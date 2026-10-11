長崎豪斯登堡冬季太夢幻！miffy換上聖誕裝、璀璨星夜點亮歐風街道，跨年還能一路玩到凌晨2點

日本長崎豪斯登堡宣布推出首度亮相的miffy聖誕節與5,000發跨年煙火。資深編輯李維唐表示，園區將歐風街景與首座絕景雲霄飛車巧妙結合，從四季花海到夜間璀璨彩燈，打造出一站式玩樂的深度旅遊體驗。

日本長崎豪斯登堡2027旅遊亮點搶先公開，準備到日本過聖誕、跨年的旅人可以開始規劃行程了！今年冬天首度推出「miffy聖誕節」，米飛兔與好友換上冬季限定造型，還有全新「璀璨星夜盛典」點亮歐風街景。最受矚目的跨年夜更將施放5,000發煙火，搭配音樂與光影演出迎接2027年，園區當天一路營業到凌晨2點。明年豪斯登堡也將迎來開業35週年，首座「絕景雲霄飛車」預計登場，從冬季聖誕、春天賞花到夏日玩水，一整年的日本旅遊都有不同玩法。





豪斯登堡跨年煙火5,000發登場，連續6天音樂表演迎接2027年

想在日本用一場盛大的煙火迎接新年，豪斯登堡今年跨年活動值得列入旅遊清單。12月26日至31日將舉辦為期6天的「華麗壓軸盛宴－音樂＆煙火倒數－」，集結人氣藝人現場演出、電影音樂、煙火與光影表演，讓遊客從年末一路感受倒數迎新的熱鬧氣氛。

其中12月31日跨年夜更是整場活動的高潮，園區將以2026年日本熱門歌曲搭配5,000發跨年煙火，讓璀璨煙火在歐風建築上方綻放，與園區燈光交織成迎接2027年的夜間景色。根據豪斯登堡2026年9月調查，這場煙火在日本國內12月31日舉辦的跨年活動中，屬於施放5,000發煙火的最大規模級別，對喜歡煙火與夜間燈光演出的旅人來說，是今年冬季值得關注的活動。

▲高空煙火、澎湃水舞加上現場演奏鋼琴與提琴交織，多重聲光效果在夜空下同時爆發，現場看精彩度絕對超乎想像。 圖／豪斯登堡提供；窩客島整理



豪斯登堡跨年護照開放一路玩到凌晨2點，最長暢玩16小時

跨年不想看完煙火就結束行程，豪斯登堡今年還準備了可以一路玩進2027年的限定「跨年護照」。12月31日園區將延長營業至2027年1月1日凌晨2點，最長可暢玩16小時，讓跨年夜不只是等待午夜倒數，白天就能開始安排遊樂設施、美食與購物行程。

等到5,000發煙火迎接新年後，遊客還能繼續體驗園區遊樂設施，或逛街購物、享用美食，甚至搶先完成新年第一次搭乘人氣設施的特別體驗。對於想把日本跨年安排成完整度假行程的旅人來說，從白天玩到深夜，再以煙火迎接新年，正是這次跨年護照最吸引人的地方。

▲夜幕低垂時漫步在運河邊，兩旁樹梢點亮如繁星般的閃耀光點，水面上倒映著高聳塔樓與溫暖燈火，隨手一拍都是浪漫美照。 圖／豪斯登堡提供；窩客島整理

miffy聖誕節首次登場，米飛兔與好友換上冬季限定造型

米飛兔粉絲今年冬天有新理由安排日本長崎旅行了。豪斯登堡首度推出「miffy聖誕節」，人氣角色miffy將與好友melanie、小熊boris、小豬grunty一起換上圍巾、外套等冬季限定服裝，讓熟悉的可愛角色多了濃濃聖誕氣息。

活動期間還有特別規劃的「miffy＆朋友們的聖誕慶典」，可以欣賞米飛兔與好友同台演出的冬季限定表演。除了角色演出，園區也將推出聖誕限定聯名企劃，讓今年冬天的豪斯登堡多了米飛兔主題的節慶亮點。

▲位於園區中心的「阿姆斯特丹飯店」設有人氣miffy主題客房，可以把角色主題旅行延續到住宿時間。圖／豪斯登堡提供；窩客島整理



miffy聖誕限定美食登場，聖誕塔三明治與聖誕樹熱飲超吸睛

到豪斯登堡找米飛兔過聖誕，連吃東西都能延續可愛主題。這次園區將推出「miffy聖誕塔三明治」與「聖誕樹造型熱飲」等冬季限定餐點，將聖誕節的節慶元素融入餐飲設計，讓旅人在欣賞表演之餘，也能把限定美食安排進行程。

