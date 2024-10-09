來到日本除了走訪各地觀光景點、享用美食外，各種風格的住宿體驗也深深吸引著旅人們！位於大阪的利蓓薾酒店，這次攜手了台灣人也喜愛的日本生活美學品牌無印良品，推出一系列全新的「MUJI room」客房。從2024年9月5日起，旅人就可以開始預訂這12間經過精心改造的無印風客房，親身體驗無印良品極簡風格的獨特魅力！

大阪利蓓薾酒店 X 無印良品獨家「MUJI room」亮相

秉持著「能夠從日常生活中解放身心，盡情享受非日常體驗的酒店」的利蓓薾酒店，這次與無印良品的合作，不僅是對這一理念的延續，更是對其的昇華。無印良品以「為實現美好生活與社會做出貢獻」為企業理念，他們所倡導的「融入地方的另一種生活方式」理念，將藉由這次合作得到完美詮釋。





隨著訪日外國遊客需求的持續攀升，利蓓薾酒店選擇與深受海內外旅人喜愛的國民品牌「無印良品」合作，這次合作不僅僅是簡單的品牌聯名，更是兩個理念相通的品牌在追求卓越體驗道路上的深度融合。





「MUJI room」的設計理念充分體現了無印良品一貫的簡約風格，同時又巧妙地融入了利伯爾酒店追求的「自我定義的最高級舒適感」。每一間客房都經過精心設計，使用環保友善的建材，並融入了大阪及近畿地方的地域元素和當地藝術家的作品，呈現出獨特的本地特色。





新推出的客房共有四種房型，以滿足不同旅客的需求。A房型和B房型均為49平方公尺，可容納2-3人入住，A房型以木質感為主要設計元素，追求簡約實用與舒適睡眠體驗；而B房型則為土質感瓷磚風格的設計，營造低調沉穩的休憩空間。







C房型同樣為49平方公尺，同樣呈現木質感的空間設計，但備有雙層床，增加床位，最多可容納4人。



大阪利蓓薾酒店 LIBER HOTEL OSAKA

對於家庭或好友同遊的旅客，66平方公尺的D房型則是理想之選，寬敞的客廳搭配雙層床，最多可容納6人同時入住。無論是計劃短期旅遊還是中長期停留，「MUJI room」都能讓人感受「如同住家般的旅行體驗」。這裡不單是一個臨時的落腳點，更是一個讓人能夠真正放鬆身心，享受生活的空間，度過一段難忘的大阪之旅。

飯店地址：大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

開放預約日：即日起

開放住宿日期：2024年12月1日起

費用：2名1室68,000日幣起（含早餐、服務費等）

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