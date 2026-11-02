日本長崎伴手禮變可愛了！蜂蜜蛋糕變身酥脆巧克力夾心餅，金色包裝藏南蠻人圖案，福岡機場也買得到

日本長崎伴手禮又有新選擇！九十九島將蜂蜜蛋糕變成酥脆巧克力夾心餅，8入1,296日圓。窩客島資深編輯李維唐提醒，這款獨立包裝甜點，特別適合列入九州自由行送禮清單。

去日本長崎玩，伴手禮清單除了經典蜂蜜蛋糕，現在還有更方便帶回家的酥脆新選擇。日本九十九島集團（九十九島グループ）宣布，旗下「長崎蜂蜜蛋糕巧克力夾心薄餅（長崎・カステララングドシャ）」迎來上市後首次改版，把長崎最具代表性的蜂蜜蛋糕風味，變成一口咬下酥脆、接著散發濃郁蛋香的法式貓舌餅乾。這次連包裝都換上金色字樣與充滿異國風情的南蠻人圖案，8入售價1,296日圓，無論是買來自己吃，還是準備分送同事朋友，都多了一款具有長崎特色的伴手禮。

▲長崎伴手禮又有新選擇！九十九島把經典蜂蜜蛋糕的濃郁蛋香變成巧克力夾心薄餅，金黃色餅乾搭配南蠻人圖案，連外盒都充滿長崎異國風情，買來送禮或自己享用都很有特色。圖／九十九島集團提供；窩客島整理



長崎蜂蜜蛋糕變身酥脆夾心餅

提到長崎必買甜點，蜂蜜蛋糕（カステラ）幾乎是許多旅客第一個想到的經典伴手禮。這款帶有柔軟蛋糕口感、濃郁雞蛋香氣的日式甜點，長年是長崎極具代表性的地方名物。這次九十九島集團選擇用另一種方式呈現熟悉的味道，將蜂蜜蛋糕的風味融入巧克力夾心，再以薄脆餅乾包覆，讓原本鬆軟的蛋糕印象，轉變成方便隨手享用的西式點心。

「長崎蜂蜜蛋糕巧克力夾心薄餅」採用法式貓舌餅乾（ラングドシャ）的形式，將蜂蜜蛋糕風味的巧克力夾在兩片薄餅之間。外層主打輕盈酥脆、入口容易化開的口感，內餡則帶有溫和甜味與雞蛋香氣。相較於傳統蜂蜜蛋糕需要切片享用，這款餅乾直接拆開包裝就能吃，也讓長崎經典甜點多了不同的品嚐方式。

▲連餅乾都藏著長崎的小故事！一片片金黃色夾心薄餅印上南蠻人圖騰與品牌字樣，薄脆餅皮夾著蜂蜜蛋糕風味巧克力，主打酥脆口感與溫和蛋香，讓熟悉的長崎甜點換個方式入口。圖／九十九島集團提供；窩客島整理

長崎伴手禮新包裝藏南蠻文化

這次改版最有辨識度的地方，就是從外盒到餅乾本身，都加入長崎的城市特色。九十九島集團特別在包裝上以金箔壓印「長崎」與「カステラ」字樣，希望旅客不用仔細研究商品內容，就能一眼認出這是來自長崎的蜂蜜蛋糕風味伴手禮。金色文字也讓整體包裝更有送禮質感，適合放進日本旅遊的伴手禮清單。

連餅乾表面也藏著小巧思，這次加入象徵長崎異國文化的「南蠻人」圖案，以及品牌標誌。長崎過去曾是日本對外交流的重要港口，與葡萄牙等歐洲國家的貿易往來，也影響了當地的飲食文化，蜂蜜蛋糕正是其中具有代表性的甜點。現在這段歷史被轉化成餅乾上的裝飾，讓一片小小的夾心薄餅，也能帶出長崎特有的異國情調。

▲這盒長崎伴手禮光看包裝就很有特色！亮黃色外盒搭配深棕色腰封，金色字樣與復古插畫交織出長崎的異國風情，還把蜂蜜蛋糕與夾心餅乾元素一起放進設計裡，送禮更有辨識度。圖／九十九島集團提供；窩客島整理



長崎機場車站都能買到

對自由行旅客來說，伴手禮好不好買同樣重要。「長崎蜂蜜蛋糕巧克力夾心薄餅」目前以長崎縣為主要銷售區域，包含機場、車站、高速公路休息站與當地超市等通路，都有機會找到這款商品。想在回程前補買伴手禮，可以優先留意長崎機場的「機場商店海空（エアポートショップMiSoLa－海空－）」，以及長崎車站「長崎名品藏（長崎銘品蔵）」。

如果行程安排在佐世保，也能前往「九十九島仙貝本舖（九十九島せんぺい本舗）」直營店尋找。這家店位於佐世保市松浦町，除了這次改版的蜂蜜蛋糕夾心餅，也是認識九十九島系列伴手禮的購物地點。對準備搭乘新幹線或飛機離開長崎的旅客而言，車站與機場通路則能減少特地繞路購物的時間。

