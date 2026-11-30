便利商店控必收神物！日本全家超商FamilyMart神還原綠白藍店面招牌時鐘，乾電池供電免接線，擺床邊或玄關都超萌。

每天早上都能被全家招牌叫醒了！日本全家超商FamilyMart推出神還原店面招牌的「看板數位時鐘」，綠白藍經典配色直接縮小擺上桌，最犯規的是鬧鐘還會播放經典聲音標誌，按下按鈕甚至能點亮LED燈當房間小夜燈。用乾電池供電不用受限插座位置，11月27日起日本指定店鋪開賣，商品自11月27日起陸續販售，售價3,949日圓，採單4號電池供電，不需要接電線就能輕鬆擺放在床邊、玄關與廚房，近期有計劃至日本旅遊的旅人快去碰運氣找看看！



▲日本全家超商「招牌造型數位時鐘」還原經典綠白藍看板設計，設定鬧鐘還會播放品牌聲音標誌。圖／日本全家超商提供；窩客島整理

▲時鐘內建LED燈功能，按下按鈕即可點亮，除了顯示時間也能當作房間小夜燈使用。圖／日本全家超商t提供；窩客島整理

熟悉招牌縮成桌上時鐘 鬧鐘播放經典聲音標誌

「FamilyMart ファミマの看板デジタル時計BOOK」以店面招牌為造型，將綠色、白色與藍色區塊，以及FamilyMart字樣，完整整合到一座桌上數位時鐘。設定鬧鐘後，裝置會播放經典的「あなたと、コンビに、ファミリーマート」聲音標誌，讓每天早晨的叫醒功能充滿品牌辨識度；即使不單純當作時間顯示器，放在房間裡也是相當吸睛的招牌元素擺飾。



▲採單4號乾電池供電且免接電線，無論擺在床邊當鬧鐘，或放在桌上搭配書本與咖啡杯營造居家氛圍都很適合。圖／日本全家超商t提供；窩客島整理

內建LED燈兼顧小夜燈 電池供電不受插座限制

時鐘內建LED燈，按下SET按鈕時即可點亮，商品也特別標示能作為房間照明使用。電源部分採用單4號乾電池供電，因此完全不需連接電源線，無論是床邊、玄關或廚房等位置都能隨處擺放。官方商品圖更示範了放在床邊桌面並搭配書本、杯子的生活情境，展現它作為時鐘之外，也能自然融入居家室內陳設的實用魅力。

商品名稱：FamilyMart ファミマの看板デジタル時計BOOK（FamilyMart招牌造型數位時鐘） 販售日期：2026年11月27日起陸續販售 售價：3,949日圓 尺寸：約寬10.8×深4.7×高17.3公分（最大） 電源：單4號乾電池 販售通路：日本指定販售店鋪，部分地區與店鋪不販售；不可預約或保留



▲不受插座位置限制，無論放在玄關方便出門前確認時間，或擺在辦公桌當作桌上時鐘都很實用。圖／日本全家超商t提供；窩客島整理

「FamilyMart招牌造型數位時鐘」資訊

販售日期：2026年11月27日起陸續販售

售價：3,949日圓

尺寸：約寬10.8×深4.7×高17.3公分

電源：單4號乾電池

販售通路：日本指定販售店鋪，部分地區與店鋪不販售；不可預約或保留

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