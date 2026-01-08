> 旅遊 > 大阪地鐵心齋橋站直達，THE GATE HOTEL大阪預計6/15開幕，關西旗艦店最大223間客房，今日起開放預約。

大阪住宿選擇越來越多，預計6月開幕的THE GATE HOTEL佔有地利優勢，位在大阪地鐵心齋橋站上方，逛街購物、品嚐美食都非常方便。

大阪住宿新選擇來囉！質感飯店品牌THE GATE HOTEL將於2026年6月15日在大阪心齋橋開設關西旗艦店「THE GATE HOTEL大阪 by HULIC」，這是該品牌在日本的第8間飯店，也是規模最大的一間，擁有多達223間客房！且直通大阪地鐵心齋橋站，購物血拼、觀光吃美食都超方便，即刻開放預訂，想搶先體驗的人動作要快！

THE GATE HOTEL插旗大阪重要樞紐

THE GATE HOTEL以「Stay Timeless永恆時光」為視覺概念，希望成為一間跨越時代、永遠被人喜愛的飯店，並且成為大阪新地標。這個理念不只是口號，而是實實在在反映在設計細節上。從大廳到客房，每個角落都追求「簡約卻有質感」的美學，不走浮誇奢華路線，而是用高品質的材料和細膩的設計讓客人感受到真正的價值。這種「低調奢華」的風格特別適合品味成熟的旅客，不需要誇張裝飾就能感受到飯店的用心。

▲以Stay Timeless永恆時光為概念，希望成為一間跨越時代、永遠被人喜愛的飯店，並且成為大阪新地標。
絕佳地理位置逛街超方便

飯店位於大阪最熱鬧的心齋橋御堂筋大道旁,直接連通心齋橋地鐵站,這個位置根本無敵!出站就到飯店,不用拖著行李在街上走來走去,對觀光客來說十分友善。無論想吃章魚燒、逛街買藥妝還是拍照打卡,走幾步路就到了。商務客也很適合,因為交通四通八達,要去大阪各區或到京都、神戶都非常方便!

223間客房的多元選擇

飯店共有223間客房分布在16樓到25樓，比品牌其他據點規模都大。客房分為六種類型，可以依照旅行目的和預算選擇最適合的房型。每間房間的設計靈感都來自過去心齋橋下流經的長堀川，把水面波光粼粼的感覺和大阪街頭繁華的燈光融合在一起，營造出簡約高雅又帶點夢幻感的氛圍。窗外就是心齋橋的城市景觀，白天看熙來攘往的人潮，晚上看霓虹燈閃爍，這種活力滿點的都市感就是大阪最迷人的地方。

▲223間客房分為六種類型，可以依照旅行目的和預算選擇最適合的房型。
主推房型「Classy優雅客房」有33平方公尺,空間相當寬敞舒適。最貼心的是浴室設置了兩個洗手台,情侶或朋友一起住也不用搶,早上出門準備效率提升。房間窗邊還特別擺了沙發,可以坐在那裡喝杯咖啡看風景,或是觀光一日後回到房間癱在沙發上放空片刻,享受充電時光。

25絕景套房：天空中的奢華體驗

最頂級的25樓「THE GATE套房」，共有2間，面積108-112平方公尺超級寬敞，且可透過大片落地窗看著腳下的城市燈火，將大阪景色盡收眼底！不管是慶祝紀念日、蜜月旅行，還是想奢侈一次犒賞自己，這間套房絕對會讓你留下難忘回憶。

▲25樓THE GATE套房超級寬敞，可透過大片落地窗看著腳下的城市燈火，將大阪景色盡收眼底。
對於第一次來大阪的人，心齋橋絕對是最佳住宿區域，景點集中、交通方便、美食多到吃不完。而THE GATE HOTEL大阪又位於心齋橋的核心位置，直通地鐵更是加分，這種地理優勢讓它成為2026年大阪最值得期待的新飯店。現在就能預訂2026年6月以後的房間，如果你正在規劃明年的日本行，不妨把這間納入考慮清單！

THE GATE HOTEL 大阪 by HULIC資訊

地址：大阪府大阪市中央区南船場 3-12-14
官方網站