比起一般主題樂園只有角色拍照或遊樂設施，這次miffy聖誕節從角色冬季服裝、特別演出到餐點都融入聖誕主題。尤其是聖誕塔三明治與聖誕樹造型熱飲，光是造型就相當符合冬季節慶氣氛，喜歡米飛兔、角色主題美食的旅人可以特別留意。

▲園區還有世界唯一的miffy夢幻小鎮，走進去就像掉進童話世界。圖／豪斯登堡提供；窩客島整理

豪斯登堡璀璨星夜盛典11月6日登場，歐風街景換上全新夢幻燈海

除了米飛兔聖誕節，豪斯登堡今年冬天還有另一個重要亮點。11月6日起，全新彩燈活動「璀璨星夜盛典」正式登場，這也是園區睽違16年大幅翻新的燈光企劃，將以繁星般的燈飾重新點亮歐風街景。

想像走在豪斯登堡的歐式建築街道，沿途欣賞一整片閃耀燈海，到了夜晚還能看見燈光與水岸景色交織的浪漫畫面。豪斯登堡原本就以大型彩燈裝飾聞名，這次睽違多年的大幅翻新，也讓冬季夜遊有了不同於以往的新看點。

歐洲聖誕慶典同步登場，日本唯一大水晶吊燈聖誕樹點亮冬夜

喜歡歐洲聖誕節氛圍的旅人，也不能錯過同期舉辦的「歐洲聖誕慶典」。豪斯登堡將在歐風街景中打造聖誕市集，並設置由無數顆水晶構成的「大水晶吊燈聖誕樹」，以水晶吊燈為概念的特殊設計，呈現不同於傳統聖誕樹的華麗視覺效果。

這座聖誕樹也是豪斯登堡特別強調的冬季特色，根據園方2026年7月調查，屬於日本唯一以水晶吊燈概念打造的聖誕樹。白天可以逛歐風街道，晚上再欣賞璀璨燈飾與水晶聖誕樹，搭配園區聖誕市集，讓日本冬季旅行多了一份歐洲節慶的浪漫氣息。

▲由無數亮眼水晶層層堆疊的大水晶吊燈聖誕樹矗立在歐風廣場中央，金黃色璀璨光茫耀眼奪目，周邊聖誕市集的木屋小攤讓人一秒置身歐洲。 圖／豪斯登堡提供；窩客島整理

豪斯登堡2027全新絕景雲霄飛車，邊玩刺激設施邊欣賞歐風街景

如果覺得豪斯登堡只有賞花、看燈飾與拍照，那麼2027年即將登場的全新設施，可能會改變你對這座主題樂園的印象。迎接開業35週年，豪斯登堡宣布推出開業以來首座雲霄飛車「絕景雲霄飛車」，將園區特色歐風街景與大型遊樂設施結合。

這座雲霄飛車的最大特色，就是讓遊客在感受速度與刺激的同時，還能欣賞豪斯登堡的建築與周圍景色。與一般強調高速刺激的遊樂設施相比，「絕景雲霄飛車」特別將景觀納入乘坐體驗，讓原本適合散步賞景的歐風街道，多了一種從不同高度欣賞的方式。

miffy夢幻小鎮與新世紀福音戰士8K設施，豪斯登堡人氣遊樂亮點一次玩

除了2027年即將登場的雲霄飛車，豪斯登堡近年也持續增加不同類型的遊樂設施。其中「Miffy夢幻小鎮」是以米飛兔為主題的專屬園區，對喜歡miffy的粉絲來說，可以把角色主題體驗與冬季限定聖誕活動一起安排。

喜歡動漫與刺激體驗的旅人，則可以留意「新世紀福音戰士・飛行劇場8K」。這項以人氣動畫作品為主題的騎乘式遊樂設施，結合EVA原創劇情、8K高畫質影像與動感技術，讓遊客透過影像與乘坐體驗，感受不同於一般觀影的沉浸式娛樂。無論偏好可愛角色或科幻動漫，都能在園區找到不同的遊玩選擇。

