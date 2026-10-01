星野集團新飯店太夢幻！2027年住進日本福井恐龍森林，松果造型建築、頂樓全景泳池一次收集

日本福井恐龍森林將迎來星野集團新飯店！窩客島資深編輯李維唐指出，松果造型建築結合頂樓全景泳池與恐龍博物館，讓2027年福井親子旅行多了新選擇。

日本福井又有新飯店值得排進旅遊清單！星野集團旗下親子度假品牌「RISONARE」宣布，全新「RISONARE福井」將於2027年9月10日正式開幕，預計2027年4月開放預訂。這次直接把飯店蓋進日本知名的恐龍化石聖地「勝山恐龍之森」，以森林設計美學結合遠古地層為靈感，打造外型宛如松果的特色建築，頂樓更規劃能遠眺勝山群山與九頭龍川的全景泳池。對於喜歡日本特色住宿、建築設計，或準備安排親子恐龍旅行的旅客來說，又多了一個值得期待的新選擇。

▲星野集團全新「RISONARE福井」直接藏身日本福井的恐龍森林裡，宛如巨大松果的圓柱形建築，被整片綠意環繞，搭配遠方連綿山巒與夕陽晚霞，光看設計就讓人期待入住。預計2027年9月10日正式開幕。圖／星野集團提供；窩客島整理





星野集團RISONARE福井進駐恐龍森林！日本恐龍化石聖地變身度假新地標

提到日本福井縣，除了自然風景，最具代表性的旅遊特色就是恐龍。日本國內約有8成恐龍化石在福井縣被發掘，當地更曾出土多達6種全新種恐龍化石，讓福井成為日本重要的恐龍研究據點。這次星野集團選擇進駐的「勝山恐龍之森」，正是結合自然森林、恐龍化石與地質歷史的特色公園，讓旅客不必離開園區，就能把恐龍探索與度假住宿安排在同一趟旅行。

飯店所在的勝山市長尾山綜合公園，也曾發掘出「福井盜龍」與「福井巨龍」等恐龍化石。這片土地保留著約1億2,000萬年前的遠古地層故事，成為RISONARE福井最重要的設計靈感。比起單純打造一間位於森林裡的飯店，星野集團更希望將當地的恐龍文化、地質特色與四季自然景觀融入住宿空間，讓旅客從走進飯店開始，就能感受到福井獨有的地域魅力。

RISONARE福井松果造型建築吸睛！森林設計美學融入遠古地層

RISONARE福井最吸睛的特色，就是外觀宛如巨大松果的建築設計。為了呼應長尾山周圍生長的赤松森林，飯店採用有機圓柱形的建築輪廓，將松果的自然意象轉化為具有現代感的設計語彙。不同於一般方正的飯店外型，這座新飯店希望透過建築曲線與周圍森林產生連結，讓建築本身成為勝山自然景觀的一部分。

走進館內，設計主題則從森林延伸至地底深處，以「地層」與「大地」為主要概念，呼應福井深厚的恐龍化石歷史。旅客未來入住時，除了能感受建築空間的設計特色，也能隨著季節變化欣賞周圍森林景色。從春夏綠意到秋冬自然風貌，飯店希望讓每次造訪都能感受到不同的勝山風景。

星野集團福井全景泳池超期待！頂樓遠眺勝山群山與九頭龍川

喜歡景觀飯店的人，最值得期待的設施就是頂樓規劃的「全景身心靈健康樓層」。RISONARE福井利用建築位於高地的地理優勢，打造能夠俯瞰勝山群山與九頭龍川的開闊視野，讓旅客不必特別前往觀景台，也能在飯店裡欣賞福井的自然風光。

其中最受矚目的「全景泳池」，更是這次新飯店的度假亮點。想像在泳池中放鬆，一邊欣賞遠方連綿山巒，一邊看著九頭龍川穿過自然景觀，光是這樣的住宿情境，就讓人開始期待2027年的福井旅行。相較於安排滿滿景點的行程，這裡也提供另一種旅行方式，留點時間待在飯店，慢慢享受森林與山景帶來的悠閒節奏。