福岡機場也能買長崎伴手禮

這款餅乾的販售範圍已經不再局限於長崎縣。九十九島集團表示，目前也能在福岡縣的福岡機場，以及佐賀縣的川登服務區上行線商店（川登SA上り売店）購買，讓沒有直接安排長崎行程的旅客，也有機會入手這款地方特色點心。

對規劃九州自由行的人來說，這項資訊相當實用。如果旅程從福岡進出，卻沒有時間前往長崎，便可以將福岡機場列入採買地點。不過，實際商品庫存與販售位置仍應以各店現場為準，尤其機場商店可能因航廈與店鋪不同而有商品差異，建議預留選購時間。

長崎夾心餅乾8入1,296日圓

這款長崎蜂蜜蛋糕巧克力夾心薄餅共有8入與16入兩種規格，8入售價1,296日圓，16入售價2,592日圓，價格均含日本消費稅。換算下來，每片餅乾都是162日圓，兩種包裝的單片價格相同，主要差別在於份量，旅客可以依照送禮人數與行李空間挑選。

商品採獨立包裝，並具有適合伴手禮的保存特性，對需要帶回辦公室、學校或分送親友的旅客來說相當方便。與需要切片、分裝的傳統蛋糕相比，獨立包裝的餅乾更適合多人分享，也比較容易安排分送數量。不過，品牌這次並未公布明確的賞味期限，實際保存天數仍需以商品外盒標示為準。

長崎蜂蜜蛋糕派也值得認識

除了這次改版的夾心薄餅，九十九島集團還有另一款延伸長崎蜂蜜蛋糕風味的甜點「長崎蜂蜜蛋糕派夾心（長崎・カステラパイサンド）」。這款商品同樣以蜂蜜蛋糕的雞蛋香氣與溫和甜味為特色，不過外層改成烘烤至金黃色的酥皮，內部則夾入滑順的蜂蜜蛋糕風味奶油餡。

與薄脆餅乾不同，派夾心主打層次分明的酥脆餅皮，搭配柔滑內餡，讓蜂蜜蛋糕的味道有了另一種表現方式。每盒5入售價1,620日圓，主要於九十九島仙貝本舖直營店，以及長崎縣內機場、車站與高速公路相關商店販售。喜歡蛋香甜點的人，可以依照偏好的餅乾或酥皮口感，挑選不同的長崎伴手禮。

九州自由行伴手禮購買攻略

如果正在安排長崎或九州旅行，這兩款甜點可以依照購物目的來選擇。想找方便分送同事朋友的小點心，獨立包裝的蜂蜜蛋糕巧克力夾心薄餅比較符合需求，8入與16入規格也容易依人數安排。若偏好酥皮與奶油餡的組合，則可以留意長崎蜂蜜蛋糕派夾心。

需要注意的是，這次公告屬於既有商品首次改版，並非品牌全新推出蜂蜜蛋糕口味。改版商品已於2026年11月1日對外公布，但官方並未提供各通路統一的正式開賣日期，也沒有公布限定販售期限。前往購買前，建議先確認店鋪營業資訊與現場供貨情況，避免將改版消息誤認為限時活動。

▲喜歡酥皮甜點的人也別錯過這款！長崎蜂蜜蛋糕派夾心將金黃色酥皮烤出層層酥脆口感，中間夾入帶有雞蛋香氣的滑順奶油餡，咬開還能看見酥皮與內餡的層次，每盒5入售價1,620日圓。圖／九十九島集團提供；窩客島整理





長崎蜂蜜蛋糕巧克力夾心薄餅

商品日文名稱：長崎・カステララングドシャ

商品特色：法式貓舌薄餅夾入蜂蜜蛋糕風味巧克力，帶有雞蛋香氣與溫和甜味。

包裝特色：金箔壓印長崎與蜂蜜蛋糕字樣，餅乾加入南蠻人及品牌標誌。

商品售價：8入1,296日圓，16入2,592日圓，均為日本含稅價格。

購買地點：長崎縣內機場、車站、交通商店與部分超市，另有福岡及佐賀通路。

商品資訊：採獨立包裝，實際賞味期限與保存方式以商品外盒標示為準。

長崎蜂蜜蛋糕派夾心

商品日文名稱：長崎・カステラパイサンド

商品特色：金黃色酥皮夾入蜂蜜蛋糕風味奶油餡，結合酥脆口感與滑順內餡。

商品售價：每盒5入1,620日圓，為日本含稅價格。

購買地點：九十九島仙貝本舖直營店，以及長崎縣內部分機場、車站與交通商店。

購買注意事項

改版消息於2026年11月1日公布，官方未說明各通路統一開賣日期。

商品售價均為日本含稅價格，實際購買與供貨情況以各販售店鋪為準。

巧克力夾心使用巧克力風味塗層製品，並非公告中所稱的純巧克力。

官方保留商品內容及販售安排調整權利，購買前應確認最新資訊。

如果近期準備前往日本，不妨順便留意同期的季節限定活動與特色景點

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