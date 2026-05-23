莫內逝世100週年展！東京Artizon美術館一日遊，藝術迷必看入場攻略。

東京 Artizon 美術館近期因莫內《對風景的提問》展覽再度爆紅，本篇整理入場攻略與周邊順遊，藝術迷來東京別錯過。

近期為紀念莫內（Claude Monet）逝世100週年，東京Artizon美術館舉辦《對風景的提問》特展，自2月7日至5月24日盛大展出共140件作品，吸引大批藝術迷朝聖。本篇除整理莫內展亮點外，亦特別收錄Artizon美術館攻略、周邊順遊與下午茶推薦，即便展覽已進入尾聲，下次來訪東京，依舊很值得將這座質感美術館排入行程。

▲莫內以富有層次的筆觸與柔和色彩聞名，即使跨越百年，作品依舊迷人，吸引大批藝術迷朝聖。（攝影：陳怡吟）

▲「Artizon美術館」鄰近東京車站，逛完展覽不妨順遊皇居外苑、品飲下午茶，來場悠閒的一日藝文散策。（攝影：陳怡吟）

Artizon美術館攻略：購票入場指南

位於東京車站附近的Artizon美術館，自2020年開館以來，迅速成為東京高人氣的藝文景點之一。美術館內的管制嚴格，特展主要採預約制，雖可現場購票，但限定特展往往餘票甚少，出發前建議確認官網資訊、先行購票。若想避開人潮，推薦平日上午前往，整體參觀時間約2至3小時。





Artizon美術館

地址：東京都中央區京橋1-7-2



▲東京 Artizon Museum 的特展總是吸引大批藝術迷朝聖，熱門展期建議先行預約購票。(攝影：陳怡吟）

Artizon美術館展覽：莫內名畫一次看

此次《對風景的提問》展覽，除莫內經典的畫作《睡蓮》、《撐著陽傘的女人》外，亦收錄其早期作品，以及首次在日本亮相的作品《早餐》。展覽畫作大多可近距離欣賞，莫內柔和的筆觸搭配細膩的色彩層次、光影變化，即使隔著畫框也能沉浸於其中，現場觀看比想像中更震撼，藝術迷絕對會逛到停不下來。

▲此次《對風景的提問》特展共展出140幅作品，甚至包含首次於日本公開亮相的畫作，讓莫內迷一次朝聖經典名作。(攝影：陳怡吟）

▲除《睡蓮》、《撐陽傘的女人》等經典作品外，此次特展亦集結莫內不同時期的創作，讓觀眾一口氣回顧莫內的藝術風格與生平軌跡。(攝影：陳怡吟）

Artizon美術館周邊：莫內書籤必收藏

Artizon Museum 的周邊商店主要分布於2、3樓，其中3樓為特展限定商品區，2樓則為常設紀念品專區，收藏多位藝術家的相關商品。《對風景的提問》限定周邊同樣吸引不少粉絲購買，除主題書籤、明信片與文具小物外，更能在此收藏大尺寸畫作，紀念價值滿分。由於館內參觀動線採單向設計，離開樓層後通常無法再折返，若有想購買的商品，建議看到喜歡的就先入手，以免逛完展覽後才後悔沒買齊。



▲「Artizon美術館」的3樓為特展限定周邊區，從書籤、明信片到大尺寸畫作通通都能買到，記得要多預留時間慢慢逛。(攝影：陳怡吟）

Artizon美術館順遊：漫步皇居外苑

看完展覽後，推薦順道前往鄰近的「皇居」散步。皇居腹地廣大，目前僅「皇居東御苑」、「皇居外苑」區域對外開放，外苑的大片綠地搭配護城河景色，與東京高樓形成強烈反差，綠意盎然的景色相當愜意，天氣晴朗時在此散步、休憩再適合不過。從皇居一路散步，沿途還能欣賞紅磚車站、歐風街景與銀杏大道，推薦可安排一日散策路線。





皇居外苑

地址：東京都千代田區皇居外苑1-1



▲鄰近東京車站的「皇居外苑」以大片綠意、護城河景色著稱，與城市景觀形成強烈反差。(攝影：陳怡吟）

▲「皇居外苑」是東京市中心少數能慢下腳步的地方，天氣晴朗時格外愜意。(攝影：陳怡吟）

Artizon美術館加碼推薦：享用質感下午茶

逛完美術館，若想找間咖啡廳休憩片刻，除位於一樓的「Museum Cafe」外，鄰近展館的「樁屋咖啡」亦是不錯的選擇。3層樓的空間相當寬敞，營業時間自清晨到深夜，餐點種類豐富，輕食甜點、午晚間套餐一應俱全外，價格更是實惠，無論想填飽肚子，或是悠閒度過午後時光，都是無可挑剔的首選。

樁屋咖啡

地址：東京都中央区日本橋3-4-16 東和八重洲ビル B1F・1F・2F

▲「椿屋珈琲」從早晨營業至深夜，除輕食甜點外，也提供豐富的套餐選擇，很適合逛完展覽後來此休憩。(攝影：陳怡吟）

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