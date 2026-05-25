台灣之光征服東京！雲林永光麵包店爆漿菠蘿麵包進駐吉祥寺，超狂尺寸與爆量奶油、日本櫻花妹排隊瘋搶。

台灣烘焙實力再度驚豔國際，雲林永光麵包店的爆漿菠蘿麵包正式進軍東京。美食資深編輯李維唐表示，這種將在地傳統點心精緻化並成功打入日本主流商圈的模式，充分展現了台灣美食無可取代的文化魅力與國際競爭力。

台灣美食的魅力真的再次成功征服了日本人的心。以台灣古早味蛋糕在日本掀起排隊熱潮的名東蛋糕營運商FLAVOR FIELD株式會社，這次又把目光精準鎖定在台灣在地的傳統美味。這家總部位於東京都港區的公司，正式宣布把台灣雲林當地每天都大排長龍的超人氣烘焙坊「永光麵包店」引進日本。自2026年5月16日起在名東KIRARINA吉祥寺店獨家限定販售的這款經典點心，用最道地的台式風格完全刷新了日本人對菠蘿麵包的傳統印象。對於35歲至48歲追求生活質感與台味情懷的讀者來說，看到家鄉的日常美味在日本變成精緻又備受追捧的潮流，真的讓人心裡充滿了滿滿的驕傲與感動。

▲左圖。巧克力口味的波蘿包被輕輕撥開，濃郁的巧克力醬如瀑布般傾瀉而下。 右圖：經典原味波蘿包裡裹著滿滿的金黃爆漿流沙，邪惡畫面讓人垂涎三尺。 圖／台湾カステラ専門店「名東」提供；窩客島整理



台灣雲林在地人都激推的永光麵包店，用超狂尺寸與爆量奶油震撼東京

在雲林當地深受鄉親熱愛的永光麵包店，其招牌台灣菠蘿麵包一在日本亮相，就用那毫不手軟的超大規格直接震撼了日本消費者的視覺。大到連男生的手掌都完全抓不住的驚人份量感，完美展現了台灣美食最溫暖，最熱情的大方款待精神。最讓日本櫻花妹驚呼連連的，絕對是把熱騰騰的麵包撕開的那一瞬間，裡面滿滿一湧而出的濃郁奶油內餡，這種誇張的爆漿視覺衝擊是過去在日本傳統菓子麵包中根本看不到的奇景。這次日本現場同步推出了經典牛奶奶油與濃郁巧克力奶油2種口味，每一口都是讓人大喊幸福的家鄉味。

外酥內軟的極致多層次口感，日本名東推薦最道地的台式豪爽沾醬吃法

這款讓日本人徹底瘋狂的台灣菠蘿麵包，厲害之處就在於那經過精心烘焙所呈現出的完美三重口感。最外層的餅乾外皮咬下去是讓人大呼過癮的「酥脆」聲響，緊接著麵包本體則是職人等級的「柔軟」與綿密。最關鍵的餽贈是在這個時候，濃郁無比且質地「滑順」的奶油會在口中溫柔地爆開，創造出讓人一吃就上癮的豐富層次。為了讓日本消費者體驗最道地的台味靈魂，名東還特別宣導不需要用刀叉優雅地切開，一定要用雙手豪爽地撕開麵包，然後狠狠沾滿滿溢出來的奶油大口塞進嘴裡，這種充滿生活感的奢侈吃法直接征服了東京街頭。

週末就去吉祥寺感受台灣之光的魅力，限定商品資訊看這裡

在忙碌的育兒與工作日常中，看到台灣小吃在東京演繹出全新的時尚生活美學，絕對是週末最療癒的話題。這款台灣菠蘿麵包的限定販售價格為1620日圓，而且目前全日本只有在名東KIRARINA吉祥寺店才能買得到，極高的稀有度已經在各大日本社群平台上掀起瘋狂的洗版討論。名東的官方網站與官方社群帳號也湧入了大量日本網友的詢問，大家都迫不及待想一嚐這款來自台灣雲林的傳奇美味。台灣美食用最強大的實力與最接地氣的美味，再次在日本的烘焙歷史上寫下了最亮眼的一頁。

▲眾人一同撕開剛出爐的巨大波蘿包，沾著內餡滿滿的濃郁抹醬一起享用，非常適合多人聚餐分食。 圖／台湾カステラ専門店「名東」提供；窩客島整理





永光麵包店台灣菠蘿麵包日本初上陸限定販售活動

活動時間：2026年5月16日土曜日開始限定販售

活動內容

引進台灣雲林排隊名店永光麵包店的招牌台灣菠蘿麵包

現場販售牛奶奶油與巧克力奶油兩種口味

單點販售價格為每顆1620日圓含稅

販售店鋪：名東キラリナ吉祥寺店