豪斯登堡2027花之慶典2月5日登場，鬱金香玫瑰繡球花接力盛開

冬天看完燈海與煙火，春天還能安排一趟豪斯登堡賞花旅行。2027年2月5日至4月5日，園區將舉辦一年一度的「花之慶典」，以繽紛花卉迎接春季，讓原本充滿歐洲風情的街道與建築，換上更加鮮明的季節色彩。

活動將以鬱金香、玫瑰與繡球花等花卉接力呈現不同景觀。春天走進園區，可以將賞花與歐風建築一起安排進拍照路線，從整片花海到街道旁的花卉景色，都能感受豪斯登堡與冬季截然不同的氛圍。對喜歡日本賞花行程、又希望一次兼顧主題樂園體驗的旅人來說，春季也是值得留意的旅遊時段。

▲騎著甜美粉色單車穿梭在鮮紅與粉嫩鬱金香花海中，陽光灑落下來，隨手拍都是仙氣滿滿的夢幻春日照。 圖／豪斯登堡提供；窩客島整理

豪斯登堡夏季歐風水岸玩水，秋天還有萬聖節與50款葡萄酒

豪斯登堡的玩法不只集中在冬季與春天，到了夏季，園區將以向日葵花海、煙火活動與「歐風水岸」玩水體驗，打造充滿度假氣氛的季節行程。想安排夏天出遊，可以白天欣賞向日葵與歐風街景，再依活動安排體驗水岸玩樂及煙火。

秋天則是另一種截然不同的旅遊氣氛，萬聖節主題將遍布園區，搭配每年舉辦的「葡萄酒節」，可以品味來自世界各地精選的約50款葡萄酒等酒類。對於喜歡慢步調旅行、想把美食與品酒融入日本行程的旅人，秋季豪斯登堡也有不同於親子遊樂的玩法。

豪斯登堡36項遊樂設施約7成在室內，下雨天也能繼續玩

安排日本自由行最怕碰到下雨，尤其是主題樂園行程，一旦天氣不好就容易打亂原本計畫。豪斯登堡目前共有36項遊樂設施，其中約7成為室內設施，讓旅人即使遇上雨天，也能依照天氣調整遊玩順序。天氣晴朗時，可以把戶外設施、歐風街道與季節花卉排進行程。遇到下雨則能轉往室內遊樂設施，或搭配園區餐飲安排休息時間。想放慢腳步欣賞風景，也可以利用園區交通工具穿梭不同區域，不必把整天行程都安排成趕場玩設施。

豪斯登堡光之盛宴結合煙火水舞，園區40間餐飲設施滿足不同口味

白天玩遊樂設施，到了晚上還有大型表演可以欣賞。豪斯登堡人氣夜間演出「光之盛宴」，結合現場演唱、樂器演奏、煙火、燈光與水舞效果，讓夜晚的歐風園區成為充滿聲光效果的表演場景。根據豪斯登堡2025年遊客調查，這項演出的滿意度達96%。

園區另有融合傳統與現代表演風格的「豪斯登堡天鼓」，也曾多次受邀來台演出。至於餐飲選擇，豪斯登堡約有40間餐飲設施，包含日式、西式、中式、韓式料理與咖啡店，部分餐廳也提供素食料理。無論是想在遊玩途中簡單用餐，還是安排完整的園區美食行程，都能依照同行旅伴的需求選擇。

豪斯登堡5大官方飯店一次看，miffy主題房與歐風湖畔小木屋都能住

想把豪斯登堡安排成2天以上的度假行程，園區內還有5大官方飯店可以選擇。喜歡歐洲度假氛圍的旅人，可以留意能搭乘專屬遊艇辦理入住的「歐洲飯店」，將住宿體驗從抵達飯店的那一刻就開始延伸。

如果是米飛兔粉絲，位於園區中心的「阿姆斯特丹飯店」設有人氣miffy主題客房，可以把角色主題旅行延續到住宿時間。「海牙飯店」則採全包式度假形式，部分客房能欣賞港灣景觀，適合想放慢腳步、享受度假氛圍的旅人。偏好自然景觀與獨立住宿空間，也可以考慮「森林小別墅」，以環湖獨棟小木屋打造悠閒住宿體驗。至於「鹿特丹飯店」則提供較輕鬆休閒的住宿選擇，還有和式房型，讓親子家庭與不同住宿需求的旅人都能找到適合的選項。

