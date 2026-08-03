巨大招財貓Tokonyan迎20週年！愛知常滑聯名Hello Kitty與中部機場推出限定周邊與夜間點燈。

日本愛知縣常滑市巨大招財貓 Tokonyan 迎來20週年！自2026年8月起聯手 Hello Kitty 及中部國際機場推出限定周邊與點燈活動。資深編輯李維唐表示，常滑距離中部機場極近，這次全城動員的週年慶典將是赴日自由行不可錯過的拍照與購物焦點。

走進愛知縣常滑市的陶瓷器散步道，許多旅人第一個映入眼簾的，往往是那尊高高矗立在斜坡頂端的巨大招財貓 Tokonyan。這座高達3.8公尺、寬達6.3公尺的巨大貓咪頭像，自2007年3月28日設立以來，一直用深邃圓滾的眼眸俯瞰著這座充滿陶瓷歷史的古樸小鎮。常滑市作為日本產量第一的招財貓故鄉，Tokonyan 不僅是當地人眼中的守護神，更是來自世界各地遊客造訪愛知縣時必拍照打卡的熱門地標。隨著2027年3月28日即將迎來設立20週年的里程碑，常滑市觀光協會特別規劃了為期一整年的盛大慶祝企劃，邀請全球貓奴與日本自由行愛好者一同深入體驗這座陶瓷之鄉的溫暖與活力。

▲常滑市代表性地標巨大招財貓 Tokonyan 迎來設置20週年慶，展開為期一整年的特別紀念活動。圖／常滑市觀光協會提供；窩客島編輯李維唐整理



集結Hello Kitty與中部國際機場的限定聯名商品

這場名為 Tokonyan 20週年慶的系列活動，於2026年8月1日起正式拉開序幕，一路延續至2027年7月31日止。為了讓前往祝賀的旅客留下難忘回憶，主辦單位隆重推出了多款跨界合作的紀念商品。首波登場的是與三麗鷗超人氣明星 Hello Kitty 合作的獨家周邊，包含精緻的刺繡毛巾、造型貼紙以及精美壓克力鑰匙圈，自8月1日起於常滑觀光服務中心限量開賣。緊接著在8月15日，更將推出與中部國際機場 Centrair 合作的限定款資料夾、磁鐵與貼紙。許多從中部國際機場入境的旅客，只需搭乘短程電車即可抵達常滑，將這些獨一無二的紀念品帶回家，作為日本中部之旅的最佳紀念。

▲Tokonyan 與中部國際機場吉祥物合作推出的限定紀念貼紙與資料夾周邊商品。圖／常滑市觀光協會提供；窩客島編輯李維唐整理

市內15家店家聯手推出貓咪主題限定美食與體驗

除了精美的聯名商品之外，常滑市當地的15家知名店家與在地業者也深度參與這場盛會。從充滿古意的人氣咖啡館、傳統燒肉店，到傳承百年的陶瓷工作坊，紛紛推出了以 Tokonyan 為主題的限定菜單、特色甜點與創意商品。走在散步道的石板路上，遊客可以一邊品嚐貓咪形狀的特製點心，一邊挑選在地職人手作的常滑燒陶瓷。這種全城動員的慶祝模式，讓漫步在古色古香街道上的每一位旅人，都能隨處感受到濃厚的慶典氛圍與在地人的熱情招呼。

▲結合招財貓元素的 Hello Kitty 刺繡毛巾與多款限量聯名周邊商品展示。圖／常滑市觀光協會提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲常滑限定 Hello Kitty 聯名款壓克力鑰匙圈與獨家設計造型貼紙。圖／常滑市觀光協會提供；窩客島編輯李維唐整理

夜間特別點燈與貓之日抽獎活動點亮整座小鎮

為了迎接這座巨大招財貓的20歲生日，活動期間還特別規劃了浪漫的夜間特別點燈。在誕生日倒數100天的2026年12月18日至12月25日耶誕期間，以及生日當週的2027年3月19日至4月4日，Tokonyan 將換上專屬的夢幻燈光色彩，在夜幕下展現出與白天截然不同的神祕魅力。此外，在2027年2月22日日本貓之日當天，主辦單位也同步啟動社群網路抽獎活動。旅客只需在社交平台上上傳紀念照片並加上指定標籤，就有機會獲得精美的 Tokonyan 獨家周邊商品或常滑在地特產。挑選一個悠閒的午後前來常滑，感受陶瓷文化與貓咪元素交織的獨特魅力，絕對是未來一年前往愛知縣旅遊不可錯過的精彩行程。

▲活動期間特別推出夜間點燈企劃，呈現與白天截然不同的巨大招財貓 Tokonyan 夢幻風貌。圖／常滑市觀光協會提供；窩客島編輯李維唐整理







Tokonyan 20週年慶（とこにゃん20周年イヤー）

活動時間： 2026年8月1日（六）～2027年7月31日（六）

活動內容：

Hello Kitty 聯名商品： 2026年8月1日起開賣，包含刺繡毛巾（660日圓）、壓克力鑰匙圈（660日圓）、貼紙（550日圓）。

中部國際機場 Centrair 聯名商品： 2026年8月15日起開賣，包含透明資料夾（550日圓）、磁鐵（550日圓）、貼紙（440日圓）。

在地店家主題聯名： 常滑市內15家餐飲與特色店家推出 Tokonyan 主題限定菜單與商品。

夜間特別點燈： 2026年12月18日～12月25日（生日倒數100日）、2027年3月19日～4月4日（生日週）。

社群抽獎活動： 2027年2月22日～4月30日，追蹤官方SNS並帶標籤 #とこにゃん20周年 發文即可抽特產。

販售地點： 常滑觀光服務中心（とこなめ観光案内所）

地址： 愛知県常滑市栄町3-8

官方網站： https://www.tokoname-kankou.net/news/detail/222/





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