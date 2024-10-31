距離東京車站僅7分鐘步行距離的TODA BUILDING，於2024年11月2日迎來嶄新的藝術文化地標「CREATIVE MUSEUM TOKYO」！每年將舉辦約4場大型特展，在東京核心區域帶來獨特的藝術體驗！

全新藝術館CREATIVE MUSEUM TOKYO東京京橋登場

全新概念藝術空間「CREATIVE MUSEUM TOKYO」是一座能讓訪客近距離感受「作品」、「創作者」以及創作「過程」的全新型態博物館。位於TODA BUILDING的6樓，擁有寬敞的展示空間，將展出動漫、漫畫、音樂等流行文化，以及當代藝術、設計等多元展覽。館內特設博物館商店和主題咖啡廳，每檔展覽都會推出專屬周邊商品和特製餐點！





CREATIVE MUSEUM TOKYO，以「Creative無限創意」、「Museum藝術體驗」、「Tokyo東京新地標」三大核心理念，打造出獨一無二的文化新據點！匯聚流行文化、設計、當代藝術等多元領域的精彩作品，每年精心策劃4檔大型特展，帶旅人深入探索創意的本質。佔地1,200平方公尺、挑高5公尺的寬闊展廳，不只展示藝術品，更將整體空間打造為嶄新的藝術媒介，領人親身感受創作歷程。館內特別規劃了精緻的博物館商店與主題咖啡廳，在欣賞展覽之餘，也能享受藝術與美食的完美結合。這裡不只是一座博物館，更是一個讓創意、藝術與生活完美融合的文化新據點。





此外，館內還設了「CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE」，坐擁中央通景觀，並以「蛻變」為主題，每檔特展期間都會推出展覽主題限定餐飲，展期外也提供豐富的餐點。







首檔特展：《鬼滅之刃》柱展

風靡全球的火紅動畫《鬼滅之刃》，自「竈門炭治郎 立志篇」播出至今已5年，今年5月在「柱稽古篇」完結後，緊接著宣布將推出《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》，再度掀起熱烈討論！CREATIVE MUSEUM TOKYO首次特展便以《鬼滅之刃》的劍士「柱」為主題，再度讓粉絲們熱血起來！





展覽最大亮點就是超大規模的柱主題展示，集結了動畫5年來的精華，在1,200坪寬敞的展間中完整重現柱們的英姿。現場不只展出超過1,000張珍貴原畫，可以零距離感受柱們的生動表情，更透過各種多媒體影像裝置，帶人深入認識每位柱的獨特魅力。





每位入場的觀眾都能獲得超讚入場禮「柱札」！這款精美的角色卡片可以從九位柱中任選一位帶回家，不只是收藏品，更可以在特定展區感應聆聽柱們的經典台詞。展覽還特別錄製全新語音，讓你選擇的柱來為你介紹其他柱，打造沉浸式的互動體驗。



アニメ「鬼滅の刃」 柱展 ーそして無限城へー

展覽期間，「CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE」也搖身一變成為《鬼滅之刃》主題餐廳！由ufotable Cafe特別企劃，推出九位柱的個人特製餐點，不只能看到柱們的魅力，更能品嚐到獨家限定的聯名美食。現場還準備了各式各樣的限定周邊商品，從展覽限定商品、角色應援商品到特製明信片，各種獨家寶物等你來收藏！本次展覽檔期有限，想親身體驗柱們魅力的鬼滅迷們千萬別錯過這個機會！

展期：2024年11月2日~2025年3月2日

展場：CREATIVE MUSEUM TOKYO

地址：東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6F

開館時間：10：00～20：00（最終入場19：30）

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