根本移動式樹蔭！3COINS浮誇「陽傘遮陽簾」爆紅，遮光率99.9%連手肘都能完美防曬。

日本人對防曬是認真的！編輯王瀅瀅表示，這撐著走在路上也太顯眼了啦。

每到炎炎夏日，日本毒辣的陽光總讓許多愛美的女孩嚴陣以待，從防曬外套、防曬袖套到各式抗UV涼感機能陽傘應有盡有。不過，知名日本生活雜貨品牌3COINS近期推出的防曬新品，又再次刷新大家對紫外線對策的想像！這次品牌打造了一款極具話題度的「陽傘防曬遮陽簾」，主打能將一般遮陽傘瞬間升級為全方位移動樹蔭，甫亮相就憑藉著浮誇外觀與強大遮光降溫機能，在各大SNS與社群平台掀起一陣討論熱潮。



▲3COINS新推出的陽傘用防曬遮陽簾，以浮誇又實用的設計在社群上引發話題。

阻絕側邊斜射光！連手肘都能完美防曬

這款遮光輔助配件打破了傳統陽傘的構造限制，只需簡單固定於傘緣，就能順利掛上一整圈遮光布，有效阻擋來自側面地面反射光與斜射陽光。對於平時撐傘時特別容易忽略、不小心曬黑的手臂與手背，其垂墜長度剛好能一路覆蓋至手肘，實現死角全遮的防護感。在布料規格方面更是一點也不馬虎，選用具備抗UV率99%以上與遮光率99.9%的高功能材質，在刺眼的直射日光下，為傘下使用者打造出極致涼爽且舒適的微型遮蔭空間。

▲遮陽簾能順利扣在傘骨上，將防曬範圍一路延伸至手肘並阻絕側邊反射光。

像極了這時代的傳統造型！引社群熱議

然而，這款追求極致防曬的產品在網路上也引發了相當兩極的討論。由於布料從傘邊垂掛而下的姿態，簡直像極了日本平安時代女性外出時配戴的傳統遮面垂簾，讓廣大社群掀起一波迷因梗圖接龍。除了視覺衝擊之外，部分民眾也提出安全性上的擔憂，指出這種包覆式的結構可能會遮蔽側邊視線與聲音傳遞，無論是走在路上或是注意周遭車輛都可能增加危險，顯得相當挑選使用場景與地點。

▲垂墜布料的特殊外型被網友笑稱宛如平安時代服飾，同時也引發視野與安全面的討論。

雖然這款商品的實用度與造型評價見仁見智，但也不得不佩服日本人在防曬這件事上的極致追求，與讓人摸不著頭腦的創意。面對台灣同樣也很可怕的夏天與毒辣陽光，大家會想入手這樣一款回頭率超高、兼具遮光與幽默感的神仙單品嗎？下回去日本逛3COINS時不妨去瞧瞧。

▲面對同樣炎熱的台灣夏天，這款極致防曬單品成為話題十足的避暑新選擇。

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