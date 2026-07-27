日本神級防曬傘！芦屋ロサブラン完全遮光日傘推新色蜜桃柔粉，體感降溫11度涼爽迎夏。

極端氣候讓夏日防曬成為全民議題！日本神級遮陽傘芦屋ロサブラン推出絕美蜜桃柔粉新色，體感降溫達11度。資深編輯李維唐表示，結合頂級工藝與時尚美感的防曬單品，將是今年赴日旅遊必搶的降溫神器。

夏天出門最怕被曬黑曬傷，光是走在路上一秒就快融化！被不少台灣女孩去日本必帶、譽為防曬界夢幻逸品的品牌 Rose Blanc（芦屋ロサブラン），在2026年7月17日推出了讓人少女心噴發的全新配色「ピーチファズ」（蜜桃柔粉）。這次一次把9款超人氣的100％完全遮光日傘換上新衣，溫柔又帶點活潑感的蜜桃色彩，撐開瞬間整個人氣色都亮了起來，隨手一拿都是滿滿的高級感。



▲芦屋ロサブラン推出荷葉邊系列日傘全新蜜桃柔粉色款包含折疊傘與長傘等款式。圖／株式会社Rose Blanc提供；窩客島整理

體感直接大降11度！傘下就像隨身自帶冷氣

這把日傘不只顏值高，實力更是沒話說。全系列都採用日本製造的頂級遮光布料，遮光率跟防紫外線效果直接做到100％，連近紫外線跟藍光也能擋掉99.9％以上。最厲害的是傘布內層做了黑色塗層，連地面反射上來的熱氣跟光線都能吸掉。經過測試，在烈日下照15分鐘，傘下溫度竟然能跟外面差到將近11度！搭配最高級的竹子手把，摸起來手感絕佳，拿在手上完全是高質感代表。



▲芦屋ロサブラン簡約平紋系列日傘新色蜜桃柔粉提供多種尺寸與傘型選擇。圖／株式会社Rose Blanc提供；窩客島整理

▲模特兒手持芦屋ロサブラン全新蜜桃柔粉色荷葉邊日傘展現夏日時尚穿搭。圖／株式会社Rose Blanc提供；窩客島整理

東京大阪快閃店開跑！近距離摸實品最後機會

這段期間有準備衝日本旅遊的朋友注意了！芦屋ロサブラン特別在東京跟大阪舉辦限定快閃活動，這也是今年唯一能親自到現場體驗試撐的機會。大阪場在「阪急百貨梅田本店」4樓展出至2026年7月28日；東京場則在「日本橋三越本店」本館2樓接力登場至8月4日。如果剛好要去兵庫縣，他們的芦屋旗艦店到10月底前連假日都有營業，想找一把耐用又涼爽的神級防曬傘，一定要趁現在抓緊時間入手。



▲位於兵庫縣芦屋市的 Rose Blanc 實體門市外觀。圖／株式会社Rose Blanc提供；窩客島整理





甜美荷葉邊對決簡約平紋！全系列9款優雅開賣

這次新色蜜桃柔粉誠意滿滿，一共推出荷葉邊與簡約平紋兩種風格，從好收納的折疊傘到大傘面的長傘通通有，不管喜歡浪漫風還是俐落感都能找到心頭好：



荷葉邊系列

2段折疊傘短款（彎曲手把）：50cm，15,730日圓

2段折疊傘短款（直手把）：50cm，15,510日圓

荷葉邊短款長傘：50cm，14,850日圓

荷葉邊中款長傘：55cm，15,950日圓

荷葉邊大款長傘：60cm，16,500日圓

簡約平紋系列

2段折疊傘短款（彎曲手把）：50cm，14,630日圓

2段折疊傘中款（彎曲手把）：55cm，15,510日圓

平紋短款長傘：50cm，13,750日圓

平紋中款長傘：55cm，14,850日圓

芦屋ロサブラン 100％完全遮光日傘新色「ピーチファズ（蜜桃柔粉）」快閃體驗活動

活動時間：

大阪場（阪急うめだ本店）：2026年7月17日（金）～2026年7月28日（火）

東京場（日本橋三越本店）：2026年7月29日（水）～2026年8月4日（火）

活動內容：

現場展示並販售全新「蜜桃柔粉」全系列9款100％完全遮光日傘（包含荷葉邊與簡約平紋系列）。

現場可親自體驗體感降溫約-11℃之遮熱技術與最高級竹製手把工藝。

展售多款品牌人氣熱銷防曬商品。





快閃店資訊

大阪地點： 阪急うめだ本店 4階 イット コンテンポラリー

地址：大阪府大阪市北区角田町8-7

東京地點： 日本橋三越本店 本館2階 イベントスペース

地址：東京都中央区日本橋室町1-4-1

實體旗艦店資訊

芦屋リアルショップ（Rose Blanc 芦屋店）

營業時間： 10:00～17:30（至2026年10月末前，土日祝皆有營業）

官方網站： 芦屋ロサブラン 公式サイト（https://www.roseblanc.co.jp/）

線上購買管道： 品牌官方網站、日本楽天市場、Yahoo!購物、日本Amazon

看完全完全遮光日傘的強大降溫魅力，是不是也想順道探索更多日本今夏最夯的必買好物呢？

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