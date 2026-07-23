> 美食 > 全家超商狂熱銷2000萬個超Q彈麵包推新作！雙重卡士達可頌捲、黃豆粉巧克力甜甜圈全日本限時登場，夏日超商必吃爆漿新食感。

全家超商狂熱銷2000萬個超Q彈麵包推新作！雙重卡士達可頌捲、黃豆粉巧克力甜甜圈全日本限時登場，夏日超商必吃爆漿新食感。

全家便利商店麵包超商美食日本
2026-07-23 16:31文字：特派員 Trish 圖片提供:株式会社ファミリーマート
特派員 Trish

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今年四月在全家便利商店熱銷2000萬個的超Q彈麵包，今年夏天捲土重來，還推出兩款更有話題的全新口味。爆漿可頌捲和黃豆粉甜甜圈價格便宜，受到小資族喜愛，重點用料實在一點也不馬虎。

日本全家新品吃起來，2026年4月推出「超Q彈麵包（超も～っちりパン）」系列以來，憑藉著顛覆傳統的極致Q彈咬勁，短短幾個月內便締造了累計銷售突破2,000萬個的紀錄。上次沒吃到不用難過，今年盛夏全家重磅推出兩款話題度破表的超Q彈麵包全新口味，不論是打破可頌酥脆既定印象的爆漿可頌捲，還是口感層次豐富的黃豆粉甜甜圈，都是小資旅人今年夏日不可錯過的超商神級點心。 

▲超Q彈麵包系列憑藉著顛覆傳統的極致Q彈咬勁，短短幾個月內便締造了累計銷售突破2,000萬個的紀錄。
▲超Q彈麵包系列憑藉著顛覆傳統的極致Q彈咬勁，短短幾個月內便締造了累計銷售突破2,000萬個的紀錄。


雙重卡士達爆漿「Q 彈可頌捲」

這次新作最讓人驚艷的，莫過於將一般人心中又酥又脆的可頌，變身為「Q 彈有嚼勁」的「Q 彈食感可頌捲（雙重卡士達）」。這款特製的可頌麵團揉合了細緻的空氣感與強烈 Q 勁，咬下去的瞬間，內餡包裹的兩款卡士達便會優雅地在口中爆開。售價：168日圓。
一側是入口即化、蛋香濃郁的經典卡士達醬，另一側則是質地如絲緞般滑順的卡士達鮮奶油，雙重醬料的完美交織，在炎炎夏日裡，推薦搭配一杯冰美式咖啡，絕對能一秒撫平身心的燥熱，成為旅程中最療癒的午後救贖。

▲又酥又脆的可頌變身為Q 彈有嚼勁的Q 彈食感可頌捲，內餡包裹的兩款卡士達便會優雅地在口中爆開。
▲又酥又脆的可頌變身為Q 彈有嚼勁的Q 彈食感可頌捲，內餡包裹的兩款卡士達便會優雅地在口中爆開。

黃豆粉巧克力「Q 彈甜甜圈」

另一款充滿日式和風巧思的「Q 彈食感黃豆粉甜甜圈」，則是專為熱愛層次感的饕客所研發。充滿嚼勁與飽足感的甜甜圈本體，先是擠滿了香氣逼人的濃郁黃豆粉奶油（きなこクリーム），外層再豪邁地裹上一層厚厚的黃豆粉巧克力，最後撒上滿滿的白色香脆碎粒。售價：180日圓。
一口咬下，濃郁的日式炒黃豆香氣與巧克力的微甜在舌尖化開，搭配外層扎實的酥脆顆粒感，與麵包本體的 Q 彈形成了極致強烈的對比，不論是作為早晨提神的甜點，還是便利午茶都非常合適。 

▲專為熱愛層次感的饕客所研發，充滿嚼勁與飽足感的甜甜圈本體，擠滿了香氣逼人的濃郁黃豆粉奶油。
▲專為熱愛層次感的饕客所研發，充滿嚼勁與飽足感的甜甜圈本體，擠滿了香氣逼人的濃郁黃豆粉奶油。

今年暑假預計前往日本旅遊的朋友，快把這兩款全家限定的超商新品筆記下來吧！炎炎夏日就讓超療癒的爆料 Q 彈麵包，滿足你的味蕾吧！

盤點2026夏天日本人氣麵包

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