豪斯登堡官方飯店住宿優惠，買首日門票可換翌日1DAY護照

入住豪斯登堡官方飯店，除了省去往返園區與外部住宿地點的安排，還有多項住宿特典可以利用。其中最值得留意的是購買首日門票後，可兌換翌日1DAY護照，對於想連續2天暢玩園區的旅人來說，可以把不同遊樂設施、季節活動與夜間演出分開安排。

官方飯店住宿特典還包括開園前1小時提早入園，以及12歲以下兒童不佔床免費等內容。不過各項優惠與適用條件仍須依豪斯登堡官方公告為準，建議訂房前先確認住宿方案、門票兌換方式與相關限制，再依照旅遊日期安排最適合的行程。從2026年冬季首次登場的miffy聖誕節、5,000發跨年煙火，到2027年全新絕景雲霄飛車與春季花海，豪斯登堡已經陸續公開未來一整年的旅遊亮點。想安排日本長崎自由行，可以依照喜歡的季節活動選擇出發時間，無論是冬天看燈海、春天賞花，或是夏天玩水，都能在同一座園區體驗不同的度假風景。

▲夜晚搭乘專屬優雅遊艇徐徐駛入水岸城堡，運河兩旁暖黃燈光倒映在水面，體驗宛如歐洲貴族般的奢華度假氛圍。 圖／豪斯登堡提供；窩客島整理







豪斯登堡冬季限定節慶與跨年活動

璀璨星夜盛典：2026年11月6日（五）起登場，睽違16年大幅翻新，以繁星彩燈點亮歐風街景。

歐洲聖誕慶典：2026年11月6日（五）起登場，打造聖誕市集與日本唯一以水晶吊燈概念設計的「大水晶吊燈聖誕樹」。

miffy 聖誕節：首度推出，miffy 與 melanie、小熊 boris、小豬 grunty 換上冬季圍巾與外套限定造型，舉辦「miffy＆朋友們的聖誕慶典」表演，並推出聖誕聯名企劃、miffy 聖誕塔三明治及聖誕樹造型熱飲。

華麗壓軸盛宴－音樂＆煙火倒數－：2026年12月26日（六）至12月31日（四）連續 6 天登場，集結人氣藝人現場表演、電影音樂、煙火與光影演出。

跨年夜與跨年護照：2026年12月31日（四）結合日本熱門歌曲施放 5,000 發跨年煙火，當天延長營業至 2027年1月1日 凌晨 2 點（最長暢玩 16 小時），憑「跨年護照」倒數後可繼續玩設施、購物、享用美食及搶先「首次搭乘」設施。

2027 四季限定體驗

春季（花之慶典）：2027年2月5日至4月5日登場，鬱金香、玫瑰、繡球花接力盛開形成繽紛花海。

夏季（水上度假）：提供向日葵花海、煙火活動，並可於「歐風水岸」享受玩水樂趣。

秋季（萬聖節與葡萄酒節）：全園佈滿萬聖節氛圍，搭配葡萄酒節可品味世界精選約 50 款葡萄酒等酒類。

冬季（燈光盛宴）：無數璀璨燈彩再次點亮歐風街景。

豪斯登堡主題設施與娛樂體驗

絕景雲霄飛車：2027年正式登場，為開業 35 週年首座雲霄飛車，結合歐風街景與速度感，可於高空俯瞰園區美景。

Miffy 夢幻小鎮：世界唯一以 miffy 為主題的專屬園區。

新世紀福音戰士‧飛行劇場 - 8K -：日本首創 8K 騎乘式遊樂設施，結合 EVA 原創劇情、8K 高畫質與動感技術。

夜間演出與表演：滿意度 96% 的「光之盛宴」（結合演唱、演奏、煙火、燈光與水舞）以及曾多次來台演出的「豪斯登堡 天鼓」。





豪斯登堡官方飯店與住宿特典

5 大官方飯店特色

歐洲飯店：最高級飯店，可搭乘專屬遊艇辦理入住。

阿姆斯特丹飯店：位於園區中心，設有超人氣 miffy 主題客房。

海牙飯店：全包式度假形式，部分客房可欣賞港灣景觀。 DOCX

森林小別墅：環湖獨棟小木屋，主打悠閒住宿體驗。

鹿特丹飯店：輕鬆休閒風格，提供和式房型。

住宿專屬特典：購買首日門票即可兌換翌日 1DAY 護照、開園前 1 小時提早入園、12 歲以下兒童不佔床免費等（內容依官方公告為準）。

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