日本神級防曬傘！芦屋ロサブラン完全遮光日傘推新色蜜桃柔粉，體感降溫11度涼爽迎夏。

極端氣候讓夏日防曬成為全民議題！日本神級遮陽傘芦屋ロサブラン推出絕美蜜桃柔粉新色，體感降溫達11度。資深編輯李維唐表示，結合頂級工藝與時尚美感的防曬單品，將是今年赴日旅遊必搶的降溫神器。
夏天出門最怕被曬黑曬傷，光是走在路上一秒就快融化！被不少台灣女孩去日本必帶、譽為防曬界夢幻逸品的品牌 Rose Blanc（芦屋ロサブラン），在2026年7月17日推出了讓人少女心噴發的全新配色「ピーチファズ」（蜜桃柔粉）。這次一次把9款超人氣的100％完全遮光日傘換上新衣，溫柔又帶點活潑感的蜜桃色彩，撐開瞬間整個人氣色都亮了起來，隨手一拿都是滿滿的高級感。
體感直接大降11度！傘下就像隨身自帶冷氣
這把日傘不只顏值高，實力更是沒話說。全系列都採用日本製造的頂級遮光布料，遮光率跟防紫外線效果直接做到100％，連近紫外線跟藍光也能擋掉99.9％以上。最厲害的是傘布內層做了黑色塗層，連地面反射上來的熱氣跟光線都能吸掉。經過測試，在烈日下照15分鐘，傘下溫度竟然能跟外面差到將近11度！搭配最高級的竹子手把，摸起來手感絕佳，拿在手上完全是高質感代表。
東京大阪快閃店開跑！近距離摸實品最後機會
這段期間有準備衝日本旅遊的朋友注意了！芦屋ロサブラン特別在東京跟大阪舉辦限定快閃活動，這也是今年唯一能親自到現場體驗試撐的機會。大阪場在「阪急百貨梅田本店」4樓展出至2026年7月28日；東京場則在「日本橋三越本店」本館2樓接力登場至8月4日。如果剛好要去兵庫縣，他們的芦屋旗艦店到10月底前連假日都有營業，想找一把耐用又涼爽的神級防曬傘，一定要趁現在抓緊時間入手。
甜美荷葉邊對決簡約平紋！全系列9款優雅開賣
這次新色蜜桃柔粉誠意滿滿，一共推出荷葉邊與簡約平紋兩種風格，從好收納的折疊傘到大傘面的長傘通通有，不管喜歡浪漫風還是俐落感都能找到心頭好：
荷葉邊系列
- 2段折疊傘短款（彎曲手把）：50cm，15,730日圓
- 2段折疊傘短款（直手把）：50cm，15,510日圓
- 荷葉邊短款長傘：50cm，14,850日圓
- 荷葉邊中款長傘：55cm，15,950日圓
- 荷葉邊大款長傘：60cm，16,500日圓
簡約平紋系列
- 2段折疊傘短款（彎曲手把）：50cm，14,630日圓
- 2段折疊傘中款（彎曲手把）：55cm，15,510日圓
- 平紋短款長傘：50cm，13,750日圓
- 平紋中款長傘：55cm，14,850日圓
芦屋ロサブラン 100％完全遮光日傘新色「ピーチファズ（蜜桃柔粉）」快閃體驗活動
活動時間：
- 大阪場（阪急うめだ本店）：2026年7月17日（金）～2026年7月28日（火）
- 東京場（日本橋三越本店）：2026年7月29日（水）～2026年8月4日（火）
活動內容：
- 現場展示並販售全新「蜜桃柔粉」全系列9款100％完全遮光日傘（包含荷葉邊與簡約平紋系列）。
- 現場可親自體驗體感降溫約-11℃之遮熱技術與最高級竹製手把工藝。
- 展售多款品牌人氣熱銷防曬商品。
快閃店資訊
大阪地點： 阪急うめだ本店 4階 イット コンテンポラリー
地址：大阪府大阪市北区角田町8-7
東京地點： 日本橋三越本店 本館2階 イベントスペース
地址：東京都中央区日本橋室町1-4-1
實體旗艦店資訊
芦屋リアルショップ（Rose Blanc 芦屋店）
營業時間： 10:00～17:30（至2026年10月末前，土日祝皆有營業）
官方網站： 芦屋ロサブラン 公式サイト（https://www.roseblanc.co.jp/）
線上購買管道： 品牌官方網站、日本楽天市場、Yahoo!購物、日本Amazon
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