的環境與裝潢，標榜與自然和諧共生，入住進山享受絕對的與世隔絕，就是一處充滿絕景的度假飯店。

京阪酒店集團旗下位於比叡山的頂級度假村「L'Hotel de Hiei」大規模改裝，轉型為集團旗艦品牌「THE THOUSAND」系列的全新力作「THE THOUSAND HIEI 無為奧山」。這座主打「東洋療養」的度假飯店將於 2027 年春季正式開業，在京都奧山的寂靜中，為全球旅人打造一處找回自我的心靈避風港。

▲主打東洋療養的度假飯店將於 2027 年春季正式開業。





入住比叡山「無為奧山」！開啟身心重啟之旅

飯店名稱中的「無為奧山（Mui No Okuyama）」，意指與自然和諧共生，在深山幽谷中單純享受「無所事事」的極致奢侈。比叡山自古以來便是心靈修行與修復身心的「療養」聖地，飯店延續這份深厚的文化底蘊，將京都車站前旗艦店「THE THOUSAND KYOTO」的款待美學延伸至山巔，帶領房客暫別塵囂，沉浸於大自然的脈動中。

▲標榜與自然和諧共生，在深山幽谷中單純享受「無所事事」的極致奢侈。

以比叡山湧泉重塑身心平衡

這場療養體驗的核心，圍繞著比叡山千年來備受崇敬的湧泉「日枝之靈水」。飯店結合了延暦寺的風土與歷史，規劃一系列深度養生提案。從強調食療的「食養生」菜餚、傳統針灸體驗，到融入山林氣息的溫浴設備，讓房客在專業的引領下，透過水的純淨力量與古老的東洋智慧，由內而外地調理並恢復身心平衡。



▲飯店結合了延暦寺的風土與歷史，規劃一系列深度養生提案。





俯瞰琵琶湖的無邊際溫浴池

在設施設計上，最令人期待的莫過於能將「琵琶湖」壯麗美景盡收眼底的無邊際溫浴設施。想像在海拔高度適中的山嶺，浸泡在溫暖的泉水中，視線穿過山嵐與雲海，直達遠方閃爍的琵琶湖面，這種與山嶺共生、與湖泊對望的「極致靜謐感」，將成為比叡山獨有的奢華風景。館內也計畫設置高級特色餐廳、酒吧與專業 SPA 空間，為僅有的 33 間客房提供最尊榮且純粹的服務。

▲最令人期待的莫過於能將「琵琶湖」壯麗美景盡收眼底的無邊際溫浴設施。▲館內也計畫設置高級特色餐廳、酒吧與專業 SPA 空間，為僅有的 33 間客房提供最尊榮且純粹的服務。

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