沖繩必買夢幻連動！吉伊卡哇換上酸梅超人黃色外衣，5款限定周邊8月7日搶先開賣。

日本超人氣吉伊卡哇攜手沖繩酸梅超人推出5款實用周邊，資深編輯李維唐表示，這次聯名將包裝話題轉化為生活小物，勢必引發粉絲搶購潮與沖繩旅遊代購熱。

深受大朋友小朋友喜愛的療癒系角色吉伊卡哇再次帶來讓人眼睛一亮的重量級聯名。株式會社Gray Parka Service正式宣布與沖繩知名老字號零食品牌上間菓子店的經典商品酸梅超人（スッパイマン）展開合作，將過去引發廣大討論的包裝造型化為實體生活周邊。全系列共有5款結合沖繩在地風情與角色萌點的實用小物，確定於2026年8月7日星期五正式上市。對於喜愛吉伊卡哇與沖繩文化的粉絲而言，這無疑是一場不可錯過的生活驚喜。

▲吉伊卡哇與酸梅超人推出夢幻聯名全系列5款生活周邊，包含絨毛吊飾、聯名T恤、搖搖鑰匙圈、搖搖磁鐵與全息鐳射貼紙。 圖／株式會社Gray Parka Service提供；窩客島編輯李維唐整理



經典黃色外衣造型重現！吉伊卡哇變身沖繩酸梅超人

這場夢幻連動起源於2025年9月發售的無核酸梅超人聯名包裝，當時一經推出便在各大社群平台上引發熱烈迴響。吉伊卡哇、小八貓與烏薩奇穿上酸梅超人最具代表性的黃色英雄披風與外衣，呆萌逗趣的模樣融化了無數人的心。為了回應廣大粉絲的期待，官方決定將這份限定美味包裝轉化為能融入日常生活的周邊商品，精準還原了聯名圖樣中的每一個細節，讓角色們的可愛魅力隨時隨地陪伴在使用者身邊。

▲吉伊卡哇換上酸梅超人經典黃色外衣圖樣，重現引發廣大熱烈討論的無核酸梅超人特別版聯名包裝。 圖／株式會社Gray Parka Service提供；窩客島編輯李維唐整理

吊飾與搖搖鑰匙圈必入手！全系列5款周邊售價公開

本次推出的產品陣容豐富且充滿巧思。最受矚目的莫過於3款絨毛吊飾，吉伊卡哇、小八貓以及烏薩奇穿著鮮豔黃色服裝，每款售價2,200日圓。喜愛穿搭的粉絲則能選擇獅薩紀念品店T恤，提供S至2XL等完整尺寸，售價為4,950日圓。此外，還有將餅乾包裝擬真化的搖搖零食鑰匙圈（3種，各990日圓）與搖搖零食磁鐵（1,100日圓），裡面的小配件會隨著晃動而移動，極具生活趣味。最後是適合貼在手機殼上的全息鐳射貼紙（4種，各385日圓），包含全員集合款，讓日常配件質感大提升。

▲身穿鮮豔黃色披風與外衣的吉伊卡哇絨毛吊飾，以及模擬經典零食包裝造型的搖搖零食鑰匙圈。 圖／株式會社Gray Parka Service提供；窩客島編輯李維唐整理



網路與沖繩門市同步販售！購買管道與開賣時間懶人包

為了讓各地粉絲都能順利收藏，本次商品提供線上與實體多種購買途徑。網路購物將於8月7日上午11點統一開賣，包含吉伊卡哇官方線上商店Chiikawa Market、上間菓子店官方網站以及上間菓子店Amazon官方賣場。若是正好前往沖繩旅遊，也可前往位於浦添西海岸PARCO CITY的獅薩紀念品店、首里城公園內的獅薩紀念品店出張所，或是上間商店豐崎工場直營店、國際通與美濱的酸梅超人專賣店等實體門市現場選購。

▲背面印有萌趣聯名圖案的獅薩紀念品店限定T恤，以及極具質感、適合裝飾於筆電與手機上的全息鐳射貼紙。 圖／株式會社Gray Parka Service提供；窩客島編輯李維唐整理





吉伊卡哇 × 酸梅超人（スッパイマン）夢幻聯名商品發售活動

活動時間：2026年8月7日星期五正式開賣（線上商店於當日上午11點開賣）

活動內容：

延續2025年9月爆紅的無核酸梅超人聯名包裝，推出5款全新生活實用周邊，包含絨毛吊飾（3種，各2,200日圓）、獅薩紀念品店T恤（全尺寸，各4,950日圓）、搖搖零食鑰匙圈（3種，各990日圓）、搖搖零食磁鐵（1,100日圓）以及全息鐳射貼紙（4種，各385日圓）。

線上官方商店

吉伊卡哇官方WEB SHOP「Chiikawa Market」（https://chiikawamarket.jp/）

上間菓子店官方EC購物網站（https://suppaiman.com/）

上間菓子店Amazon官方賣場

沖繩實體直營與特約門市：

上間商店（本社豐崎工場直營店）

酸梅超人專賣店Suppaiman Shop（國際通店、美濱店）





掌握了最新的限定商品情報後，若想進一步解鎖吉伊卡哇的龐大宇宙，千萬別錯過這些熱門討論議題

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