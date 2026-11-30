便利商店控必收神物！日本全家超商FamilyMart神還原綠白藍店面招牌時鐘，乾電池供電免接線，擺床邊或玄關都超萌。
每天早上都能被全家招牌叫醒了！日本全家超商FamilyMart推出神還原店面招牌的「看板數位時鐘」，綠白藍經典配色直接縮小擺上桌，最犯規的是鬧鐘還會播放經典聲音標誌，按下按鈕甚至能點亮LED燈當房間小夜燈。用乾電池供電不用受限插座位置，11月27日起日本指定店鋪開賣，商品自11月27日起陸續販售，售價3,949日圓，採單4號電池供電，不需要接電線就能輕鬆擺放在床邊、玄關與廚房，近期有計劃至日本旅遊的旅人快去碰運氣找看看！
熟悉招牌縮成桌上時鐘 鬧鐘播放經典聲音標誌
「FamilyMart ファミマの看板デジタル時計BOOK」以店面招牌為造型，將綠色、白色與藍色區塊，以及FamilyMart字樣，完整整合到一座桌上數位時鐘。設定鬧鐘後，裝置會播放經典的「あなたと、コンビに、ファミリーマート」聲音標誌，讓每天早晨的叫醒功能充滿品牌辨識度；即使不單純當作時間顯示器，放在房間裡也是相當吸睛的招牌元素擺飾。
內建LED燈兼顧小夜燈 電池供電不受插座限制
時鐘內建LED燈，按下SET按鈕時即可點亮，商品也特別標示能作為房間照明使用。電源部分採用單4號乾電池供電，因此完全不需連接電源線，無論是床邊、玄關或廚房等位置都能隨處擺放。官方商品圖更示範了放在床邊桌面並搭配書本、杯子的生活情境，展現它作為時鐘之外，也能自然融入居家室內陳設的實用魅力。
商品名稱：FamilyMart ファミマの看板デジタル時計BOOK（FamilyMart招牌造型數位時鐘）
販售日期：2026年11月27日起陸續販售
售價：3,949日圓
尺寸：約寬10.8×深4.7×高17.3公分（最大）
電源：單4號乾電池
販售通路：日本指定販售店鋪，部分地區與店鋪不販售；不可預約或保留
「FamilyMart招牌造型數位時鐘」資訊
販售日期：2026年11月27日起陸續販售
售價：3,949日圓
尺寸：約寬10.8×深4.7×高17.3公分
電源：單4號乾電池
販售通路：日本指定販售店鋪，部分地區與店鋪不販售；不可預約或保留
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