▲這個景色真的太讓人期待了。星野集團RISONARE福井將在頂樓打造全景泳池，大片水面與遠方山景連成一片，還能眺望勝山群山與九頭龍川。想像泡在水中欣賞夕陽慢慢落下，根本就是森林度假的夢幻行程。圖／星野集團提供；窩客島整理

福井縣立恐龍博物館就在同園區！50具恐龍全身骨骼一次看

帶小朋友到日本玩，福井縣立恐龍博物館絕對是這趟旅行的重要亮點。這座與RISONARE福井同樣位於「勝山恐龍之森」公園內的博物館，被列為世界三大恐龍博物館之一，館內展示多達50具恐龍全身骨骼標本，從大型恐龍的骨骼輪廓到不同種類的化石研究成果，都能讓恐龍迷近距離感受遠古生物的震撼。

福井縣立恐龍博物館的特色，也不只是展示恐龍骨骼。當地具備從化石發掘現場到學術研究的完整研究體系，讓這座博物館同時擁有觀光與科學教育價值。未來入住RISONARE福井，旅客便能把恐龍博物館與森林度假安排在同一個旅遊區域，白天探索恐龍世界，回到飯店再享受山林景觀與休閒設施，特別適合希望兼顧親子體驗與住宿品質的家庭旅客。

日本知名建築團隊KDa操刀！蔦屋書店設計團隊打造福井新飯店

RISONARE福井的設計背景同樣值得關注。這次由國際知名建築設計團隊「Klein Dytham architecture」操刀，簡稱KDa，過去曾參與東京代官山T-SITE蔦屋書店、銀座GINZA PLACE等代表性建築，擅長透過具有辨識度的外觀與細膩空間規劃，打造讓人留下深刻印象的場所。

KDa與星野集團也有多次合作經驗，包括曾獲得2021年Dezeen Awards年度酒店建築獎項的RISONARE那須「POKO POKO」，以及入選美國時代雜誌2026年世界最佳景點名單的RISONARE下關。這次來到福井，設計團隊將森林、松果、恐龍化石與遠古地層重新轉化為建築元素，讓飯店不只是旅行中的住宿地點，也成為值得欣賞的設計作品。

星野集團RISONARE主打親子度假！福井新飯店結合森林與恐龍旅行

RISONARE是星野集團旗下以家庭度假為特色的品牌，強調讓大人與小孩都能找到適合自己的旅行樂趣。品牌旗下飯店提供多元體驗，例如兒童主廚活動、樹屋間的空中散步，以及讓成人放鬆的SPA設施，透過不同活動安排，讓家庭旅行不再只是陪孩子跑景點，也能保留屬於大人的休息時間。

這次RISONARE福井選擇進駐恐龍森林，更進一步結合當地最具代表性的恐龍文化與自然資源。對親子旅客而言，可以將恐龍博物館與森林探索列為旅行主軸；喜歡建築與設計的旅客，則能期待松果造型建築及地層主題空間。至於實際客房配置、餐飲內容與福井館內體驗活動，仍有待官方公布更多資訊。

RISONARE福井2027年4月開放預訂！9月10日正式開幕

想搶先規劃日本福井住宿的旅客，可以先把2027年4月記進行事曆。星野集團已公布RISONARE福井預計於2027年4月開放預訂，並於2027年9月10日正式開幕，飯店位置就在福井縣勝山市的「勝山恐龍之森」公園內。

這次新飯店也是星野集團與福井縣合作推動觀光的重要計畫。星野集團自2021年獲選為營運團隊，並於2022年與福井縣簽訂度假飯店整備營運相關協定，除了負責飯店經營，也將參與公園整體營運管理。未來隨著RISONARE福井開幕，旅客到訪勝山時，除了參觀恐龍博物館，也能透過森林度假住宿，探索福井更多不同面貌。

▲讓日本福井恐龍森林變身設計旅宿的幕後推手，就是曾操刀東京代官山蔦屋書店的知名建築團隊「Klein Dytham architecture」。這次將松果造型、森林景觀與遠古地層融入飯店設計，讓2027年登場的RISONARE福井，從建築外觀就充滿話題。圖／星野集團提供；窩客島整理







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